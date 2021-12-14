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https://arabic.sputniknews.com/20211214/الصحة-العالمية-أوميكرون-ينتشر-أسرع-من-أي-سلالة-سابقة-وربما-وصل-معظم-الدول-1053944806.html
الصحة العالمية: أوميكرون ينتشر أسرع من أي سلالة سابقة وربما وصل معظم الدول
الصحة العالمية: أوميكرون ينتشر أسرع من أي سلالة سابقة وربما وصل معظم الدول
حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، من أن المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" ينتشر بشكل أسرع من أي سلالة سابقة، وربما يكون موجودا في معظم دول... 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T20:26+0000
2021-12-14T20:26+0000
العالم
علوم
سلالة كورونا الجديدة
أوميكرون
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قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال إفادة صحفية حول المتحور في جنيف: "ينتشر أوميكرون بمعدل لم نشهده مع أي متحور سابق"، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".وأردف: "أبلغت 77 دولة حتى الآن عن حالات إصابة بالمتحور الجديد، والحقيقة هي أن أوميكرون موجود على الأرجح في معظم البلدان، حتى لو لم يكتشف بعد".وأضاف تيدروس أن المنظمة قلقة من تجاهل الدول لمتحور "أوميكرون" باعتباره سلالة معتدلة. رغم أن بعض الدراسات والخبراء قالوا إنه أكثر عدوى، لم يتضح بعد ما إذا كان المتحور الجديد يسبب مرضا أكثر اعتدالا أو شدة من السلالات السابقة.وتابع: "لقد علمنا الآن أننا نقلل من شأن هذا الفيروس على مسؤوليتنا، وحتى لو تسبب أوميكرون في مرض أقل خطورة، فإن العدد الهائل من الحالات يمكن أن يطغى مرة أخرى على النظم الصحية غير المستعدة".وحذر تيدروس من أن اللقاحات وحدها لن تحمي البلدان من المتحور الجديد، مشددا على أهمية الإبقاء على الأقنعة والتباعد الاجتماعي والتهوية الجيدة ونظافة اليدين.يقلل متحور "أوميكرون" بشكل كبير من الحماية ضد العدوى التي توفرها لقاحات مثل "فايزر" ثنائي الجرعة، وفقا لبيانات معملية أولية أصدرتها الشركة المطورة.وأيضا وجد علماء في جامعة أكسفورد أن لقاحي "فايزر" و"أسترازينيكا" أقل فعالية ضد المتحور. فيما أكدت دراسة يابانية أخرى أن "أوميكرون" أسرع انتشارا ويستطيع التهرب من المناعة.
https://arabic.sputniknews.com/20211214/الصحة-العالمية-انخفاض-طفيف-في-فاعلية-اللقاحات-1053943265.html
https://arabic.sputniknews.com/20211209/دراسة-يابانية-متحور-أوميكرون-معد-أربع-مرات-أكثر-من-دلتا-ويهرب-من-مناعة-اللقاحات-1053751028.html
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العالم, علوم, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون

الصحة العالمية: أوميكرون ينتشر أسرع من أي سلالة سابقة وربما وصل معظم الدول

20:26 GMT 14.12.2021
© REUTERS / NIAID-RMLصورة مجهرية إلكترونية لعينة من مريض، لجزيئات فيروس "SARS-COV-2" (باللون الأصفر)، والمعروفة أيضًا باسم الفيروس التاجي الجديد "كورونا"، الفيروس الذي يسبب مرض "Covid-19".
صورة مجهرية إلكترونية لعينة من مريض، لجزيئات فيروس SARS-COV-2 (باللون الأصفر)، والمعروفة أيضًا باسم الفيروس التاجي الجديد كورونا، الفيروس الذي يسبب مرض Covid-19. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© REUTERS / NIAID-RML
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حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، من أن المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" ينتشر بشكل أسرع من أي سلالة سابقة، وربما يكون موجودا في معظم دول العالم.
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال إفادة صحفية حول المتحور في جنيف: "ينتشر أوميكرون بمعدل لم نشهده مع أي متحور سابق"، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".
وأردف: "أبلغت 77 دولة حتى الآن عن حالات إصابة بالمتحور الجديد، والحقيقة هي أن أوميكرون موجود على الأرجح في معظم البلدان، حتى لو لم يكتشف بعد".
رغم توفره ومجانيته... لماذا يتهيب السوريون تلقي لقاح كورونا؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
الصحة العالمية: انخفاض طفيف في فاعلية اللقاحات
19:35 GMT
وأضاف تيدروس أن المنظمة قلقة من تجاهل الدول لمتحور "أوميكرون" باعتباره سلالة معتدلة. رغم أن بعض الدراسات والخبراء قالوا إنه أكثر عدوى، لم يتضح بعد ما إذا كان المتحور الجديد يسبب مرضا أكثر اعتدالا أو شدة من السلالات السابقة.
وتابع: "لقد علمنا الآن أننا نقلل من شأن هذا الفيروس على مسؤوليتنا، وحتى لو تسبب أوميكرون في مرض أقل خطورة، فإن العدد الهائل من الحالات يمكن أن يطغى مرة أخرى على النظم الصحية غير المستعدة".
وحذر تيدروس من أن اللقاحات وحدها لن تحمي البلدان من المتحور الجديد، مشددا على أهمية الإبقاء على الأقنعة والتباعد الاجتماعي والتهوية الجيدة ونظافة اليدين.
بكتيريا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
دراسة يابانية: متحور "أوميكرون" معد أربع مرات أكثر من "دلتا" ويهرب من مناعة اللقاحات
9 ديسمبر, 15:58 GMT
يقلل متحور "أوميكرون" بشكل كبير من الحماية ضد العدوى التي توفرها لقاحات مثل "فايزر" ثنائي الجرعة، وفقا لبيانات معملية أولية أصدرتها الشركة المطورة.
وأيضا وجد علماء في جامعة أكسفورد أن لقاحي "فايزر" و"أسترازينيكا" أقل فعالية ضد المتحور. فيما أكدت دراسة يابانية أخرى أن "أوميكرون" أسرع انتشارا ويستطيع التهرب من المناعة.
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