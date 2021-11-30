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https://arabic.sputniknews.com/20211130/في-اليوم-الثاني-لـإيديكس-2021-روسيا-تعرض-قدرات-صواريخ-كورنيت-إي-إم-صور-1053417418.html
في اليوم الثاني لـ"إيديكس 2021"... روسيا تعرض قدرات صواريخ "كورنيت إي إم"... صور
في اليوم الثاني لـ"إيديكس 2021"... روسيا تعرض قدرات صواريخ "كورنيت إي إم"... صور
عرض الجناح الروسي في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021" مجموعة متنوعة من الأسلحة، في اليوم الثاني للمعرض كان من بينها منظومة صواريخ "كورنيت إي إم" المضادة... 30.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-30T17:37+0000
2021-11-30T17:37+0000
صاروخ
أخبار روسيا
أسلحة روسية
إيديكس
كورنيت
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وقدم أحد المسؤولين في الجناح الروسي عرضا توضيحيا لصواريخ كورنيت، وهي صواريخ موجهة مضادة للدبابات يمكنها تعقب أهدافها على مدار اليوم. وتمتلك تلك المنظومة صواريخ موجهة بأشعة الليزر يمكنها مقاومة أي وسائل تشويش معادية خلال رحلة الصاروخ نحو الهدف أيا كانت وسائل الحرب الإلكترونية الموجهة ضدها. وتم تصميم الصاروخ للعمل على متن مركبات مدرعات ومزودة بنظام تعقب للأهداف ونظام إطلاق آلي يمكنه من إصابة الأهداف بدقة عالية دون الحاجة إلى المتابعة من وحدة الإطلاق. ورغم أن الهدف الأساسي من تصميمها هو تدمير الدبابات، فإن تلك الصواريخ أصبحت قادرة على تنفيذ مهمة جديدة وهي التصدي للأهداف الجوية مثل الطائرات المسيرة الخاصة بالاستطلاع. وتستطيع تلك المنظومة تنفيذ عمليات إطلاق متزامنة لأكثر من صارخ بصورة تمكنها من تدمير أكثر من هدف في ذات الوقت. وأصبح مدى النسخة الجديدة من الصاروخ ضعف مدى النسخة السابقة "كورنيت إي"، بينما تم تحسين دقة إصابة الهدف بمعدل 5 مرات مقارنة بالنسخ السابقة.ويتراوح مدى الصاروخ من 150 مترا إلى 10 كيلومترات ويمكنه اختراق هياكل مدرعة سمكها يتراوح بين 110 إلى 130 سنتيمترا.وتستمر فعاليات معرض الصناعات الدفاعية في مصر "إيديكس 2021" في عرض أحدث ما وصلت إليه تقنيات التسليح حول العالم بواسطة الشركات المتخصصة في الصناعات الدفاعية التي يصل عددها إلى نحو 400 شركة من أكثر من 40 دولة.
https://arabic.sputniknews.com/20211130/مروحيات-روسيا-تستعرض-خصائص-طائراتها-المشاركة-في-إيديكس-2021-بالقاهرة-1053408800.html
https://arabic.sputniknews.com/20211130/3--بنادق-هجومية-روسية-تشارك-في-إيديكس-2021-1053407076.html
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صاروخ, أخبار روسيا, أسلحة روسية, إيديكس, كورنيت

في اليوم الثاني لـ"إيديكس 2021"... روسيا تعرض قدرات صواريخ "كورنيت إي إم"... صور

17:37 GMT 30.11.2021
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHABصواريخ "كورنيت إي إم" في معرض إيديكس 2021
صواريخ كورنيت إي إم في معرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2021
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHAB
تابعنا عبر
عرض الجناح الروسي في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021" مجموعة متنوعة من الأسلحة، في اليوم الثاني للمعرض كان من بينها منظومة صواريخ "كورنيت إي إم" المضادة للدبابات.
وقدم أحد المسؤولين في الجناح الروسي عرضا توضيحيا لصواريخ كورنيت، وهي صواريخ موجهة مضادة للدبابات يمكنها تعقب أهدافها على مدار اليوم.
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHABصواريخ "كورنيت إي إم" في معرض إيديكس 2021
صواريخ كورنيت إي إم في معرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
1/5
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHAB
صواريخ "كورنيت إي إم" في معرض إيديكس 2021
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHABصواريخ "كورنيت إي إم" في معرض إيديكس 2021
صواريخ كورنيت إي إم في معرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
2/5
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHAB
صواريخ "كورنيت إي إم" في معرض إيديكس 2021
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHABصواريخ "كورنيت إي إم" في معرض إيديكس 2021
صواريخ كورنيت إي إم في معرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
3/5
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHAB
صواريخ "كورنيت إي إم" في معرض إيديكس 2021
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHABصواريخ "كورنيت إي إم" في معرض إيديكس 2021
صواريخ كورنيت إي إم في معرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
4/5
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHAB
صواريخ "كورنيت إي إم" في معرض إيديكس 2021
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHABصواريخ "كورنيت إي إم" في معرض إيديكس 2021
صواريخ كورنيت إي إم في معرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي
5/5
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHAB
صواريخ "كورنيت إي إم" في معرض إيديكس 2021
1/5
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHAB
صواريخ "كورنيت إي إم" في معرض إيديكس 2021
2/5
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHAB
صواريخ "كورنيت إي إم" في معرض إيديكس 2021
3/5
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHAB
صواريخ "كورنيت إي إم" في معرض إيديكس 2021
4/5
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHAB
صواريخ "كورنيت إي إم" في معرض إيديكس 2021
5/5
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHAB
صواريخ "كورنيت إي إم" في معرض إيديكس 2021
وتمتلك تلك المنظومة صواريخ موجهة بأشعة الليزر يمكنها مقاومة أي وسائل تشويش معادية خلال رحلة الصاروخ نحو الهدف أيا كانت وسائل الحرب الإلكترونية الموجهة ضدها.
وتم تصميم الصاروخ للعمل على متن مركبات مدرعات ومزودة بنظام تعقب للأهداف ونظام إطلاق آلي يمكنه من إصابة الأهداف بدقة عالية دون الحاجة إلى المتابعة من وحدة الإطلاق.
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ورغم أن الهدف الأساسي من تصميمها هو تدمير الدبابات، فإن تلك الصواريخ أصبحت قادرة على تنفيذ مهمة جديدة وهي التصدي للأهداف الجوية مثل الطائرات المسيرة الخاصة بالاستطلاع.
وتستطيع تلك المنظومة تنفيذ عمليات إطلاق متزامنة لأكثر من صارخ بصورة تمكنها من تدمير أكثر من هدف في ذات الوقت. وأصبح مدى النسخة الجديدة من الصاروخ ضعف مدى النسخة السابقة "كورنيت إي"، بينما تم تحسين دقة إصابة الهدف بمعدل 5 مرات مقارنة بالنسخ السابقة.
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ويتراوح مدى الصاروخ من 150 مترا إلى 10 كيلومترات ويمكنه اختراق هياكل مدرعة سمكها يتراوح بين 110 إلى 130 سنتيمترا.
وتستمر فعاليات معرض الصناعات الدفاعية في مصر "إيديكس 2021" في عرض أحدث ما وصلت إليه تقنيات التسليح حول العالم بواسطة الشركات المتخصصة في الصناعات الدفاعية التي يصل عددها إلى نحو 400 شركة من أكثر من 40 دولة.
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