في اليوم الثاني لـ"إيديكس 2021"... روسيا تعرض قدرات صواريخ "كورنيت إي إم"... صور
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHABصواريخ "كورنيت إي إم" في معرض إيديكس 2021
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHAB
عرض الجناح الروسي في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021" مجموعة متنوعة من الأسلحة، في اليوم الثاني للمعرض كان من بينها منظومة صواريخ "كورنيت إي إم" المضادة للدبابات.
وقدم أحد المسؤولين في الجناح الروسي عرضا توضيحيا لصواريخ كورنيت، وهي صواريخ موجهة مضادة للدبابات يمكنها تعقب أهدافها على مدار اليوم.
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHABصواريخ "كورنيت إي إم" في معرض إيديكس 2021
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© Sputnik . AHMED ABDEL WAHAB
صواريخ "كورنيت إي إم" في معرض إيديكس 2021
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHABصواريخ "كورنيت إي إم" في معرض إيديكس 2021
2/5
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHAB
صواريخ "كورنيت إي إم" في معرض إيديكس 2021
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHABصواريخ "كورنيت إي إم" في معرض إيديكس 2021
3/5
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHAB
صواريخ "كورنيت إي إم" في معرض إيديكس 2021
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHABصواريخ "كورنيت إي إم" في معرض إيديكس 2021
4/5
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHAB
صواريخ "كورنيت إي إم" في معرض إيديكس 2021
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHABصواريخ "كورنيت إي إم" في معرض إيديكس 2021
5/5
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHAB
صواريخ "كورنيت إي إم" في معرض إيديكس 2021
1/5
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHAB
صواريخ "كورنيت إي إم" في معرض إيديكس 2021
2/5
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHAB
صواريخ "كورنيت إي إم" في معرض إيديكس 2021
3/5
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHAB
صواريخ "كورنيت إي إم" في معرض إيديكس 2021
4/5
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHAB
صواريخ "كورنيت إي إم" في معرض إيديكس 2021
5/5
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHAB
صواريخ "كورنيت إي إم" في معرض إيديكس 2021
وتمتلك تلك المنظومة صواريخ موجهة بأشعة الليزر يمكنها مقاومة أي وسائل تشويش معادية خلال رحلة الصاروخ نحو الهدف أيا كانت وسائل الحرب الإلكترونية الموجهة ضدها.
وتم تصميم الصاروخ للعمل على متن مركبات مدرعات ومزودة بنظام تعقب للأهداف ونظام إطلاق آلي يمكنه من إصابة الأهداف بدقة عالية دون الحاجة إلى المتابعة من وحدة الإطلاق.
ورغم أن الهدف الأساسي من تصميمها هو تدمير الدبابات، فإن تلك الصواريخ أصبحت قادرة على تنفيذ مهمة جديدة وهي التصدي للأهداف الجوية مثل الطائرات المسيرة الخاصة بالاستطلاع.
وتستطيع تلك المنظومة تنفيذ عمليات إطلاق متزامنة لأكثر من صارخ بصورة تمكنها من تدمير أكثر من هدف في ذات الوقت. وأصبح مدى النسخة الجديدة من الصاروخ ضعف مدى النسخة السابقة "كورنيت إي"، بينما تم تحسين دقة إصابة الهدف بمعدل 5 مرات مقارنة بالنسخ السابقة.
ويتراوح مدى الصاروخ من 150 مترا إلى 10 كيلومترات ويمكنه اختراق هياكل مدرعة سمكها يتراوح بين 110 إلى 130 سنتيمترا.
وتستمر فعاليات معرض الصناعات الدفاعية في مصر "إيديكس 2021" في عرض أحدث ما وصلت إليه تقنيات التسليح حول العالم بواسطة الشركات المتخصصة في الصناعات الدفاعية التي يصل عددها إلى نحو 400 شركة من أكثر من 40 دولة.
"إيديكس 2021"... أضخم معرض للصناعات الدفاعية في أفريقيا
أمس, 15:31 GMT