تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
وكالة: رئيس الوزراء السوداني ينوي الاستقالة خلال ساعات
https://arabic.sputniknews.com/20211221/رئيس-الوزراء-السوداني-ينوي-إعلان-استقالته-خلال-ساعات-1054426326.html
وكالة: رئيس الوزراء السوداني ينوي الاستقالة خلال ساعات
وكالة: رئيس الوزراء السوداني ينوي الاستقالة خلال ساعات
يعتزم رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إعلان استقالته من منصبه خلال الساعات القليلة القادمة، بعد لقاء جمعه بمجموعة من الشخصيات العامة في البلاد. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T19:50+0000
2021-12-21T20:17+0000
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
السودان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104278/78/1042787840_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a58810593ef876c6a82d0f9bfd1bc2fe.jpg
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين وصفتهما بالمقربين من رئيس الوزراء السوداني، قولهما اليوم الثلاثاء، إن حمدوك أبلغ مجموعة من الشخصيات القومية والمفكرين اجتمعت معه بأنه يعتزم التقدم باستقالته من منصبه.وأضاف المصدران للوكالة أن وفد الشخصيات العامة الذي التقاه، دعا حمدوك إلى لعدول عن قراره بيد أنه أظهر إصرارا على اتخاذ هذه الخطوة خلال الساعات القادمة.يوم السبت، قال حمدوك في تغريدة إنه كان يسعى دوما لتحقيق التوافق الوطني، لكن من وصفهم بأنهم "يتمسكون بآرائهم" هم سبب تعثر تلك المبادرات.وأضاف أنه ظل يعمل من أجل التوافق الوطني منذ مبادرة "الطريق إلى الأمام" وخارطة الطريق، التي تم الإعلان عنها في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.شهد السودان هذا الأسبوع احتجاجات حاشدة ودامية، حيث أعلنت وزارة الصحة سقوط عشرات الجرحى ومقتل شخصين على الأقل خلال المظاهرات الرافضة للاتفاق السياسي بين المكونين العسكري والمدني.من جانبه قال رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، يوم الأحد، إنه يسعى لتحقيق مطالب الثورة بإقامة دولة مدنية منتخبة في نهاية المرحلة الانتقالية تقود إلى تجاوز الخلافات ووحدة الصف.يشهد السودان احتجاجات قوية منذ أسابيع، في أعقاب توقيع البرهان وحمدوك، في يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، اتفاقا سياسيا جديدا يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله في تحرك عسكري أثار ردود فعل دولية ومحلية غاضبة.
https://arabic.sputniknews.com/20211221/الغموض-يحيط-بالمشهد-في-السودان-بعد-إصرار-الفرقاء-السياسيين-على-مواقفهم-1054424368.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104278/78/1042787840_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b42547af2b8abbdd9bb360f6346a9b8a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, العالم العربي, السودان

وكالة: رئيس الوزراء السوداني ينوي الاستقالة خلال ساعات

19:50 GMT 21.12.2021 (تم التحديث: 20:17 GMT 21.12.2021)
© AP Photoرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، السودان 21 أغسطس/ آب 2019
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، السودان 21 أغسطس/ آب 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© AP Photo
تابعنا عبر
يتبع
يعتزم رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إعلان استقالته من منصبه خلال الساعات القليلة القادمة، بعد لقاء جمعه بمجموعة من الشخصيات العامة في البلاد.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين وصفتهما بالمقربين من رئيس الوزراء السوداني، قولهما اليوم الثلاثاء، إن حمدوك أبلغ مجموعة من الشخصيات القومية والمفكرين اجتمعت معه بأنه يعتزم التقدم باستقالته من منصبه.
وأضاف المصدران للوكالة أن وفد الشخصيات العامة الذي التقاه، دعا حمدوك إلى لعدول عن قراره بيد أنه أظهر إصرارا على اتخاذ هذه الخطوة خلال الساعات القادمة.
يوم السبت، قال حمدوك في تغريدة إنه كان يسعى دوما لتحقيق التوافق الوطني، لكن من وصفهم بأنهم "يتمسكون بآرائهم" هم سبب تعثر تلك المبادرات.
30 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - متظاهرون يحتجون ضد الانقلاب العسكري في خرطوم السودانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
الغموض يحيط بالمشهد في السودان بعد إصرار الفرقاء السياسيين على مواقفهم
18:55 GMT
وأضاف أنه ظل يعمل من أجل التوافق الوطني منذ مبادرة "الطريق إلى الأمام" وخارطة الطريق، التي تم الإعلان عنها في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
شهد السودان هذا الأسبوع احتجاجات حاشدة ودامية، حيث أعلنت وزارة الصحة سقوط عشرات الجرحى ومقتل شخصين على الأقل خلال المظاهرات الرافضة للاتفاق السياسي بين المكونين العسكري والمدني.
من جانبه قال رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، يوم الأحد، إنه يسعى لتحقيق مطالب الثورة بإقامة دولة مدنية منتخبة في نهاية المرحلة الانتقالية تقود إلى تجاوز الخلافات ووحدة الصف.
يشهد السودان احتجاجات قوية منذ أسابيع، في أعقاب توقيع البرهان وحمدوك، في يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، اتفاقا سياسيا جديدا يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله في تحرك عسكري أثار ردود فعل دولية ومحلية غاضبة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
20:17 GMTمركز التنبؤ بالفيضان المصري يتوقع سقوط أمطار على بعض المناطق
20:12 GMTمصر تفرض رسوم "مكافحة إغراق" على الواردات التركية
20:05 GMTمقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية
19:58 GMTإسرائيل تبيع بريطانيا معدات رؤية ليلية متطورة
19:50 GMTوكالة: رئيس الوزراء السوداني ينوي الاستقالة خلال ساعات
19:49 GMTبايدن يستقبل كلبا جديدا في البيت الأبيض وينتظر قطة... فيديو
19:42 GMT335 مليون دولار... ما أهمية الدعم المالي المقدم من صندوق النقد للأردن؟
19:30 GMTمقتل مدنيين بينهم نساء بقصف تركي عنيف على ريف الحسكة شرقي سوريا... صور
19:20 GMTألمانيا... تشديد الإجراءات للحد من تفشي "أوميكرون" عقب أعياد الميلاد
19:08 GMTكيف تحمي نفسك من الإصابة بارتفاع ضغط الدم؟
18:55 GMTالغموض يحيط بالمشهد في السودان بعد إصرار الفرقاء السياسيين على مواقفهم
18:49 GMT"كاف": بطولة أمم أفريقيا ستكون ناجحة مثل كأس العرب
18:45 GMTإصابة فلسطيني بعد محاولته تنفيذ عملية دهس على حاجز عسكري إسرائيلي
18:38 GMTهل يتجه الرئيس التونسي نحو اعتماد نظام الحكم القاعدي؟
18:33 GMTما هي تطورات الحالة الصحية للفنانة المصرية سمية الألفي؟
18:31 GMTبيع أول رسالة نصية للجوال في التاريخ مقابل 120 ألف دولار
18:23 GMTميريام فارس تحسم حقيقة الخلاف مع شيرين عبد الوهاب
18:20 GMTغوتيريش: لا يحق للمسؤولين اللبنانيين تعطيل العمل
18:14 GMTالخارجية الإسبانية تستدعي القائم بأعمال سفارة المغرب
18:07 GMTزيلينسكي يعلن أنه مستعد للاتصال ببوتين لحل المشاكل المعقدة بين موسكو وكييف