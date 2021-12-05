https://arabic.sputniknews.com/20211205/مركبة-ترصد-كائنا-غامضا-بالجانب-المظلم-للقمر-والعلماء-في-حيرة-صور-وفيديو-1053600578.html

مركبة ترصد "كائنا غامضا" بالجانب المظلم للقمر والعلماء في حيرة... صور وفيديو

مركبة ترصد "كائنا غامضا" بالجانب المظلم للقمر والعلماء في حيرة... صور وفيديو

التقطت المركبة الصينية الجوالة "Yutu 2" صورة، قد تبدو للوهلة الأولى عادية بالنسبة للبعض، لكن العلماء ومراكز الفلك توقفوا كثيرا عند أحد المشاهد التي بدت في عمق... 05.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-05T20:05+0000

2021-12-05T20:05+0000

2021-12-05T20:05+0000

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وحازت الصورة الملتقطة على اهتمام واسع جدا بسبب وجود عنصر أو شيء غريب أو "كائن غامض" له شكل هندسي واضح المعالم، شبّهته وكالة الفضاء الصينية بـ"المنزل أو الكوخ" والذي رصدته المركبة الصينية أثناء شق طريقها عبر فوهة "Von Kármán" على الجانب المظلم من القمر."مكعب" غريب... جدل بين العلماءوصورت المركبة "Yutu 2" جسما على شكل مكعب في الأفق من جهة الشمال على بعد حوالي 260 قدما (80 مترًا) من المركبة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.والتقطت الصورة الغريبة خلال اليوم السادس والثلاثين للمهمة على سطح القمر بحسب الأرشيف الخاص بمهمة مركبة "Yutu 2" والتي نشرتها قناة "Our Space" المتخصصة بالتوعية في علوم الفضاء والتي تبث باللغة الصينية بالتعاون مع إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA).وكالات متخصصة بالفضاء تحاول تفسير المشهدوبحسب موقع "space" المتخصص بعلوم الفضاء، فقد أعرب علماء الفريق عن اهتمامهم الشديد بهذا "الكائن الغامض"، حيث تستمر مركبة "Yutu 2" الصينية في عبور الثرى القمري وتجنب الحفر لإلقاء نظرة فاحصة حول هذا الكائن، "لذلك يمكن توقع وجود تحديثات جديدة حول هذا المشهد".المركبة هي أول الواصلين إلى الجانب المظلم من القمرالجدير بالذكر أن مركبة "Yutu 2" التابعة لمهمة " Chang'e 4" الصينية هي المركبة الوحيدة في العالم العاملة بالطاقة الشمسية، التي نفذت هبوطا على الجانب المظلم والبعيد من القمر بتاريخ 3 يناير/ كانون الثاني من عام 2019، وتستكشف العربة الجوالة فوهة "فون كارمان" التي يبلغ عرضها 115 ميلاً (186 كيلومترًا) منذ ذلك الحين.وتعتبر مهمة "Chang'e 4"، كما يوحي اسمها، المهمة الرابعة للصين على القمر والثانية من ناحية إنزال مركبة روفر على سطح القمر.

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