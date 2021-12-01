https://arabic.sputniknews.com/20211201/تفاؤل-أوروبي-وتهديدات-إسرائيلية-ما-فرص-التوصل-لاتفاق-بين-إيران-والمجموعة-الدولية-في-فيينا؟-1053454146.html

تفاؤل أوروبي وتهديدات إسرائيلية... ما فرص التوصل لاتفاق بين إيران والمجموعة الدولية في فيينا؟

تفاؤل أوروبي وتهديدات إسرائيلية... ما فرص التوصل لاتفاق بين إيران والمجموعة الدولية في فيينا؟

وسط تفاؤل أوروبي من جدية المفاوضين الإيرانيين الجدد خلال الجولة السابعة من محادثات فيينا، طرح البعض تساؤلات بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق في ظل مساعي إسرائيلية... 01.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-01T18:26+0000

2021-12-01T18:26+0000

2021-12-01T18:26+0000

العالم

النووي

إيران

إسرائيل

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وأفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، بأن الأطراف الأوروبية في مباحثات فيينا دعت إلى إنهاء سريع لهذه الجولة من المحادثات في العاصمة النمساوية.ونقلت وكالة تسنيم، مساء اليوم الأربعاء، عن مصدر مقرب من فريق التفاوض في مباحثات فيينا الدائرة، حاليا، أن الفريق الإيراني يعتزم مواصلة المحادثات طالما كان ذلك ضروريا.في السياق ذاته، قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، ووزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، إن بريطانيا وإسرائيل "ستعملان ليلا ونهارا" للحيلولة دون أن تصبح إيران قوة نووية.مباحثات جاريةوأكدت وقالت تسنيم الإيرانية، أن العقبة الرئيسة أمام تحقيق تفاهم في مباحثات فيينا، أمس الثلاثاء، كانت إصرار الأطراف الأوروبية المشاركة على ضرورة التشاور مع الجانب الأمريكي بشأن كل القضايا.وفي السياق نفسه، حذرت السلطات الإيرانية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، من وجود أطراف تسعى لإنهاء مفاوضات فيينا بشكل مبكر.وكان التلفزيون الإيراني، قال أمس الثلاثاء، إن مفاوضات اليوم الثاني للجولة الحالية من المفاوضات حول الاتفاق النووي انتهت، مشيرا لمناقشة مسألة رفع العقوبات عن إيران.وأشار التلفزيون الإيراني إلى "انتهاء اليوم الثاني من محادثات فيينا بمشاركة مجموعات العمل لأطراف الاتفاق النووي، وناقش المشاركون موضوع إلغاء العقوبات والمضي قدما بالمحادثات".وأكد وزير الخارجية الإيراني، أن "جشع الولايات المتحدة كان سبب عدم نجاح الجولات الست من المفاوضات السابقة"، التي جرت في فيينا و أن إيران "تريد استيفاء حقها عبر هذه المفاوضات وإلغاء جميع أنواع الحظر المفروض على إيران".سيناريوهات متوقعةاعتبر مصطفى الطوسة، المحلل السياسي المقيم في فرنسا، أن أن ما يجري حاليا والأجواء التفاؤلية التي تخيم على مسلسل فيينا والجولة السابعة، هو مرتبط بحجم التنازلات التي يمكن للإدارة الأمريكية أن تقدمها لإيران.ويرى الطوسة أنه يجب انتظار نهاية الجولة لمعرفة أين يمكن أن تتوجه الأنظار، هل لاختراق تاريخي يؤسس لتفاهم إيراني دولي جديد، أم لفشل دولي في الملف الإيراني، يؤشر للاقتراب إلى مقاربات أخرى غير العقوبات الاقتصادية لمعالجة الملف الإيراني.واستطرد: "على كل حال الإسرائيليون يهددون دائمًا لكن لن يستطيعوا أن يوجهوا ضربة عسكرية إلى إيران دون ضوء أخضر أمريكي والأمريكيون الآن ولحد الساعة لا يريدون أن تبدأ المقاربة العسكرية لمعالجة الملف النووي الإيراني".لكن في مقابل ذلك – والكلام لا يزال على لسان الطوسة- لا يعني أن الإسرائيليين سيقفون مكتوفي الأيدي ووكالات الاستخبارات الإسرائيلية ستستمر في نشاطها ضد الإيرانيين في الداخل والخارج حول التسبب في أكبر عرقلة ممكنة للبرنامج النووي الإيراني.اتفاق جزئياعتبر محمد غروي المحلل السياسي الإيراني أن من المبكر الحديث الآن عن اتفاق أو العودة للاتفاق النووي، لعدة نقاط، أهمها أن الولايات المتحدة الأمريكية غير مستعدة لرفع كامل العقوبات عن إيران وهو مطلب أساسي، وإن لم تتمكن أمريكا من اتخاذه فلن يصل المجتمع الدولي إلى اتفاق مع طهران.ويرى غروي أن رفع العقوبات هو موضوع يخص كامل الإدارة الأمريكية وليس الرئيس وحسب، مؤكدًا أن من الصعب أن تصل إيران إلى ما كانت تصبو إليه من محادثات فيينا، من رفع كامل العقوبات وإعطاء ضمانات بعدم الخروج مجددًا، وكذلك دفع الخسائر المادية التي تكبدتها طهران جراء العقوبات والتي تتجاوز الـ 200 مليار دولار.وأكد أن ما يمكن أن يحدث الآن التوصل لاتفاق جزئي ومرحل، وهذا يدل على أن إيران لن تعود لتخصيب اليورانيوم عند حاجز الـ 3% فقط، ولن تعود الأمور إلى سابق عهدها، هذا الاتفاق الجزئي تتقدم فيه الأطراف إذا ما تم الالتزام من جانب الغرب وأمريكا بالاتفاق المرحلي.أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أن رغبة طهران في العودة إلى المحادثات بشأن برنامجها النووي هدفها تخفيف العقوبات مقابل "لا شيء تقريبا"، محذرا من الخضوع "لابتزاز" طهران، بحسب سكاي نيوز.وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، الاثنين، انطلاق الجولة السابعة من المحادثات الخاصة ببرنامج إيران النووي في فيينا بين إيران ومجموعة (4+1) التي تضم بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا، وذلك بعد أشهر من توقفها.

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العالم, النووي, إيران, إسرائيل