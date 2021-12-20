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الليرة التركية تصعد بعد تصريحات أردوغان عن إجراءات لمنع التدهور
الليرة التركية تصعد بعد تصريحات أردوغان عن إجراءات لمنع التدهور
شهدت الليرة التركية صعودا في وقت متأخر من اليوم الاثنين، عقب تصريحات لأردوغان عن إجراءات لمنع تدهورها. 20.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-20T19:40+0000
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صعدت الليرة التركية في وقت متأخر من اليوم الاثنين، بعد أن اتخذ الرئيس أردوغان سلسلة من الخطوات قال إنها ستخفف من عبء العملة المتدهورة على الأتراك، فيما تعهد بالمضي قدما في سياسة أسعار الفائدة المنخفضة؛ حسب "رويترز".وقد ارتفعت الليرة نحو 10% بعد إعلان أردوغان، حيث تم تداولها عند 14.90 مقابل الدولار في الساعة 18:31 بتوقيت جرينتش.وكانت الليرة قد تراجعت أكثر من 11% (18,4 مقابل الدولار) في وقت سابق.وكان أردوغان قد أكد في حديثه بعد اجتماع لمجلس الوزراء، أن الإجراءات ستضمن ألا يضطر المواطنون إلى تحويل الليرة إلى عملة أجنبية بسبب انهيار الليرة، بما في ذلك الوعد بضمان الودائع.ووعد الرئيس التركي قائلا: "لن يكون هذا البلد بعد الآن جنة لأولئك الذين يضيفون إلى أموالهم بأسعار فائدة عالية ، ولن يكون ملاذاً للاستيراد".
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أخبار تركيا اليوم, سعر الدولار اليوم, الليرة التركية

الليرة التركية تصعد بعد تصريحات أردوغان عن إجراءات لمنع التدهور

19:40 GMT 20.12.2021 (تم التحديث: 19:44 GMT 20.12.2021)
© AFP 2021 / YASIN AKGULالليرة التركية
الليرة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
© AFP 2021 / YASIN AKGUL
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شهدت الليرة التركية صعودا في وقت متأخر من اليوم الاثنين، عقب تصريحات لأردوغان عن إجراءات لمنع تدهورها.
صعدت الليرة التركية في وقت متأخر من اليوم الاثنين، بعد أن اتخذ الرئيس أردوغان سلسلة من الخطوات قال إنها ستخفف من عبء العملة المتدهورة على الأتراك، فيما تعهد بالمضي قدما في سياسة أسعار الفائدة المنخفضة؛ حسب "رويترز".
الليرة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
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وقد ارتفعت الليرة نحو 10% بعد إعلان أردوغان، حيث تم تداولها عند 14.90 مقابل الدولار في الساعة 18:31 بتوقيت جرينتش.
وكانت الليرة قد تراجعت أكثر من 11% (18,4 مقابل الدولار) في وقت سابق.
ويأتي انتعاش الليرة في الوقت الذي تعرض فيه الدولار للضغط مع تزايد تخوفات متحور كورونا الجديد أوميكرون، وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية في أعقاب ضربة لخطط الإنفاق الديمقراطيين في واشنطن.
وكان أردوغان قد أكد في حديثه بعد اجتماع لمجلس الوزراء، أن الإجراءات ستضمن ألا يضطر المواطنون إلى تحويل الليرة إلى عملة أجنبية بسبب انهيار الليرة، بما في ذلك الوعد بضمان الودائع.
وقال: "نقدم بديلا ماليا جديدا للمواطنين الذين يريدون تخفيف مخاوفهم الناجمة عن ارتفاع أسعار الصرف عند تقييم مدخراتهم"، مؤكدا أنه و"مع تخفيضات أسعار الفائدة، سنرى جميعًا كيف سيبدأ التضخم في الانخفاض في غضون أشهر".
ووعد الرئيس التركي قائلا: "لن يكون هذا البلد بعد الآن جنة لأولئك الذين يضيفون إلى أموالهم بأسعار فائدة عالية ، ولن يكون ملاذاً للاستيراد".
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