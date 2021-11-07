رقم صادم.. هذا هو عدد المصابين بالزهايمر في 2050

توقع الرئيس التنفيذي لإحدى شركات الأدوية الألمانية التي تعمل على تطوير دواء لعلاج مرض الزهايمر زيادة تصل إلى ثلاثة أضعاف في من يعانون من هذا المرض بحلول عام 2050.

وحسب مقابلة أجرتها معه مجلة فيرتشافتسفوخه الاقتصادية الألمانية، قال أندريا فايفر الرئيس التنفيذي لشركة إيه سي إميون، التي تطور دواء لعلاج مرض الزهايمر، إنه من المتوقع أن يزيد عدد الأسر التي ستتأثر بالمرض إلى ثلاثة أمثال تقريبا بحلول عام 2050، أي ما يصل إلى 150 مليونا.

وكانت إيه سي إميون قد حصلت مؤخرا على استثمار بعدة ملايين من الداعمين الرئيسيين لشركة بيونتيك الألمانية، التي تنتج لقاحا مضادا لكورونا، في إطار سعيها للتوصل إلى لقاح محتمل لمرض باركنسون.

ووصف فايفر مرض ألزهايمر، بأنه "جائحة تتفشي ببطء في أنحاء العالم"، مضيفا أنه يؤثر حاليا على 55 مليون أسرة.

وتعمل إيه.سي إميون على عدة مركبات لعلاج مرضي الزهايمر وباركنسون، ومنها لقاحات.

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