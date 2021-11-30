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https://arabic.sputniknews.com/20211130/أول-تهديد-مباشر-للانتخابات-الليبية-بعد-منع-القضاة-في-سبها-المتظاهرون-في-لبنان-يصعدون-من-جديد-1053417722.html
أول تهديد مباشر للانتخابات الليبية بعد منع القضاة في سبها... المتظاهرون في لبنان يصعدون من جديد
أول تهديد مباشر للانتخابات الليبية بعد منع القضاة في سبها... المتظاهرون في لبنان يصعدون من جديد
الموضوعات: أول تهديد مباشر للانتخابات الليبية بعد منع القضاة في سبها من مباشرة عملهم ، المتظاهرون في لبنان يصعدون من جديد مع استمرار التردي الاقتصادي، تركيا... 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T17:45+0000
2021-11-30T17:45+0000
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أول تهديد مباشر للانتخابات الليبية بعد منع القضاة في سبها... المتظاهرون في لبنان يصعدون من جديد
أول تهديد مباشر للانتخابات الليبية بعد منع القضاة في سبها... المتظاهرون في لبنان يصعدون من جديد
أول تهديد مباشر للانتخابات الليبية بعد منع القضاة في سبها من مباشرة عملهمأعربت البعثة الأممية للدعم في ليبيا عن قلقها حيال استمرار إغلاق محكمة الاستئناف في سبها، جنوبي البلاد، وكذلك التهديدات الموجهة إلى القضاء الليبي.كانت مجموعة مسلحة يُزعم أنها تنتمي إلى القوات التي تسيطر على سبها قد قامت بعرقلة عمل المحكمة في سبها ومنعت القضاة من الحضور مما يعيق وبشكل مباشر العملية الانتخابية".وأضافت البعثة الأممية أنها تبدي البعثة انزعاجها الشديد إزاء التقارير المتزايدة عن الترهيب والتهديد ضد القضاة والموظفين في السلك القضائي، ولا سيما أولئك الذين يتعاملون مع الشكاوى المتعلقة بالانتخابات، وضد المرشحين أيضاً، في عدد من المناطق في ليبيا.وكان سيف الإسلام القذافي، أعلن بوقت سابق أن مسلحين يواصلون إغلاق محكمة سبها جنوبي البلاد لمنعها من النظر في طعن قدمه الخميس الماضي ضد قرار استبعاده من الترشح للانتخابات الرئاسية.المتظاهرون في لبنان يصعدون من جديد مع استمرار التردي الاقتصادينظم مئات المحتجين مسيرة بالعاصمة بيروت، سبقتها تحركات احتجاجية شملت قطع طرق رئيسية بعدة مدن، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وتدهور قيمة الليرة.ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام اللبنانية ولافتات تطالب بـ”محاسبة الفاسدين”، وتستنكر “لا مبالاة المسؤولين إزاء الانهيار الاقتصادي وجوع الناس.وهدد المشاركون بنزول المحتجين إلى الأرض مجددا في الأيام المقبلة بوتيرة أكبر ما لم تعمل السلطة الحاكمة على وضع حد للانهيار الاقتصادي والمعيشي الذي يواجهه اللبنانيون .وسجلت الليرة اللبنانية خلال الأسبوع الجاري هبوطا إضافيا، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد 25 ألف ليرة في السوق الموازية ، ومنذ أكثر من عامين، تعصف بلبنان أزمة اقتصادية حادة صنفها البنك الدولي واحدة من بين 3 أسوأ أزمات اقتصادية في العالم، أدت إلى انهيار مالي ومعيشي، وارتفاع بمعدلات الفقر والبطالة.تركيا سوف تتخذ خطوات جديدة لتحسين العلاقات مع مصر وإسرائيلنقل تلفزيون (إن.تي.في) التركي وشبكات أخرى عن الرئيس رجب طيب أردوغان قوله إن بلاده ستتخذ خطوات لتحسين العلاقات مع مصر وإسرائيل مثل التي اتخذتها في الأسابيع القليلة الماضية مع الإمارات.ووقعت أنقرة وأبوظبي اتفاقات استثمارية بمليارات الدولارات الأسبوع الماضي وقال أردوغان إنها تمثل بداية "عهد جديد".وتحركت تركيا كذلك لتحسين العلاقات مع مصر والسعودية لكن المحادثات لم تسفر عن نتائج علنية تذكر إلا أنها ما زالت قائمة .وفي وقت سابق هذا الشهر أجرى أردوغان اتصالا هاتفيا نادرا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بعد أن أطلقت تركيا سراح زوجين إسرائيليين.
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أول تهديد مباشر للانتخابات الليبية بعد منع القضاة في سبها... المتظاهرون في لبنان يصعدون من جديد

17:45 GMT 30.11.2021
أول تهديد مباشر للانتخابات الليبية بعد منع القضاة في سبها... المتظاهرون في لبنان يصعدون من جديد
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الموضوعات: أول تهديد مباشر للانتخابات الليبية بعد منع القضاة في سبها من مباشرة عملهم ، المتظاهرون في لبنان يصعدون من جديد مع استمرار التردي الاقتصادي، تركيا سوف تتخذ خطوات جديدة لتحسين العلاقات مع مصر وإسرائيل.
أول تهديد مباشر للانتخابات الليبية بعد منع القضاة في سبها من مباشرة عملهم
أعربت البعثة الأممية للدعم في ليبيا عن قلقها حيال استمرار إغلاق محكمة الاستئناف في سبها، جنوبي البلاد، وكذلك التهديدات الموجهة إلى القضاء الليبي.
كانت مجموعة مسلحة يُزعم أنها تنتمي إلى القوات التي تسيطر على سبها قد قامت بعرقلة عمل المحكمة في سبها ومنعت القضاة من الحضور مما يعيق وبشكل مباشر العملية الانتخابية".
وأضافت البعثة الأممية أنها تبدي البعثة انزعاجها الشديد إزاء التقارير المتزايدة عن الترهيب والتهديد ضد القضاة والموظفين في السلك القضائي، ولا سيما أولئك الذين يتعاملون مع الشكاوى المتعلقة بالانتخابات، وضد المرشحين أيضاً، في عدد من المناطق في ليبيا.
وكان سيف الإسلام القذافي، أعلن بوقت سابق أن مسلحين يواصلون إغلاق محكمة سبها جنوبي البلاد لمنعها من النظر في طعن قدمه الخميس الماضي ضد قرار استبعاده من الترشح للانتخابات الرئاسية.
المتظاهرون في لبنان يصعدون من جديد مع استمرار التردي الاقتصادي
نظم مئات المحتجين مسيرة بالعاصمة بيروت، سبقتها تحركات احتجاجية شملت قطع طرق رئيسية بعدة مدن، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وتدهور قيمة الليرة.
ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام اللبنانية ولافتات تطالب بـ”محاسبة الفاسدين”، وتستنكر “لا مبالاة المسؤولين إزاء الانهيار الاقتصادي وجوع الناس.
وهدد المشاركون بنزول المحتجين إلى الأرض مجددا في الأيام المقبلة بوتيرة أكبر ما لم تعمل السلطة الحاكمة على وضع حد للانهيار الاقتصادي والمعيشي الذي يواجهه اللبنانيون .
وسجلت الليرة اللبنانية خلال الأسبوع الجاري هبوطا إضافيا، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد 25 ألف ليرة في السوق الموازية ، ومنذ أكثر من عامين، تعصف بلبنان أزمة اقتصادية حادة صنفها البنك الدولي واحدة من بين 3 أسوأ أزمات اقتصادية في العالم، أدت إلى انهيار مالي ومعيشي، وارتفاع بمعدلات الفقر والبطالة.
تركيا سوف تتخذ خطوات جديدة لتحسين العلاقات مع مصر وإسرائيل
نقل تلفزيون (إن.تي.في) التركي وشبكات أخرى عن الرئيس رجب طيب أردوغان قوله إن بلاده ستتخذ خطوات لتحسين العلاقات مع مصر وإسرائيل مثل التي اتخذتها في الأسابيع القليلة الماضية مع الإمارات.
ووقعت أنقرة وأبوظبي اتفاقات استثمارية بمليارات الدولارات الأسبوع الماضي وقال أردوغان إنها تمثل بداية "عهد جديد".
وتحركت تركيا كذلك لتحسين العلاقات مع مصر والسعودية لكن المحادثات لم تسفر عن نتائج علنية تذكر إلا أنها ما زالت قائمة .
وفي وقت سابق هذا الشهر أجرى أردوغان اتصالا هاتفيا نادرا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بعد أن أطلقت تركيا سراح زوجين إسرائيليين.
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