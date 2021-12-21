https://arabic.sputniknews.com/20211221/كاف-بطولة-أمم-أفريقيا-ستكون-ناجحة-مثل-كأس-العرب-1054424153.html

"كاف": بطولة أمم أفريقيا ستكون ناجحة مثل كأس العرب

"كاف": بطولة أمم أفريقيا ستكون ناجحة مثل كأس العرب

أكد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي، أن "كاف" يمكنه إقامة بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 في الكاميرون بصورة ناجحة مثلما حدث في بطولتي يورو 2021... 21.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-21T18:49+0000

2021-12-21T18:49+0000

2021-12-21T18:49+0000

رياضة

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

كاف

أمم أفريقيا

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وحسب موقع "يلاكورة"، قال موتسيبي للصحفيين عقب انتهاء اجتماعه مع رئيس الكاميرون، أمس الاثنين،: "لقد حظيت باجتماع جيد جداً مع رئيس الكاميرون".وأضاف أنه "في اجتماع تم مناقشة كل ما يخص تنظيم البطولة، ونحن واثقون أننا نستطيع إقامة كأس الأمم الأفريقية العام المقبل في الكاميرون".وتابع "انظروا إلى ما حدث في كأس العرب كان هناك آلاف المشجعين، وذهبت أيضا إلى ويمبلي لمشاهدة نهائي البطولة الأوروبية".وأشار إلى أنه لن يتم السماح بحضور أي شخص في الملعب دون أن يحمل شهادة الـPCR، لأنه يجب علينا حماية المشاركين في هذا الحدث وسنقوم بعمل اختبارات لكل الحضور بالطبع".جاء ذلك في وقت حسم رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، باتريس موتسيبي، الجدل المثار حول إقامة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون.وقال موتسيبي، خلال تواجده في ملعب أوليمبي بالكاميرون، إن "النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الأفريقية ستقام في موعدها المحدد مسبقًا دون تغيير.وأحاطت الشكوك بإقامة بطولة كأس أمم أفريقيا بسبب رفض الأندية الأوروبية التخلي عن لاعبيها الأفارقة، فضلا عن الوضع الأمني المتوتر في الكاميرون، وتأخر إتمام بعض الاستعدادات.ومن المفترض أن تقام بطولة كأس أمم أفريقيا خلال الفترة بين 9 يناير، و6 فبراير من عام 2022.

https://arabic.sputniknews.com/20211221/صمويل-إيتو-أقمتم-بطولة-أمم-أوروبا-في-وقت-الجائحة-فلماذا-ترفضون-أمم-أفريقيا؟-1054406350.html

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رياضة, الاتحاد الأفريقي لكرة القدم, كاف, أمم أفريقيا