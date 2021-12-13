"يويفا" يعيد إجراء قرعة دوري الأبطال بعد "خطأ فادح"

وأشار "يويفا" في تغريدة إلى حدوث مشكلة فنية في برنامج خدمة خارجي، والذي يوجه المسؤولين إلى الفرق المؤهلة للعب ضد بعضها البعض.وأضاف أنه "حدث خطأ ماديا" في قرعة دور الستة عشر من دوري الأبطال، وبناء عليه؛ تقرر إلغاء نتيجة القرعة المعلنة وإعادة تنفيذها بالكامل بحلول الساعة 15:00 بتوقيت وسط أوروبا (14:00 بتوقيت غرينتش).بدأت المشكلة عندما سحب منفذو القرعة اسم مانشستر يونايتد الإنجليزي ليواجه فياريال الإسباني، رغم أنهم تأهلا من نفس المجموعة في الدور السابق، وهو أمر غير جائز وفقا للقواعد.بدت المشاكل واضحة في مناسبات أخرى، حيث استبعد مانشستر يونايتد كخصم محتمل لأتلتيكو مدريد، رغم أنهما ليسا من نفس البلاد ولم يلعبا ضد بعضهما البعض في دور المجموعات.وأظهر النظام أيضا أنه من الممكن أن يواجه ريال مدريد الإسباني فياريال، رغم أنهم من نفس البلد، وتواجد ليفربول ضمن الخصوم المحتملين لأتلتيكو مدريد، مع العلم أنهما لعبا معا في دور المجموعات.وأشارت تقارير إلى أن أندية مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد وفياريال تقدمت بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي وطالبت بإعادة إجراء القرعة.
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عزمه إعادة إجراء قرعة دور الستة عشر لمنافسات دوري الأبطال، بسبب خطأ فني أدى إلى توزيع الفرق بشكل يتنافى مع القواعد.
وأشار "يويفا" في تغريدة إلى حدوث مشكلة فنية في برنامج خدمة خارجي، والذي يوجه المسؤولين إلى الفرق المؤهلة للعب ضد بعضها البعض.
وأضاف أنه "حدث خطأ ماديا" في قرعة دور الستة عشر من دوري الأبطال، وبناء عليه؛ تقرر إلغاء نتيجة القرعة المعلنة وإعادة تنفيذها بالكامل بحلول الساعة 15:00 بتوقيت وسط أوروبا (14:00 بتوقيت غرينتش).
Following a technical problem with the software of an external service provider that instructs the officials as to which teams are eligible to play each other, a material error occurred in the draw for the UEFA Champions League Round of 16.