مقتل 4 أشخاص جراء الفيضانات غربي كندا

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيضانات القياسية غربي كندا إلى أربعة أشخاص، فيما لا يزال شخص خامس في عداد المفقودين، حسبما ذكرت السلطات المحلية، في وقت متأخر من مساء السبت.

تسببت الأمطار الغزيرة جنوب غربي كولومبيا البريطانية، يومي الأحد والاثنين الماضيين، في فيضانات وانهيارات أرضية واسعة النطاق دمرت الطرق والجسور، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

عثرت السلطات على جثة امرأة، يوم الاثنين، بالقرب من طريق سريع اجتاحته الانهيارات الطينية، وقالت إن الطريق، الذي يربط فانكوفر بالأجزاء الشمالية النائية من المقاطعة، أعيد فتحه يوم السبت "للسفر الضروري فقط".

وأعلنت شرطة الخيالة الكندية الملكية، مساء السبت، العثور على جثث ثلاثة رجال أدرجوا، سابقا، في عداد المفقودين، قرب بحيرة دافي شمال شرقي فانكوفر.

وقالت الرقيبة جانيل شوييت من شرطة الخيالة الملكية الكندية في بيان: "نواصل البحث عن رجل آخر، لكن جهود البحث أعيقت بسبب الطقس وظروف الموقع".

واضطرت السلطات إلى تقييد عمليات شراء الوقود في الوقت الذي تكافح فيه المنطقة صعوبات الإمداد المرتبطة بالعواصف.

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والآن، يقتصر شراء الأفراد على ما لا يزيد على 30 لترا (8 غالونات) من الوقود، وهو إجراء قد يظل ساريا 10 أيام، وفقا لما أعلنه مايك فارنوورث، وزير الأمن العام في المقاطعة.

من المتوقع هطول المزيد من الأمطار الغزيرة، الأسبوع المقبل، في المنطقة، التي ضربتها في وقت سابق من العام موجة حرارة قياسية ثم حرائق غابات مدمرة.

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