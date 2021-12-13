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إعلان نتيجة القرعة المعادة للدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا
https://arabic.sputniknews.com/20211213/يويفا-يعيد-إجراء-قرعة-دوري-الأبطال-بعد-خطأ-فادح-1053891058.html
"يويفا" يعيد إجراء قرعة دوري الأبطال بعد "خطأ فادح"
"يويفا" يعيد إجراء قرعة دوري الأبطال بعد "خطأ فادح"
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عزمه إعادة إجراء قرعة دور الستة عشر لمنافسات دوري الأبطال، بسبب خطأ فني أدى إلى توزيع الفرق بشكل يتنافى مع... 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T13:59+0000
2021-12-13T14:00+0000
منوعات
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دوري الأبطال
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وأشار "يويفا" في تغريدة إلى حدوث مشكلة فنية في برنامج خدمة خارجي، والذي يوجه المسؤولين إلى الفرق المؤهلة للعب ضد بعضها البعض.وأضاف أنه "حدث خطأ ماديا" في قرعة دور الستة عشر من دوري الأبطال، وبناء عليه؛ تقرر إلغاء نتيجة القرعة المعلنة وإعادة تنفيذها بالكامل بحلول الساعة 15:00 بتوقيت وسط أوروبا (14:00 بتوقيت غرينتش).بدأت المشكلة عندما سحب منفذو القرعة اسم مانشستر يونايتد الإنجليزي ليواجه فياريال الإسباني، رغم أنهم تأهلا من نفس المجموعة في الدور السابق، وهو أمر غير جائز وفقا للقواعد.بدت المشاكل واضحة في مناسبات أخرى، حيث استبعد مانشستر يونايتد كخصم محتمل لأتلتيكو مدريد، رغم أنهما ليسا من نفس البلاد ولم يلعبا ضد بعضهما البعض في دور المجموعات.وأظهر النظام أيضا أنه من الممكن أن يواجه ريال مدريد الإسباني فياريال، رغم أنهم من نفس البلد، وتواجد ليفربول ضمن الخصوم المحتملين لأتلتيكو مدريد، مع العلم أنهما لعبا معا في دور المجموعات.وأشارت تقارير إلى أن أندية مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد وفياريال تقدمت بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي وطالبت بإعادة إجراء القرعة.
https://arabic.sputniknews.com/20211213/نتائج-قرعة-ثمن-نهائي-دوري-أبطال-أوروبا-1053884201.html
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منوعات, رياضة, دوري الأبطال

"يويفا" يعيد إجراء قرعة دوري الأبطال بعد "خطأ فادح"

13:59 GMT 13.12.2021 (تم التحديث: 14:00 GMT 13.12.2021)
© REUTERS / MURAD SEZERقرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا
قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© REUTERS / MURAD SEZER
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عزمه إعادة إجراء قرعة دور الستة عشر لمنافسات دوري الأبطال، بسبب خطأ فني أدى إلى توزيع الفرق بشكل يتنافى مع القواعد.
وأشار "يويفا" في تغريدة إلى حدوث مشكلة فنية في برنامج خدمة خارجي، والذي يوجه المسؤولين إلى الفرق المؤهلة للعب ضد بعضها البعض.
وأضاف أنه "حدث خطأ ماديا" في قرعة دور الستة عشر من دوري الأبطال، وبناء عليه؛ تقرر إلغاء نتيجة القرعة المعلنة وإعادة تنفيذها بالكامل بحلول الساعة 15:00 بتوقيت وسط أوروبا (14:00 بتوقيت غرينتش).
بدأت المشكلة عندما سحب منفذو القرعة اسم مانشستر يونايتد الإنجليزي ليواجه فياريال الإسباني، رغم أنهم تأهلا من نفس المجموعة في الدور السابق، وهو أمر غير جائز وفقا للقواعد.
بدت المشاكل واضحة في مناسبات أخرى، حيث استبعد مانشستر يونايتد كخصم محتمل لأتلتيكو مدريد، رغم أنهما ليسا من نفس البلاد ولم يلعبا ضد بعضهما البعض في دور المجموعات.
قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
11:42 GMT
وأظهر النظام أيضا أنه من الممكن أن يواجه ريال مدريد الإسباني فياريال، رغم أنهم من نفس البلد، وتواجد ليفربول ضمن الخصوم المحتملين لأتلتيكو مدريد، مع العلم أنهما لعبا معا في دور المجموعات.
وأشارت تقارير إلى أن أندية مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد وفياريال تقدمت بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي وطالبت بإعادة إجراء القرعة.
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