روسيا ترصد أكثر من 27 ألف إصابة جديدة بكورونا ومجموع الحالات يتجاوز 10 ملايين
© Sputnik . Iliya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورفحص و معالجة مرضى "كوفيد-19 (كورونا) في مستشفى بيروغوفا في موسكو، روسيا 18 مايو 2020
© Sputnik . Iliya Pitalev/
أعلن مقر مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في روسيا تسجيل 27 ألفًا و434 إصابة جديدة بالفيروس خلال آخر 24 ساعة، ليتجاوز إجمالي الحالات المرصودة 10 ملايين توفي من بينهم أكثر من 38 ألفا بفعل مضاعفات الإصابة.
موسكو - سبوتنيك. وقال مقر مكافحة الفيروس إن "روسيا سجلت 27434 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 خلال آخر 24 ساعة ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 10186823 حالة".
وأضاف مقر مكافحة الفيروس أن 1076 حالة وفاة بفيروس كورونا سجلت في روسيا خلال آخر 24 ساعة ليبلغ إجمالي الوفيات 38.041 ألف حالة.
وسجلت العاصمة موسكو أعلى عدد من الإصابات بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة بواقع 2283 حالة، تليها سان بطرسبرغ التي سجلت 1997 إصابة، بينما سُجلت 1683 إصابة جديدة في إقليم موسكو.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، أن الاقتصاد الروسي تعافى من عواقب جائحة فيروس كورونا في منتصف هذا العام، مشيرًا إلى أن هذه نتيجة واضحة لمجتمع الأعمال بأكمله.
وقال بوتين، في مؤتمر الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال: "في منتصف هذا العام، تعافى الاقتصاد الروسي من عواقب وباء فيروس كورونا، ووصل إلى مستوى ما قبل الأزمة، وعادت مؤشرات التوظيف أيضًا إلى قيم عام 2019. ومثل ذا الانتعاش السريع للديناميكيات الاقتصادية هو أمر ملموس نتيجة واضحة لعمل مجتمع الأعمال بأكمله".
وعن تأثيرات كورونا، قال بوتين، خلال الاجتماع الذي تم عبر دائرة تلفزيونية، إن الجائحة تؤثر بشكل سلبي على جميع مناحي الحياة، وتقريباً في جميع أنحاء العالم، فقد أثر كورونا على الاقتصاد والمجال الاجتماعي، لقد انخفض تنقل السكان وتراجعت التجارة، كما أن أسواق المواد الأساسية باتت عرضة للتقلبات".
أما عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الروسية لمواجهة تداعيات كورونا، فأشار بوتين إلى أن السلطات الروسية تخصص ما يصل إلى 1.2 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي لتخفيف الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا.
هذا وسجلت وزارة الصحة الروسية، قبل أكثر من عام، وتحديدا في 11 آب/أغسطس 2020، لقاح "سبوتنيك-في" ليكون الأول في العالم للوقاية من "كوفيد-19"، والذي طوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة.
وتوجد في روسيا حاليا، 4 لقاحات - "سبوتنيك V" و"سبوتنيك – لايت" ذو الجرعة الواحدة ويستخدم لإعادة التطعيم بشكل أساسي، وتطعيم الأجانب في روسيا، وكذلك لقاح "كوفيفاك" من- تصميم مركز "تشوماكوف"، ولقاح "إبيفاك كورونا" من تصميم مركز "فيكتور" الروسي.
وأضاف مقر مكافحة الفيروس أن 1076 حالة وفاة بفيروس كورونا سجلت في روسيا خلال آخر 24 ساعة ليبلغ إجمالي الوفيات 38.041 ألف حالة.
وسجلت العاصمة موسكو أعلى عدد من الإصابات بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة بواقع 2283 حالة، تليها سان بطرسبرغ التي سجلت 1997 إصابة، بينما سُجلت 1683 إصابة جديدة في إقليم موسكو.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، أن الاقتصاد الروسي تعافى من عواقب جائحة فيروس كورونا في منتصف هذا العام، مشيرًا إلى أن هذه نتيجة واضحة لمجتمع الأعمال بأكمله.
وقال بوتين، في مؤتمر الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال: "في منتصف هذا العام، تعافى الاقتصاد الروسي من عواقب وباء فيروس كورونا، ووصل إلى مستوى ما قبل الأزمة، وعادت مؤشرات التوظيف أيضًا إلى قيم عام 2019. ومثل ذا الانتعاش السريع للديناميكيات الاقتصادية هو أمر ملموس نتيجة واضحة لعمل مجتمع الأعمال بأكمله".
وعن تأثيرات كورونا، قال بوتين، خلال الاجتماع الذي تم عبر دائرة تلفزيونية، إن الجائحة تؤثر بشكل سلبي على جميع مناحي الحياة، وتقريباً في جميع أنحاء العالم، فقد أثر كورونا على الاقتصاد والمجال الاجتماعي، لقد انخفض تنقل السكان وتراجعت التجارة، كما أن أسواق المواد الأساسية باتت عرضة للتقلبات".
أما عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الروسية لمواجهة تداعيات كورونا، فأشار بوتين إلى أن السلطات الروسية تخصص ما يصل إلى 1.2 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي لتخفيف الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا.
هذا وسجلت وزارة الصحة الروسية، قبل أكثر من عام، وتحديدا في 11 آب/أغسطس 2020، لقاح "سبوتنيك-في" ليكون الأول في العالم للوقاية من "كوفيد-19"، والذي طوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة.
وتوجد في روسيا حاليا، 4 لقاحات - "سبوتنيك V" و"سبوتنيك – لايت" ذو الجرعة الواحدة ويستخدم لإعادة التطعيم بشكل أساسي، وتطعيم الأجانب في روسيا، وكذلك لقاح "كوفيفاك" من- تصميم مركز "تشوماكوف"، ولقاح "إبيفاك كورونا" من تصميم مركز "فيكتور" الروسي.
أمس, 10:22 GMT