تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
وكالة: رئيس الوزراء السوداني ينوي الاستقالة خلال ساعات
https://arabic.sputniknews.com/20211221/الغموض-يحيط-بالمشهد-في-السودان-بعد-إصرار-الفرقاء-السياسيين-على-مواقفهم-1054424368.html
الغموض يحيط بالمشهد في السودان بعد إصرار الفرقاء السياسيين على مواقفهم
الغموض يحيط بالمشهد في السودان بعد إصرار الفرقاء السياسيين على مواقفهم
يشهد السودان حالة من الاستقطاب السياسي وتمترس كل الأطراف حول مواقفها، في مشهد معقد يصعب فيه التكهن بما ستؤول إليه الأمور في الأيام المقبلة. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T18:55+0000
2021-12-21T19:07+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
السودان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1050665738_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7637f3c4f491a0b624664aa21a1b8687.jpg
ورغم خروج الملايين إلى الشارع، الأحد الماضي، أعلن الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي، عن قرب تشكيل الحكومة الجديدة وسط رفض شعبي وضغوط دولية.إلى أين يتجه السودان؟بداية يقول السياسي والحقوقي السوداني، الدكتور عادل عبد الغني، إن المشهد السياسي السوداني يزداد تعقيدا يوما بعد يوم، ويرجع ذلك إلى "تمترس" كل المكونات سواء على المستوى السياسي أو التنفيذي أو الشعبي، كل في موقفه.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "يتمسك المكون العسكري بالموقف الذي أعلنه في 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، ويريد إنفاذ كل القرارات المتخذة بهذا الشأن، حيث تم تنفيذ بعض منها، مثل إعادة تكوين المجلس السيادي".وأردف أن رئيس الحكومة عبد الله حمدوك يسعى كذلك إلى الحشد حول الاتفاق الذي أبرمه مع القائد العام للقوات المسلحة (البرهان)، من أجل تكوين السند الشعبي والسياسي لإنفاذ الاتفاق، يليه ميثاق سياسي آخر أكثر تفصيلا يحدد مهام المرحلة الانتقالية وأسس وأساليب تنفيذها.انشقاق واضحوأشار عبد الغني إلى أن الشارع السوداني يشهد انشقاقا واضحا؛ جزء منه يميل إلى تأييد الاتفاق السياسي "حمدوك- البرهان"، وجزء آخر يرفض هذا الاتفاق ويطالب برحيل الكل، ويزداد الحراك السياسي من أجل الضغط لإنفاذ الرأي المعارض في الشارع والرافض للاتفاق، وذلك بتسيير المليونيات والمظاهرات التي وصلت إلى قمتها بالحراك الذي حدث بتاريخ 19 ديسمبر/ كانون الأول.وأضاف أن هذا الحراك يزيد أيضا من تعقيد المشهد، كما تزداد التعقيدات أيضا بسقوط الضحايا مع كل مسيرة، وهذا يوسع الشقاق بين المكونات، إذ يلقى باللائمة على المكون العسكري.واستطرد السياسي السوداني: "لا توجد في الأفق الآن بوادر حل، لكن نرى أن الحل يجب أن يحدث حوله توافق كامل بين كل هذه المكونات من أجل الخروج من هذا المأزق التاريخي".وأضاف: "هذا التوافق يتمحور حول بعض النقاط الرئيسية وأولها حشد التأييد والسند الشعبي لحكومة حمدوك، لأن الكثير يرون أنه ممثل للشرعية وأيقونة الحكم المدني، كذلك يجب مراعاة الواقع في وجود المكون العسكري من الناحية الأمنية وكموقع أيضا على اتفاقات الشراكات السياسية للفترة الانتقالية ممثلة في الوثيقة الدستورية والاتفاق الموقع مع رئيس الحكومة".المكون العسكرييرى عبد الغني، أنه يجب أيضا إرسال تطمينات للمكون العسكري بحلحلة المشاكل العالقة والشكوك القائمة، مضيفا أنه على المكونات السياسية الأخرى سواء كانت أحزاب سياسية أو مكونات مجتمع مدني النظر بموضوعية للواقع السوداني، ومحاولة التقليل من الاستقطاب و"التمترس" حول المواقف المسبقة والوصول إلى توافق وطني يجنب البلاد حالة التشرذم والانقسام.ودعا السياسي السوداني إلى أن تكون الفترة القادمة فترة مبادرات وطنية لجمع الشمل حول برنامج محدد للتحول الديمقراطي مع معالجة الأسباب التي تحول دون الانتقال السلس للمرحلة القادمة.وبرر ذلك قائلا: "بصراحة هناك الكثير من المشاكل إن لم يتم حلها لن يكون هناك انتقالا ديمقراطيا سلسا، ولتحقيق ذلك يجب تفعيل العدالة الانتقالية في المرحلة القادمة، وما لم يحدث ذلك فإن هذه البلاد ستكون مهددة بالإنكفاء حول نفسها وعودتها إلى الحلقة المفرغة ما بين الحكم العسكري والمدني، وضياع ما تم تحقيقه على المستوى السياسي والاقتصادي".سلام جوباولفت عبد الغني إلى أنه لا يغيب عن المشهد السياسي الحالي اتفاق سلام جوبا والعناصر والمكونات التي وقعته مع الحكومة الانتقالية، إذ أن هذه المكونات تعتبر الآن شريكا أصيلا في هذه المرحلة على المستوى السيادي والتنفيذي والسياسي والمجتمعي.وأضاف أن هذه المكونات يجب أن تلعب دورا أصيلا ليس فقط في التحول الديمقراطي، بل في مسألة الاندماج الأمني والعسكري لقواتها، وهذا يقتضي التعاون من جانب كل المكونات، وضرورة إلحاق كل من لم يتم التوقيع معهم في اتفاقية السلام وعلى رأسهم القائد عبد العزيز الحلو وعبد الواحد نور ومراجعة مسار الشرق لإرضاء كل المكونات.الظهير الشعبيمن جانبه يقول سكرتير العلاقات الخارجية والدبلوماسية للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية بالسودان، بكري عبد العزيز، إن دعوة البرهان لتشكيل حكومة جديدة هو أمر ربما يكون غير متاح أو ليس بالأمر السهل.وأرجع ذلك إلى "عدم وجود ظهير شعبي لتلك الحكومة" وبشكل خاص بعد التظاهرات الأخير في 19 ديسمبر، والتي كانت رسالتها واضحة للبرهان وحمدوك ومؤيديهم داخليا وخارجيا، الأمر الذي دفع الكثير من الشخصيات السياسية إلى رفض الانضمام للحكومة الجديدة، على حد قوله.وأضاف عبد العزيز في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن التظاهرات لم تنته عند التاسع عشر من ديسمبر الجاري، بل هناك جدول زمني للحراك وضع من جانب القوى الثورية للتظاهر في أيام 25 و30 من الشهر الجاري والأول من يناير/ كانون الثاني، علاوة على ذلك سيكون هناك اعتصام مفتوح "حتى إسقاط الانقلاب".وأشار إلى أن الكيانات المؤيدة للمكون العسكري والتي تحدث عنها البرهان وحمدوك مؤخرا، ما هى "إلا كيانات هلامية ضعيفة تمت صناعتها بعد الانقلاب وليس لها سند شعبي".وأضاف: "التحالف الديمقراطي عزل من تضامنوا مع العسكر مثل علي عسكوري ومبارك أردول، وهؤلاء لا يجب أن يتحدثوا باسم التحالف الديمقراطي، ولا يمكننا تجاهل الضغط الدولي الكبير على البرهان، والكونغرس الأمريكي أعلن مؤخرا عقوبات على الشخصيات التي يمكنها التأثير على التحول الديمقراطي".خلفية الأحداثفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول، أعلن البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، لينهي بذلك الاتحاد الذي شكله المدنيون والعسكريون لإدارة الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.ووقع رئيس مجلس السيادة السوداني، القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، في يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفاقا سياسيا جديدا يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.وتتوالى على مدن السودان خاصة العاصمة الخرطوم، تظاهرات رافضة للاتفاق السياسي الموقع بين رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان.
https://arabic.sputniknews.com/20211221/السعودية-تقدم-شحنة-مساعدات-إنسانية-للسودان--1054414432.html
https://arabic.sputniknews.com/20211221/المؤتمر-السوداني-أحاديث-البرهان-وحمدوك-محاولة-لشراء-الوقت-بتقديم-إشباع-وهمي-للسودانيين-1054393573.html
https://arabic.sputniknews.com/20211220/البرهان-إجراءات-التعيينات-الحكومية-في-السودان-تمت-بالتنسيق-مع-حمدوك-وفقا-للاتفاق-السياسي-1054384940.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1050665738_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0199812c9bbf44954452b0492c2d4c5a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, السودان

الغموض يحيط بالمشهد في السودان بعد إصرار الفرقاء السياسيين على مواقفهم

18:55 GMT 21.12.2021 (تم التحديث: 19:07 GMT 21.12.2021)
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH30 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - متظاهرون يحتجون ضد الانقلاب العسكري في خرطوم السودانية.
30 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - متظاهرون يحتجون ضد الانقلاب العسكري في خرطوم السودانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
تابعنا عبر
يشهد السودان حالة من الاستقطاب السياسي وتمترس كل الأطراف حول مواقفها، في مشهد معقد يصعب فيه التكهن بما ستؤول إليه الأمور في الأيام المقبلة.
ورغم خروج الملايين إلى الشارع، الأحد الماضي، أعلن الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي، عن قرب تشكيل الحكومة الجديدة وسط رفض شعبي وضغوط دولية.

إلى أين يتجه السودان؟

بداية يقول السياسي والحقوقي السوداني، الدكتور عادل عبد الغني، إن المشهد السياسي السوداني يزداد تعقيدا يوما بعد يوم، ويرجع ذلك إلى "تمترس" كل المكونات سواء على المستوى السياسي أو التنفيذي أو الشعبي، كل في موقفه.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "يتمسك المكون العسكري بالموقف الذي أعلنه في 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، ويريد إنفاذ كل القرارات المتخذة بهذا الشأن، حيث تم تنفيذ بعض منها، مثل إعادة تكوين المجلس السيادي".
وأردف أن رئيس الحكومة عبد الله حمدوك يسعى كذلك إلى الحشد حول الاتفاق الذي أبرمه مع القائد العام للقوات المسلحة (البرهان)، من أجل تكوين السند الشعبي والسياسي لإنفاذ الاتفاق، يليه ميثاق سياسي آخر أكثر تفصيلا يحدد مهام المرحلة الانتقالية وأسس وأساليب تنفيذها.
طائرة سعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
السعودية تقدم شحنة مساعدات إنسانية للسودان
14:47 GMT

انشقاق واضح

وأشار عبد الغني إلى أن الشارع السوداني يشهد انشقاقا واضحا؛ جزء منه يميل إلى تأييد الاتفاق السياسي "حمدوك- البرهان"، وجزء آخر يرفض هذا الاتفاق ويطالب برحيل الكل، ويزداد الحراك السياسي من أجل الضغط لإنفاذ الرأي المعارض في الشارع والرافض للاتفاق، وذلك بتسيير المليونيات والمظاهرات التي وصلت إلى قمتها بالحراك الذي حدث بتاريخ 19 ديسمبر/ كانون الأول.
وأضاف أن هذا الحراك يزيد أيضا من تعقيد المشهد، كما تزداد التعقيدات أيضا بسقوط الضحايا مع كل مسيرة، وهذا يوسع الشقاق بين المكونات، إذ يلقى باللائمة على المكون العسكري.
واستطرد السياسي السوداني: "لا توجد في الأفق الآن بوادر حل، لكن نرى أن الحل يجب أن يحدث حوله توافق كامل بين كل هذه المكونات من أجل الخروج من هذا المأزق التاريخي".
وأضاف: "هذا التوافق يتمحور حول بعض النقاط الرئيسية وأولها حشد التأييد والسند الشعبي لحكومة حمدوك، لأن الكثير يرون أنه ممثل للشرعية وأيقونة الحكم المدني، كذلك يجب مراعاة الواقع في وجود المكون العسكري من الناحية الأمنية وكموقع أيضا على اتفاقات الشراكات السياسية للفترة الانتقالية ممثلة في الوثيقة الدستورية والاتفاق الموقع مع رئيس الحكومة".

المكون العسكري

يرى عبد الغني، أنه يجب أيضا إرسال تطمينات للمكون العسكري بحلحلة المشاكل العالقة والشكوك القائمة، مضيفا أنه على المكونات السياسية الأخرى سواء كانت أحزاب سياسية أو مكونات مجتمع مدني النظر بموضوعية للواقع السوداني، ومحاولة التقليل من الاستقطاب و"التمترس" حول المواقف المسبقة والوصول إلى توافق وطني يجنب البلاد حالة التشرذم والانقسام.
ودعا السياسي السوداني إلى أن تكون الفترة القادمة فترة مبادرات وطنية لجمع الشمل حول برنامج محدد للتحول الديمقراطي مع معالجة الأسباب التي تحول دون الانتقال السلس للمرحلة القادمة.
وبرر ذلك قائلا: "بصراحة هناك الكثير من المشاكل إن لم يتم حلها لن يكون هناك انتقالا ديمقراطيا سلسا، ولتحقيق ذلك يجب تفعيل العدالة الانتقالية في المرحلة القادمة، وما لم يحدث ذلك فإن هذه البلاد ستكون مهددة بالإنكفاء حول نفسها وعودتها إلى الحلقة المفرغة ما بين الحكم العسكري والمدني، وضياع ما تم تحقيقه على المستوى السياسي والاقتصادي".
متظاهرون يحتجون ضد الانقلاب العسكري في خرطوم، السودان 30 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
"المؤتمر السوداني": أحاديث البرهان وحمدوك محاولة لشراء الوقت بتقديم إشباع وهمي للسودانيين
06:35 GMT

سلام جوبا

ولفت عبد الغني إلى أنه لا يغيب عن المشهد السياسي الحالي اتفاق سلام جوبا والعناصر والمكونات التي وقعته مع الحكومة الانتقالية، إذ أن هذه المكونات تعتبر الآن شريكا أصيلا في هذه المرحلة على المستوى السيادي والتنفيذي والسياسي والمجتمعي.
وأضاف أن هذه المكونات يجب أن تلعب دورا أصيلا ليس فقط في التحول الديمقراطي، بل في مسألة الاندماج الأمني والعسكري لقواتها، وهذا يقتضي التعاون من جانب كل المكونات، وضرورة إلحاق كل من لم يتم التوقيع معهم في اتفاقية السلام وعلى رأسهم القائد عبد العزيز الحلو وعبد الواحد نور ومراجعة مسار الشرق لإرضاء كل المكونات.

الظهير الشعبي

من جانبه يقول سكرتير العلاقات الخارجية والدبلوماسية للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية بالسودان، بكري عبد العزيز، إن دعوة البرهان لتشكيل حكومة جديدة هو أمر ربما يكون غير متاح أو ليس بالأمر السهل.
وأرجع ذلك إلى "عدم وجود ظهير شعبي لتلك الحكومة" وبشكل خاص بعد التظاهرات الأخير في 19 ديسمبر، والتي كانت رسالتها واضحة للبرهان وحمدوك ومؤيديهم داخليا وخارجيا، الأمر الذي دفع الكثير من الشخصيات السياسية إلى رفض الانضمام للحكومة الجديدة، على حد قوله.
وأضاف عبد العزيز في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن التظاهرات لم تنته عند التاسع عشر من ديسمبر الجاري، بل هناك جدول زمني للحراك وضع من جانب القوى الثورية للتظاهر في أيام 25 و30 من الشهر الجاري والأول من يناير/ كانون الثاني، علاوة على ذلك سيكون هناك اعتصام مفتوح "حتى إسقاط الانقلاب".
وأشار إلى أن الكيانات المؤيدة للمكون العسكري والتي تحدث عنها البرهان وحمدوك مؤخرا، ما هى "إلا كيانات هلامية ضعيفة تمت صناعتها بعد الانقلاب وليس لها سند شعبي".
وأضاف: "التحالف الديمقراطي عزل من تضامنوا مع العسكر مثل علي عسكوري ومبارك أردول، وهؤلاء لا يجب أن يتحدثوا باسم التحالف الديمقراطي، ولا يمكننا تجاهل الضغط الدولي الكبير على البرهان، والكونغرس الأمريكي أعلن مؤخرا عقوبات على الشخصيات التي يمكنها التأثير على التحول الديمقراطي".
رئيس المجلس الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
البرهان: إجراءات التعيينات الحكومية في السودان تمت بالتنسيق مع حمدوك وفقا للاتفاق السياسي
أمس, 17:16 GMT

خلفية الأحداث

في 25 أكتوبر/ تشرين الأول، أعلن البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، لينهي بذلك الاتحاد الذي شكله المدنيون والعسكريون لإدارة الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.
ووقع رئيس مجلس السيادة السوداني، القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، في يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفاقا سياسيا جديدا يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.
وتتوالى على مدن السودان خاصة العاصمة الخرطوم، تظاهرات رافضة للاتفاق السياسي الموقع بين رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
20:17 GMTمركز التنبؤ بالفيضان المصري يتوقع سقوط أمطار على بعض المناطق
20:12 GMTمصر تفرض رسوم "مكافحة إغراق" على الواردات التركية
20:05 GMTمقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية
19:58 GMTإسرائيل تبيع بريطانيا معدات رؤية ليلية متطورة
19:50 GMTوكالة: رئيس الوزراء السوداني ينوي الاستقالة خلال ساعات
19:49 GMTبايدن يستقبل كلبا جديدا في البيت الأبيض وينتظر قطة... فيديو
19:42 GMT335 مليون دولار... ما أهمية الدعم المالي المقدم من صندوق النقد للأردن؟
19:30 GMTمقتل مدنيين بينهم نساء بقصف تركي عنيف على ريف الحسكة شرقي سوريا... صور
19:20 GMTألمانيا... تشديد الإجراءات للحد من تفشي "أوميكرون" عقب أعياد الميلاد
19:08 GMTكيف تحمي نفسك من الإصابة بارتفاع ضغط الدم؟
18:55 GMTالغموض يحيط بالمشهد في السودان بعد إصرار الفرقاء السياسيين على مواقفهم
18:49 GMT"كاف": بطولة أمم أفريقيا ستكون ناجحة مثل كأس العرب
18:45 GMTإصابة فلسطيني بعد محاولته تنفيذ عملية دهس على حاجز عسكري إسرائيلي
18:38 GMTهل يتجه الرئيس التونسي نحو اعتماد نظام الحكم القاعدي؟
18:33 GMTما هي تطورات الحالة الصحية للفنانة المصرية سمية الألفي؟
18:31 GMTبيع أول رسالة نصية للجوال في التاريخ مقابل 120 ألف دولار
18:23 GMTميريام فارس تحسم حقيقة الخلاف مع شيرين عبد الوهاب
18:20 GMTغوتيريش: لا يحق للمسؤولين اللبنانيين تعطيل العمل
18:14 GMTالخارجية الإسبانية تستدعي القائم بأعمال سفارة المغرب
18:07 GMTزيلينسكي يعلن أنه مستعد للاتصال ببوتين لحل المشاكل المعقدة بين موسكو وكييف