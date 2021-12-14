https://arabic.sputniknews.com/20211214/الصحة-العالمية-أوميكرون-ينتشر-أسرع-من-أي-سلالة-سابقة-وربما-وصل-معظم-الدول-1053944806.html

الصحة العالمية: أوميكرون ينتشر أسرع من أي سلالة سابقة وربما وصل معظم الدول

الصحة العالمية: أوميكرون ينتشر أسرع من أي سلالة سابقة وربما وصل معظم الدول

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، من أن المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" ينتشر بشكل أسرع من أي سلالة سابقة، وربما يكون موجودا في معظم دول... 14.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-14T20:26+0000

2021-12-14T20:26+0000

2021-12-14T20:26+0000

العالم

علوم

سلالة كورونا الجديدة

أوميكرون

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قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال إفادة صحفية حول المتحور في جنيف: "ينتشر أوميكرون بمعدل لم نشهده مع أي متحور سابق"، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".وأردف: "أبلغت 77 دولة حتى الآن عن حالات إصابة بالمتحور الجديد، والحقيقة هي أن أوميكرون موجود على الأرجح في معظم البلدان، حتى لو لم يكتشف بعد".وأضاف تيدروس أن المنظمة قلقة من تجاهل الدول لمتحور "أوميكرون" باعتباره سلالة معتدلة. رغم أن بعض الدراسات والخبراء قالوا إنه أكثر عدوى، لم يتضح بعد ما إذا كان المتحور الجديد يسبب مرضا أكثر اعتدالا أو شدة من السلالات السابقة.وتابع: "لقد علمنا الآن أننا نقلل من شأن هذا الفيروس على مسؤوليتنا، وحتى لو تسبب أوميكرون في مرض أقل خطورة، فإن العدد الهائل من الحالات يمكن أن يطغى مرة أخرى على النظم الصحية غير المستعدة".وحذر تيدروس من أن اللقاحات وحدها لن تحمي البلدان من المتحور الجديد، مشددا على أهمية الإبقاء على الأقنعة والتباعد الاجتماعي والتهوية الجيدة ونظافة اليدين.يقلل متحور "أوميكرون" بشكل كبير من الحماية ضد العدوى التي توفرها لقاحات مثل "فايزر" ثنائي الجرعة، وفقا لبيانات معملية أولية أصدرتها الشركة المطورة.وأيضا وجد علماء في جامعة أكسفورد أن لقاحي "فايزر" و"أسترازينيكا" أقل فعالية ضد المتحور. فيما أكدت دراسة يابانية أخرى أن "أوميكرون" أسرع انتشارا ويستطيع التهرب من المناعة.

https://arabic.sputniknews.com/20211214/الصحة-العالمية-انخفاض-طفيف-في-فاعلية-اللقاحات-1053943265.html

https://arabic.sputniknews.com/20211209/دراسة-يابانية-متحور-أوميكرون-معد-أربع-مرات-أكثر-من-دلتا-ويهرب-من-مناعة-اللقاحات-1053751028.html

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العالم, علوم, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون