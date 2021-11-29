https://arabic.sputniknews.com/20211129/علماء-الأرض-كانت-معجونة-لهب-صغيرة-اصطدمت-بـثيا-وولد-القمر-صور-وفيديو--1053396770.html

علماء: الأرض كانت "معجونة لهب" صغيرة اصطدمت بـ"ثيا" وولد القمر... صور وفيديو

علماء: الأرض كانت "معجونة لهب" صغيرة اصطدمت بـ"ثيا" وولد القمر... صور وفيديو

نشأ كوكب الأرض، الذي يعتبر في وقتنا الحالي المهد الوحيد للحياة، منذ أكثر من 4.6 مليار سنة، من مزيج من الغبار والغاز التي تشكلت حول الشمس الفتية، وهي مجرد... 29.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-29T20:55+0000

2021-11-29T20:55+0000

2021-11-29T21:00+0000

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وتوسعت الأرض وتضخمت بفضل الاصطدامات، التي لا يمكن حصرها، بين جزيئات الغبار والكويكبات والكواكب النامية الأخرى التي كانت في الفترات المبكرة منتشرة في المجموعة الشمسية، بما في ذلك اصطدام عملاق كبير تسبب بظهور جار الأرض الجميل الذي تغنى به الشعراء.ويشير العلماء إلى أن الصخور التي تسجل في سجلها الجيولوجي الفترات الأولى من تاريخ الأرض قد تم تدميرها أو تشويهها بعد أكثر من أربعة مليارات سنة من التفاعلات الطبيعية، لكن على الرغم من ذلك، يمكن للعلماء استخدام الصخور الحديثة وعينات القمر والنيازك لمعرفة متى وكيف تشكلت الأرض والقمر.كيف تشكلت الأرض والقمر؟بحسب المقال المنشور في مجلة "scitechdaily" العلمية، بدأت الأرض حياتها، مثل جميع الكواكب الأخرى في المجموعة الشمسية، كقرص من الغبار والغاز يدور حول الشمس الفتية (الشمس في بداية تكوينها).وتجمعت جزيئات الغبار وتراصت معا بواسطة قوى السحب والجاذبية لتكوين كتل من الصخور التي نمت وأصبحت "كواكب صغيرة" يبلغ قطرها عشرات إلى مئات الأميال، ثم إلى "كواكب أولية" بحجم المريخ عن طريق اصطدام الكويكبات المتشكلة مع بعضها البعض.القمر كان مجرد قرص حول الأرضالأرض كانت بشكل مختلفتوصل العلماء إلى هذه النتائج والتوقعات عن طريق الدراسات الدقيقة التي ركزت على النيازك وعينات الصخور الأرضية طول القرنين الأخيرين، من ضمنها الأبحاث التي أجرتها جامعة شيكاغو.ونظرا لأن هذه الكواكب الصغيرة كانت أكبر من الصخور، فقد كان لديها جاذبية قوية بما يكفي لسحب الكواكب الصغيرة المجاورة من المدارات وامتصاصها، ومن خلال عمليات الاصطدام، تمكنت الكواكب الصغيرة من النمو والتضخم حتى وصل قطرها إلى آلاف الأميال، بحجم القمر تقريبًا والمريخ.كيف استنتج العلماء هذه النتائج الغريبة؟وباستخدام القياسات والمحاكاة لفيزياء الغبار والاصطدامات الكوكبية، أثبت علماء الكواكب وعلماء الفلك أن عملية تحول الغبار إلى الكواكب الأولية تستغرق عشرات الملايين من السنين.كيف تشكل القمر ومتى؟... ما علاقة كوكب "ثيا"تم اقتراح العديد من نظريات تشكيل مختلفة للقمر من قبل العلماء، لكن القصة التي تدعمها جميع البيانات المتاحة بشكل أفضل والتي اتفق عليها أغلب العلماء تقريبا، هي أن القمر تشكل أثناء اصطدام عملاق بين الأرض البدائية، وكوكب أولي آخر بحجم كوكب المريخ تقريبا، يعرف أحيانا باسم "ثيا"، حيث يظهر في الفيديو كيف كانت الأرض الصغيرة تشبه "معجونة دائرية من اللهب" لتصدم لاحقا بـ"ثيا".وبحسب هذه النظرية ، تشكل القمر من الحطام الناتج عن الاصطدام، حيث نتج مزيجا من الصخور المنصهرة والغاز الساخن، الذي انطلق إلى الفضاء بفعل الاصطدام، مما شكل، بحسب التنبؤات قرصا من مادة تُعرف باسم "سينستيا القمر".نظرية أخرى لتشكل القمر يقدمها العلماءويعتقد بعض العلماء أن تأثير التصادم بين كوكب الأرض وكوكب "ثيا" تشبب بظهور كميات كبيرة من بخار الماء المحملة بالأوكسجين التي أحاطت بالأرض والقمر وتسببت بخلط جميع نظائر الأكسجين المختلفة ومحو أي اختلافات أصلية بين الأرض و"ثيا". ويتوقع العلماء أن القمر تشكل خلال اصطدام عملاق حدث قبل حوالي 60 إلى 175 مليون سنة بعد ولادة النظام الشمسي.

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مجتمع, منوعات, علوم, القمر, فضاء, الأرض