مصر والجزائر تحصلان على مليون دولار قبل مباراتهما بكأس العرب

وحسب موقع "اليوم السابع"، تنص لوائح البطولة على حصول المنتخبات المتأهلة إلى دور الثمانية على مليون دولار.وكان منتخبا مصر والجزائر قد ضمنا التأهل بعد فوزهما في أول مباراتين على لبنان والسودان، بينما تحصل المنتخبات التي تغادر الدور الأول على 750 ألف دولار.وفي حالة مواصلة المشوار نحو اللقب سترتفع الجوائز المالية، حيث يحصل البطل على 5 ملايين دولار والوصيف على 3 ملايين دولار بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون دولار. يشار إلى أن إجمالي الجوائز المالية لبطولة كأس العرب، وصلت إلى 25 مليون دولار للمنتخبات الـ16 المشاركة فيها.ويسعى كلا المنتخبين للفوز بالمباراة وحصد قمة المجموعة لتفادى مواجهة منتخب المغرب فى الدور التالى ببطولة كأس العرب.يذكر أن منتخبا مصر والجزائر يتساوى في عدد النقاط (6 لكل منهما) من الفوز على منتخبي لبنان والسودان، كما يتساويان في عدد الأهداف المحرزة وفارق الأهداف ( 6 أهداف نظيفة).كما يتساويان في بند اللعب النظيف الذي تلجأ إليه اللائحة في هذه الحالة حيث يخصم من كل فريق 3 نقاط لحصول مصر على 3 إنذارات والجزائر على طرد غير مباشر نتيجة إنذارين للاعب واحد في مباراة.وتقام المباراة مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الـ7 بتوقيت غرينتش (الـ 9 بتوقيت القاهرة).
ضمنت الجزائر ومصر الحصول على مبلغ مليون دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين منتخبيهما مساء اليوم الثلاثاء، بختام مباريات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر.
وحسب موقع "اليوم السابع"، تنص لوائح البطولة على حصول المنتخبات المتأهلة إلى دور الثمانية على مليون دولار.
وكان منتخبا مصر والجزائر قد ضمنا التأهل بعد فوزهما في أول مباراتين على لبنان والسودان، بينما تحصل المنتخبات التي تغادر الدور الأول على 750 ألف دولار.