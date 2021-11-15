بريطانيا ترفع مستوى التهديد الإرهابي في البلاد وتتوقع هجوما آخر بعد تفجير ليفربول

رفعت حكومة المملكة المتحدة، اليوم الاثنين، مستوى التهديد الإرهابي في البلاد إلى "شديد"، مما يعني أن هناك هجوم محتمل للغاية، في أعقاب انفجار سيارة أجرة خارج مستشفى أسفر عن مقتل رجل.

وقال روس جاكسون، رئيس شرطة مكافحة الإرهاب شمال غربي إنجلترا، إن الانفجار، الذي وقع يوم الأحد، عند مستشفى ليفربول للنساء نتج عن "اشتعال عبوة ناسفة'' وضعها راكب في السيارة.

توفي الراكب في الانفجار والحريق الذي أعقبه، وأصيب سائق السيارة. أطلقت الشرطة تحقيقا في الدافع وراء الحادث وما إذا كان أي شخص آخر متورطا فيه.

من جانبها قالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل للصحفيين، إن زيادة مستوى التهديد جاءت في سياق كونه ثاني حادث إرهابي في غضون شهر، ولم تخض في التفاصيل، حسبما أوردت وكالة "أسوشيتيد برس".

وأضافت باتيل: "تمنع أجهزتنا الأمنية والاستخبارية كل أنواع الأعمال، يوما بعد يوم، وبالطبع، هم يفهمون المناظر الطبيعية، ويرون السياق، ويرون كل أنواع الأشياء التي تحافظ على بلدنا آمنا وآمنا كل يوم، وسيستمر هذا العمل".

ألقي القبض على ثلاثة رجال في العشرينات من العمر في أماكن أخرى في المدينة بموجب قانون الإرهاب، يوم الأحد، واحتُجز رابع، يوم الاثنين، وقالت الشرطة إنه يعتقد إن جميعهم شركاء للراكب القتيل.

من المقرر أن يرأس رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اجتماعا للجنة الأزمات الحكومية "كوبرا"، اليوم، ردا على الانفجار.

أثيرت الشكوك حول الدافع وراء الانفجار بسبب التوقيت - قبل الساعة 11 صباحا بقليل في إحياء ذكرى يوم الأحد، وهي اللحظة التي يقيم فيها الناس في جميع أنحاء بريطانيا صلاة تخليدا لذكرى القتلى في الحروب.

حتى إعلان اليوم، كان مستوى التهديد الرسمي في بريطانيا "حقيقي"، وهي الدرجة الوسطى على مقياس مكون من خمسة مستويات. يحدد مركز تحليل الإرهاب المشترك، مستوى التهديد، استنادا إلى المعلومات الاستخبارية حول الإرهاب الدولي في الداخل والخارج.

مستويات مقياس التهديد هي، منخفض؛ ويعني أن الهجوم غير محتمل بشكل كبير، ومعتدل؛ ويعني أن الهجوم ممكن لكن غير مرجح، وحقيقي؛ والذي يعني أن الهجوم محتمل، وشديد؛ ويعني أن الهجوم محتمل بشكل كبير، والمستوى الأخير هو حرج؛ ويعني أن الهجوم مرجح بشكل كبير في المستقبل القريب.

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