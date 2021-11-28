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https://arabic.sputniknews.com/20211128/هلع-كبير-وردود-أفعال-متفاوتة-من-دول-العالم-على-متحور-أوميكرون-الجديد---1053345899.html
هلع كبير وردود أفعال متفاوتة من دول العالم على متحور "أوميكرون" الجديد
هلع كبير وردود أفعال متفاوتة من دول العالم على متحور "أوميكرون" الجديد
أغلقت العديد من دول العالم حدودها بعد ظهور المتحور الجديد "أوميكرون"، الذي كشفت بعض الدراسات أنه سريع العدوى وخطير الأعراض. 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T07:45+0000
2021-11-28T07:51+0000
العالم
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حظرت 6 دول عربية هي: السعودية والبحرين والإمارات وقطر ومصر وسلطنة عمان، السفر أو القدوم من دول أفريقية، في وقت تسعى فيه الشركات لتطوير لقاح ضد "أوميكرون"، أملا في السيطرة على انتشار المتحور، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".كما أغلقت تايلاند وسريلانكا حدودها أمام القادمين من دول أفريقية بعد تصنيفها "عالية الخطورة"، بسبب تفشي السلالة الجديدة.ومن القارة الأوروبية منعت هولندا وإيطاليا وبريطانيا المسافرين الذين زاروا جنوب أفريقيا وليسوتو وبوتسوانا وزيمبابوي وموزمبيق وناميبيا وإسواتيني، خلال الـ14 يوما الماضية من دخول أراضيها، حتى إشعار آخر.وانضمت البرازيل إلى الدول التي أغلقت حدودها مع دول إفريقية، على خلفية تزايد أعداد الإصابات في البلاد.أوصت هيئة أنفيسا المسؤولة عن تنظيم القطاع الصحي في البرازيل يوم أمس السبت، بتوسيع قيود السفر المرتبطة بظهور سلالة "أوميكرون" من فيروس كورونا لتشمل أنجولا ومالاوي وموزامبيق وزامبيا.وقال رئيس كولومبيا إيفان دوكي، أمس السبت، إنه سيتم تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 28 فبراير/ شباط بسبب ظهور سلالة "أوميكرون" الجديدة من فيروس كورونا في جنوب إفريقيا.أعلنت كوريا الجنوبية فرض قيود السفر، ابتداء من اليوم الأحد، على الوافدين من ثمانية بلدان بإفريقيا الجنوبية، وذلك قصد التصدي للمتحور الجديد "أوميكرون" لكوفيد-19.وفي إسرائيل، صادق المجلس الوزاري المُصغر لشؤون تطورات تفشي فيروس كورونا على المقترحات التي طُرحت لمواجهة المتحورة الجنوب أفريقية الجديدة للفيروس "أوميكرون"، وذلك في أعقاب الإعلان عن تشخيص إصابات بالمتحورة "أوميكرون" لأشخاص عائدين من دول أفريقيا الجنوبية.وأشاد وزير الخارجية الأميركي، أينتوني بلينكين، بجمهورية جنوب أفريقيا على الشفافية في تبادل المعلومات حول متحور كوفيد-19 الجديد "أوميكرون".هذا وعبرت منظمة الصحة العالمية عن قلقها إزاء اكتشاف المتحور الجديد لكوفيد-19 لأول مرة في جنوب أفريقيا، كما أطلقت عليه اسم "أوميكرون".وأكدت المنظمة أن المتحور الجديد ليس مثل المتحورات السابقة مثل "ألفا" و"دلتا"، بل هو متحور له خصائص غير معروفة من قبل، وهو عصّي على اللقاحات العالمية المتداولة، وهنا مكمن خطورته إذا ما صحت المعلومات العلمية المتداولة بشأنه، أي أنه حتى الآن خارج السيطرة، ويحتاج العلماء إلى وقت للتعرف إليه أكثر، وإيجاد اللقاحات المناسبة لاحتوائه.
https://arabic.sputniknews.com/20211128/سويسرا-تضيف-مصر-وبريطانيا-وهولندا-لقائمة-الحجر-الصحي-بسبب-أوميكرون-1053343086.html
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العالم

هلع كبير وردود أفعال متفاوتة من دول العالم على متحور "أوميكرون" الجديد

07:45 GMT 28.11.2021 (تم التحديث: 07:51 GMT 28.11.2021)
© REUTERS / AGUSTIN MARCARIANطائرات متوقفة في مطار مطار خورخي نيوبري الأرجنتيني بعد انتشار فيروس كورونا
طائرات متوقفة في مطار مطار خورخي نيوبري الأرجنتيني بعد انتشار فيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© REUTERS / AGUSTIN MARCARIAN
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أغلقت العديد من دول العالم حدودها بعد ظهور المتحور الجديد "أوميكرون"، الذي كشفت بعض الدراسات أنه سريع العدوى وخطير الأعراض.
حظرت 6 دول عربية هي: السعودية والبحرين والإمارات وقطر ومصر وسلطنة عمان، السفر أو القدوم من دول أفريقية، في وقت تسعى فيه الشركات لتطوير لقاح ضد "أوميكرون"، أملا في السيطرة على انتشار المتحور، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
كما أغلقت تايلاند وسريلانكا حدودها أمام القادمين من دول أفريقية بعد تصنيفها "عالية الخطورة"، بسبب تفشي السلالة الجديدة.
ومن القارة الأوروبية منعت هولندا وإيطاليا وبريطانيا المسافرين الذين زاروا جنوب أفريقيا وليسوتو وبوتسوانا وزيمبابوي وموزمبيق وناميبيا وإسواتيني، خلال الـ14 يوما الماضية من دخول أراضيها، حتى إشعار آخر.
صورة لتمثال يرتدي كمامة كجزء من الاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا في سانت كروا، سويسرا 18 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
سويسرا تضيف مصر وبريطانيا وهولندا لقائمة الحجر الصحي بسبب أوميكرون
02:38 GMT
وانضمت البرازيل إلى الدول التي أغلقت حدودها مع دول إفريقية، على خلفية تزايد أعداد الإصابات في البلاد.
أوصت هيئة أنفيسا المسؤولة عن تنظيم القطاع الصحي في البرازيل يوم أمس السبت، بتوسيع قيود السفر المرتبطة بظهور سلالة "أوميكرون" من فيروس كورونا لتشمل أنجولا ومالاوي وموزامبيق وزامبيا.
وقال رئيس كولومبيا إيفان دوكي، أمس السبت، إنه سيتم تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 28 فبراير/ شباط بسبب ظهور سلالة "أوميكرون" الجديدة من فيروس كورونا في جنوب إفريقيا.
فتاة من جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
جنوب أفريقيا تتقاسم مع وكالات السلامة البيولوجية في بلدان أخرى عينات من متحور "أوميكرون"
أمس, 15:59 GMT
أعلنت كوريا الجنوبية فرض قيود السفر، ابتداء من اليوم الأحد، على الوافدين من ثمانية بلدان بإفريقيا الجنوبية، وذلك قصد التصدي للمتحور الجديد "أوميكرون" لكوفيد-19.
وفي إسرائيل، صادق المجلس الوزاري المُصغر لشؤون تطورات تفشي فيروس كورونا على المقترحات التي طُرحت لمواجهة المتحورة الجنوب أفريقية الجديدة للفيروس "أوميكرون"، وذلك في أعقاب الإعلان عن تشخيص إصابات بالمتحورة "أوميكرون" لأشخاص عائدين من دول أفريقيا الجنوبية.
وأشاد وزير الخارجية الأميركي، أينتوني بلينكين، بجمهورية جنوب أفريقيا على الشفافية في تبادل المعلومات حول متحور كوفيد-19 الجديد "أوميكرون".
وجاء في بيان الخارجية الأميركية: "أشاد بلينكين على وجه الخصوص بعلماء جمهورية جنوب أفريقيا على التحديد السريع لمتحور "أوميكرون"، وحكومة البلاد على الشفافية في تبادل هذه المعلومات، ما يجب أن يكون مثالاً للعالم كله".
هذا وعبرت منظمة الصحة العالمية عن قلقها إزاء اكتشاف المتحور الجديد لكوفيد-19 لأول مرة في جنوب أفريقيا، كما أطلقت عليه اسم "أوميكرون".
وأكدت المنظمة أن المتحور الجديد ليس مثل المتحورات السابقة مثل "ألفا" و"دلتا"، بل هو متحور له خصائص غير معروفة من قبل، وهو عصّي على اللقاحات العالمية المتداولة، وهنا مكمن خطورته إذا ما صحت المعلومات العلمية المتداولة بشأنه، أي أنه حتى الآن خارج السيطرة، ويحتاج العلماء إلى وقت للتعرف إليه أكثر، وإيجاد اللقاحات المناسبة لاحتوائه.
التباعد الاجتماعي بسبب انتشار الفيروس كورونا - ضواحي القدس، إسرائيل، 3 مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
أول دولة في العالم تحظر دخول الأجانب بسبب أوميكرون
أمس, 23:05 GMT
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