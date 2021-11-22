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ماذا قال أمير قطر عن أول زيارة لسلطان عمان إلى بلاده؟
ماذا قال أمير قطر عن أول زيارة لسلطان عمان إلى بلاده؟
علق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على أول زيارة يقوم بها سلطان عمان، هيثم بن طارق، إلى ‏بلاده، اليوم الاثنين.‏ 22.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-22T16:31+0000
2021-11-24T09:00+0000
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وكتب أمير قطر عبر حسابه على موقع "تويتر" إنه "يرحب بأخيه سلطان عمان في بلده الثاني قطر التي تعتز بعلاقتها الأخوة التاريخية مع الأشقاء في عمان".وأشار أمير قطر إلى أنه بحث مع سلطان عمان في لقاءه معه "أوجه ترسيخ العلاقات بين بلديهما، بما يحقق طموحات شعبيهما، كما ناقشا سبل دعم الأمن والسلام في المنطقة".وأرفق أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني مع تغريدته صورة مع مراسم استقباله له، اليوم الاثنين، في العاصمة القطرية الدوحة.​ورافقت 5 طائرات عسكرية تابعة للديوان الأميري القطري طائرة سلطان عمان، هيثم بن طارق، أثناء دخولها الأجواء القطرية، قبل أن تحط في مطار الدوحة، حيث كان في مقدمة مستقبليه أمير قطر.وتبادل أمير قطر مع سلطان عمان أرفع الأوسمة.كما قاما بتوقيع 6 اتفاقات تعاون في مجالات مختلفة، شملت العسكرية والمالية والسياحة والموانئ البحرية.وتعد زيارة سلطان عمان، هيثم بن طارق، لقطر، اليوم الاثنين، هي الأولى له، بينما تعد الزيارة الخارجية الثانية له منذ توليه مقاليد الحكم في يناير/ كانون الثاني 2020، بعد زيارته الخارجية الأولى للمملكة العربية السعودية في شهر يوليو/ تموز الماضي.وتستمر زيارة سلطان عمان الأولى لقطر يومين.
https://arabic.sputniknews.com/20211122/5-طائرات-عسكرية-أميرية-ترافق-طائرة-سلطان-عمان-عند-دخولها-الأجواء-القطرية-فيديو-1050772488.html
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الأخبار, العالم العربي, أمير قطر

ماذا قال أمير قطر عن أول زيارة لسلطان عمان إلى بلاده؟

16:31 GMT 22.11.2021 (تم التحديث: 09:00 GMT 24.11.2021)
© REUTERS / QATAR NEWS AGENCYأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال لقائه سلطان عمان، هيثم بن طارق، في العاصمة القطرية الدوحة، 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال لقائه سلطان عمان، هيثم بن طارق، في العاصمة القطرية الدوحة، 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
© REUTERS / QATAR NEWS AGENCY
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علق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على أول زيارة يقوم بها سلطان عمان، هيثم بن طارق، إلى ‏بلاده، اليوم الاثنين.‏
وكتب أمير قطر عبر حسابه على موقع "تويتر" إنه "يرحب بأخيه سلطان عمان في بلده الثاني قطر التي تعتز بعلاقتها الأخوة التاريخية مع الأشقاء في عمان".
وأشار أمير قطر إلى أنه بحث مع سلطان عمان في لقاءه معه "أوجه ترسيخ العلاقات بين بلديهما، بما يحقق طموحات شعبيهما، كما ناقشا سبل دعم الأمن والسلام في المنطقة".
وأرفق أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني مع تغريدته صورة مع مراسم استقباله له، اليوم الاثنين، في العاصمة القطرية الدوحة.
​ورافقت 5 طائرات عسكرية تابعة للديوان الأميري القطري طائرة سلطان عمان، هيثم بن طارق، أثناء دخولها الأجواء القطرية، قبل أن تحط في مطار الدوحة، حيث كان في مقدمة مستقبليه أمير قطر.
2020 ،سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
‏5 طائرات عسكرية أميرية ترافق طائرة سلطان عمان عند دخولها الأجواء القطرية... فيديو
22 نوفمبر, 10:12 GMT
وتبادل أمير قطر مع سلطان عمان أرفع الأوسمة.
كما قاما بتوقيع 6 اتفاقات تعاون في مجالات مختلفة، شملت العسكرية والمالية والسياحة والموانئ البحرية.
وتعد زيارة سلطان عمان، هيثم بن طارق، لقطر، اليوم الاثنين، هي الأولى له، بينما تعد الزيارة الخارجية الثانية له منذ توليه مقاليد الحكم في يناير/ كانون الثاني 2020، بعد زيارته الخارجية الأولى للمملكة العربية السعودية في شهر يوليو/ تموز الماضي.
وتستمر زيارة سلطان عمان الأولى لقطر يومين.
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