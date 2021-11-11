وزير خارجية بيلاروسيا: ما يحدث على الحدود مع بولندا نتاج تصرفات الاتحاد الأوروبي

أكد وزير خارجية بيلاروسيا، فلاديمير ماكي، اليوم الخميس، أن ما يحدث على حدود بلاده مع بولندا هو نتاج تصرفات الاتحاد الأوروبي.

وحسب حوار له مع وكالة سبوتنيك، قال ماكي: "ما يحدث (على الحدود مع بولندا) هو نتيجة تصرفات الاتحاد الأوروبي نفسه، هذه مجرد محاولات لتبرير سياسة المواجهة المدمرة تجاه روسيا".

وعلل الوزير البيلاروسي رؤيته قائلا: "لأنه إذا أخذناها على نطاق أوسع في سياق جيوسياسي، فإن جميع الإجراءات التي يتخذها ما يسمى بالغرب الجماعي الآن فيما يتعلق ببيلاروس، يتم توجيهها بنطاق بعيد المدى إلى روسيا".

وحول أسباب توجيه الغرب هذه التصرفات إلى روسيا قال ماكي: "لأن روسيا تشكل، كما يعتقدون، تهديدا للغرب الجماعي".

ولذلك خلص إلى أن "كل ما يتم اتخاذه من إجراءات الآن، فيما يتعلق ببيلاروسيا، من أجل معاقبة روسيا، بشكل أو بآخر".

يشار إلى أن رئيس وزراء بولندا، ماتيوش مورافيتسكي، كان قد اعتبر أن روسيا "متورطة"، في أزمة المهاجرين على حدود بلاده مع بيلاروسيا، وهو ما اعتبره الكرملين "تصريحات غير مسؤولة وغير مقبولة".

وكان الآلاف من المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا، قد توجهوا نحو الحدود البولندية مع بيلاروس، الاثنين الماضي، محاولين اجتياز الحدود نحو بولندا؛ وهو ما جعل الأخيرة تقوم بنشر آلاف من قوات حرس الحدود، للحيلولة دون مرورهم.

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