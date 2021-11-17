انفجار في أنابيب النفط جنوبي إيران... فيديو

وقع انفجار، صباح اليوم الأربعاء، في أنابيب نفط بمحافظة خوزستان جنوبي إيران.

وقالت "وكالة تسنيم" الإيرانية، إن "أنبوب النفط في قرية راميس التابعة لناحية رامشير التابعة لخوزستان انفجر صباح اليوم"، مؤكدة أن "هذا الانفجار حدث بسبب أقدمية المعدات والأجهزة".

ونقلت الوكالة عن أهالي قرية راميس قولهم إن شدة الانفجار كانت كبيرة لدرجة أنه تسبب في وقوع هزة في القرية، مشيرة إلى أن "المعلومات الدقيقة حول مقدار الخسائر المالية والبشرية في هذا الحادث غير متوفرة حتى الآن".

حادثه در خط لوله انتقال نفت در خوزستان



خط لوله نفت در روستای رمیص بخش مشراگه رامشیر خوزستان صبح امروز به علت فرسودگی منفجر شد

براساس اعلام اهالی روستای رمیص شدت انفجار به حدی بود که موجب زمین لرزه در منطقه روستای رمیص شدhttps://t.co/TLYzXUCg4X pic.twitter.com/qScZZ35flQ — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) November 17, 2021

وكانت السلطات الإيرانية، أعلنت مؤخرا، مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين إثر انفجار ناجم عن تسرب للغاز في إحدى محطات أنابيب النفط والغاز بمحافظة خوزستان جنوبي البلاد.

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، قال عدنان غازي محافظ مدينة شوش في محافظة خوزستان، إن "انفجار بمحطة أنابيب نفط وغاز بحي فتح المبين بمدينة شوش، أسفر عن سقوط 3 قتلى و4 مصابين". وأوضح أن "الانفجار ناجم عن تسرب غاز في محطة أنابيب النفط والغاز في تلك المنطقة".

يذكر أن إيران قد شهدت خلال الأشهر الماضية العديد من الانفجارات بعضها ناتج عن اشتعال النيران في خطوط غاز أو محطات غاز.

كما شهدت إيران العام الماضي، سلسلة انفجارات في محيط منشآت حساسة منها منشآت عسكرية ونووية وصناعية، وكان أبرز تلك الانفجارات، الانفجار الذي وقع في منشأة نطنز النووية الإيرانية، التي تعتبر أكبر منشأة لتخصيب اليورانيوم وتصنيع واختبار أجهزة الطرد المركزي في إيران.

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