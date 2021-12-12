والد حسام حبيب يكشف السبب الحقيقي وراء طلاق شيرين عبد الوهاب

وقال إن "نجله كان لا يسعى ويجتهد في عمله، لذلك نفرت منه شيرين، لأنها شخصية طموحة وتعشق النجاح، وحبها الكبير له في البداية بسبب نجاحه"، مؤكدًا أنها "لن تعود له مرة أخرى إلا إذا حقق ابنه نجاحا في حياته".وأكد والد الفنان حسام حبيب، في تصريحات له، أن شيرين عبد الوهاب هي من طلبت الطلاق والانفصال عن نجله بعد زيجة استمرت لمدة 3 سنوات، موضحاً أنه يحترمها ويعتبرها كابنته، وأن الطلاق جاء بعد إصرار شديد منها ورفض من نجله.وأعلنت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب أمس السبت، استيائها من تعليقات بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعى بعد حلق شعرها.وقالت شيرين خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "أم بي سي مصر"، إنها أزالت شعر رأسها بنفسها قبل طلاقها من حسام حبيب بيوم واحد.وأضافت: "أنا اللي وصلني لكده، إني شخصية حساسة بزيادة وأنا كنت بعاقب نفسي، لأني غلطت في حقي كتير وحق نفسي وحق اسمي، كان لازم أربي نفسي، أنا دخلت الجيش من أوسع أبوابه!".والأسبوع الماضي، أعلنت شيرين خبر طلاقها من المطرب المصري، حسام حبيب، بإصدارها بيانا أكدت فيه أن أسباب الانفصال تخصها وحدها، وأنها تكن كل الاحترام له.ويوم الجمعة الماضي، أحيت الفنانة المصرية حفلا غنائيا في إمارة أبو ظبي، ضمن مهرجان "أم الإمارات"، وصدمت جمهورها في الحفل بعدما أطلت عليهم وقد حلقت شعرها، وطلبت منهم أن يتقبلوها بهذا الشكل، ليصفق الجمهور لها بشدة.وتزوجت شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب في نيسان/ أبريل عام 2018، ولم يثمر زواجهما عن أطفال.
كشف والد الفنان المصري حسام حبيب، السبب الحقيقي وراء طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب من نجله، مؤكدا أنها كانت على علاقة طيبة بالأسرة، وأنها سيدة خدوم والجميع يحبها.
وقال إن "نجله كان لا يسعى ويجتهد في عمله، لذلك نفرت منه شيرين، لأنها شخصية طموحة وتعشق النجاح، وحبها الكبير له في البداية بسبب نجاحه"، مؤكدًا أنها "لن تعود له مرة أخرى إلا إذا حقق ابنه نجاحا في حياته".
ووجه الولد، رسالة إلى شيرين قائلاً: إنها "حبيبة قلب 300 مليون عربي، وحبيبة قلب حسام حبيب، والجميع يحبها".
وأكد والد الفنان حسام حبيب، في تصريحات له، أن شيرين عبد الوهاب هي من طلبت الطلاق والانفصال عن نجله بعد زيجة استمرت لمدة 3 سنوات، موضحاً أنه يحترمها ويعتبرها كابنته، وأن الطلاق جاء بعد إصرار شديد منها ورفض من نجله.
وأعلنت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب أمس السبت، استيائها من تعليقات بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعى بعد حلق شعرها.
وقالت شيرين خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "أم بي سي مصر"، إنها أزالت شعر رأسها بنفسها قبل طلاقها من حسام حبيب بيوم واحد.
وأضافت: "أنا اللي وصلني لكده، إني شخصية حساسة بزيادة وأنا كنت بعاقب نفسي، لأني غلطت في حقي كتير وحق نفسي وحق اسمي، كان لازم أربي نفسي، أنا دخلت الجيش من أوسع أبوابه!".
والأسبوع الماضي، أعلنت شيرين خبر طلاقها من المطرب المصري، حسام حبيب، بإصدارها بيانا أكدت فيه أن أسباب الانفصال تخصها وحدها، وأنها تكن كل الاحترام له.
ويوم الجمعة الماضي، أحيت الفنانة المصرية حفلا غنائيا في إمارة أبو ظبي، ضمن مهرجان "أم الإمارات"، وصدمت جمهورها في الحفل بعدما أطلت عليهم وقد حلقت شعرها، وطلبت منهم أن يتقبلوها بهذا الشكل، ليصفق الجمهور لها بشدة.
وتزوجت شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب في نيسان/ أبريل عام 2018، ولم يثمر زواجهما عن أطفال.