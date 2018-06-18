سفير مصر في موسكو يستقبل صاحب مبادرة "المونديال بالبدال"

استقبل السفير المصري لدى روسيا إيهاب طلعت نصر، في موسكو، صاحب مبادرة "المونديال بالبدال"، وذلك لدى وصوله إلى العاصمة الروسية، آخر محطات مغامرته.

وحسب بيان وزارة الخارجية المصرية، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، فإن "سفير جمهورية مصر العربية في موسكو إيهاب طلعت نصر، استقبل محمد نوفل، بعد وصوله إلى موسكو في آخر محطة من محطات مغامرته بالدراجة، بغرض تشجيع المنتخب الوطني المصري خلال بطولة كأس العالم".

وأوضح بيان الوزارة، الذي صدر مساء أمس الأحد 17 يونيو/ حزيران، أن السفارة تابعت رحلة نوفل، بالتعاون مع البعثات المصرية في الدول التي مر بها خلال رحلته.

وأضاف: "تناول السفير إيهاب نصر مسار الرحلة المشار إليها مع محمد نوفل، حيث تطرق الحديث إلى كيفية الترتيب للرحلة، والدروس المستفادة، والمشاكل التي واجهها خلالها، حيث وجه الشكر لوزارة الخارجية وبعثاتها المختلفة، على حسن الاستقبال وتذليل كافة المشاكل التي تعرض لها".

وأكد السفير المصري في موسكو، أن السفارة تقدم كافة أنواع الدعم والرعاية لأصحاب المبادرات المبتكرة التي يقدمها المواطنون، وخاصة الشباب، من أجل دعم البلاد في مختلف المجالات.

وكان محمد نوفل انطلق في التاسعة صباح السبت 10 أبريل/ نيسان الماضي، بدراجته الخاصة إلى روسيا لتشجيع منتخب مصر لكرة القدم في كأس العالم، في إطار مبادرة أسماها "المونديال بالبدال"، وأعلن عنها خلال مؤتمر صحفي، بالمركز الثقافي الروسي في 19 مارس/ آذار الماضي.

وتعد هذه المبادرة هي الأولى من نوعها على المستويين العربي والأفريقي، وذلك برعاية وزارة الشباب والرياضة والمركز الثقافي الروسي والاتحاد المصري للدراجات.