"فايزر" توافق على إنتاج عقارها المضاد لفيروس كورونا في البلدان الفقيرة

أعلنت شركة "فايزر" الأمريكية، مساء أمس الثلاثاء، أنها ستسمح للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بتصنيع وتوزيع عقارها الجديد المضاد لمرض "كوفيد 19" بتكلفة زهيدة.

وتأتي هذه الخطوة كمحاولة لزيادة العرض العالمي في 95 دولة فقيرة. في حين يساعد هذه التحرك في علاج مرضى الوباء، فإن الشركة لم تتخذ قرارا مماثلا فيما يتعلق بلقاحها المضاد للفيروس، بحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي.

طلبت الشركة، أمس، من إدارة الدواء والغذاء الأمريكية، إصدار ترخيص استخدام طارئ للدواء الجديد الذي طورته "باكسلوفيد" والمضاد لمرض "كوفيد 19".

وقالت الشركة في بيان إنها تسعى للحصول على ترخيص استخدام طارئ لمضاد الفيروسات الفموي الذي طورته "PAXLOVID"كعلاج لحالات للمرضى المعرضين لخطر متزايد من دخول المستشفى أو الموت".

وجاء في بيان الشركة: "أظهرت البيانات انخفاضا بنسبة 89% لخطر دخول المستشفيات أو الوفيات المرتبطة بكوفيد، بين المرضى الذين عولجوا بالعقار".

هذا وتتعرض الشركة لانتقادات حادة، بسبب مقاومتها دعوات متعددة بإتاحة تركيبة لقاحها المضاد لمرض فيروس كورونا، من أجل تصنيعه وتوزيعه في البلدان بغرض إنهاء الوباء، لا سيما في الدول الفقيرة.