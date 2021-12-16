https://arabic.sputniknews.com/20211216/دراسة-أحد-اللقاحات-الأكثر-استخداما-في-العالم-لا-يولد-مناعة-كافية-لتحييد-أوميكرون-1054247819.html

دراسة: أحد اللقاحات الأكثر استخداما في العالم لا يولد مناعة كافية لتحييد أوميكرون

دراسة: أحد اللقاحات الأكثر استخداما في العالم لا يولد مناعة كافية لتحييد أوميكرون

أظهرت نتائج معملية أولية أن لقاح شركة "سينوفاك" الصينية، وهو أحد أكثر اللقاحات استخداما في العالم، لا يوفر أجساما مضادة كافية عند استخدام جرعتين منه، لتحييد... 16.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-16T18:47+0000

2021-12-16T18:47+0000

2021-12-16T18:47+0000

العالم

علوم

فيروس كورونا

سلالة كورونا الجديدة

أوميكرون

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بينما تباينت الدراستان الأوليان اللتان صدرتا عن اللقاح الصيني والمتحور الجديد لفيروس كورونا، حول مدى تدهور الاستجابة المناعية للقاح، أشارت كلتاهما إلى أن معيار الجرعتين لن يكون كافيا.وأثارت هذه النتائج حالة من عدم اليقين بشأن اللقاح الذي يعتمد عليه ملايين الأشخاص في الصين والعالم النامي للحماية من وباء "كوفيد 19"، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".وقال بيان صادر عن فريق من الباحثين في جامعة هونغ كونغ، إنه من بين مجموعة من 25 شخصا تلقوا جرعتين من "كورونافاك"، لم تظهر أي أجسام مضادة كافية في مصل الدم لتحييد المتحور.أعقب ذلك، إصدار الشركة التي تتخذ من بكين مقرا لها، نتائجها الخاصة، قائلة إن سبعة من 20 شخصا (ما نسبته 35%) من الذين تلقوا جرعتين في دراستها أظهروا وجود أجسام مضادة كافية لتحييد "أوميكرون".تحسن الوضع إلى حد ما عندما أضيفت جرعة معززة إلى البرنامج، حيث أظهرت نتائج مختبر "سينوفاك" أنه من بين مجموعة من 48 شخصا تلقوا ثلاث جرعات، ولد 45 منهم (94%) أجساما مضادة كافية لتحييد المتحور.

https://arabic.sputniknews.com/20211209/دراسة-يابانية-متحور-أوميكرون-معد-أربع-مرات-أكثر-من-دلتا-ويهرب-من-مناعة-اللقاحات-1053751028.html

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العالم, علوم, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون