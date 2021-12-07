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كأس العرب 2021
تقام في قطر الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول بطولة كأس العرب في نسختها العاشرة بعد انقطاع 9 سنوات، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
https://arabic.sputniknews.com/20211207/مصر-والجزائر-تحصلان-على-مليون-دولار-قبل-مباراتهما-بكأس-العرب-1053670116.html
مصر والجزائر تحصلان على مليون دولار قبل مباراتهما بكأس العرب
مصر والجزائر تحصلان على مليون دولار قبل مباراتهما بكأس العرب
ضمنت الجزائر ومصر الحصول على مبلغ مليون دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين منتخبيهما مساء اليوم الثلاثاء، بختام مباريات... 07.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-07T14:47+0000
2021-12-07T14:48+0000
كأس العرب 2021
رياضة
منتخب الجزائر
منتخب مصر
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وحسب موقع "اليوم السابع"، تنص لوائح البطولة على حصول المنتخبات المتأهلة إلى دور الثمانية على مليون دولار.وكان منتخبا مصر والجزائر قد ضمنا التأهل بعد فوزهما في أول مباراتين على لبنان والسودان، بينما تحصل المنتخبات التي تغادر الدور الأول على 750 ألف دولار.وفي حالة مواصلة المشوار نحو اللقب سترتفع الجوائز المالية، حيث يحصل البطل على 5 ملايين دولار والوصيف على 3 ملايين دولار بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون دولار. يشار إلى أن إجمالي الجوائز المالية لبطولة كأس العرب، وصلت إلى 25 مليون دولار للمنتخبات الـ16 المشاركة فيها.ويسعى كلا المنتخبين للفوز بالمباراة وحصد قمة المجموعة لتفادى مواجهة منتخب المغرب فى الدور التالى ببطولة كأس العرب.يذكر أن منتخبا مصر والجزائر يتساوى في عدد النقاط (6 لكل منهما) من الفوز على منتخبي لبنان والسودان، كما يتساويان في عدد الأهداف المحرزة وفارق الأهداف ( 6 أهداف نظيفة).كما يتساويان في بند اللعب النظيف الذي تلجأ إليه اللائحة في هذه الحالة حيث يخصم من كل فريق 3 نقاط لحصول مصر على 3 إنذارات والجزائر على طرد غير مباشر نتيجة إنذارين للاعب واحد في مباراة.وتقام المباراة مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الـ7 بتوقيت غرينتش (الـ 9 بتوقيت القاهرة).
https://arabic.sputniknews.com/20211206/مواعيد-مباريات-الجولة-الثالثة-من-بطولة-كأس-العرب-2021-1053632662.html
https://arabic.sputniknews.com/20211204/مصر-تتأهل-لدور-الثمانية-من-كأس-العرب-بخماسية-نظيفة-ضد-السودان-فيديو-1053562493.html
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رياضة, منتخب الجزائر, منتخب مصر

مصر والجزائر تحصلان على مليون دولار قبل مباراتهما بكأس العرب

14:47 GMT 07.12.2021 (تم التحديث: 14:48 GMT 07.12.2021)
© Sputnik"استاد البيت" يحتضن افتتاح "كأس العرب" في قطر
استاد البيت يحتضن افتتاح كأس العرب في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
© Sputnik
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ضمنت الجزائر ومصر الحصول على مبلغ مليون دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين منتخبيهما مساء اليوم الثلاثاء، بختام مباريات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر.
وحسب موقع "اليوم السابع"، تنص لوائح البطولة على حصول المنتخبات المتأهلة إلى دور الثمانية على مليون دولار.
وكان منتخبا مصر والجزائر قد ضمنا التأهل بعد فوزهما في أول مباراتين على لبنان والسودان، بينما تحصل المنتخبات التي تغادر الدور الأول على 750 ألف دولار.
استاد البيت يحتضن افتتاح كأس العرب في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
كأس العرب 2021
مواعيد مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس العرب 2021
أمس, 15:04 GMT
وفي حالة مواصلة المشوار نحو اللقب سترتفع الجوائز المالية، حيث يحصل البطل على 5 ملايين دولار والوصيف على 3 ملايين دولار بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون دولار.
يشار إلى أن إجمالي الجوائز المالية لبطولة كأس العرب، وصلت إلى 25 مليون دولار للمنتخبات الـ16 المشاركة فيها.
ويسعى كلا المنتخبين للفوز بالمباراة وحصد قمة المجموعة لتفادى مواجهة منتخب المغرب فى الدور التالى ببطولة كأس العرب.
جمهور في استاد القاهرة الدولي يحضرون مباراة منتخب مصر الأولمبي ومنتخب غانا في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
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مصر تتأهل لدور الثمانية من كأس العرب بخماسية نظيفة ضد السودان... فيديو
4 ديسمبر, 18:41 GMT
يذكر أن منتخبا مصر والجزائر يتساوى في عدد النقاط (6 لكل منهما) من الفوز على منتخبي لبنان والسودان، كما يتساويان في عدد الأهداف المحرزة وفارق الأهداف ( 6 أهداف نظيفة).
كما يتساويان في بند اللعب النظيف الذي تلجأ إليه اللائحة في هذه الحالة حيث يخصم من كل فريق 3 نقاط لحصول مصر على 3 إنذارات والجزائر على طرد غير مباشر نتيجة إنذارين للاعب واحد في مباراة.
وفي حال انتهت المباراة بالتعادل بينهما في النقاط والأهداف واللعب النظيف سيتحدد متصدر المجموعة الرابعة بالقرعة.
وتقام المباراة مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الـ7 بتوقيت غرينتش (الـ 9 بتوقيت القاهرة).
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