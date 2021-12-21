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https://arabic.sputniknews.com/20211221/ليفربول-يعلن-إيقاف-روبرتسون-3-مباريات-1054420352.html
ليفربول يعلن إيقاف روبرتسون 3 مباريات
ليفربول يعلن إيقاف روبرتسون 3 مباريات
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن إيقاف ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم أندرو روبرتسون، لمدة 3 مباريات. 21.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-21T16:50+0000
2021-12-21T16:50+0000
2021-12-21T16:50+0000
رياضة
ليفربول
الدوري الإنجليزي
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وبحسب موقع ليفربول الرسمي، جاء ذلك بعد طرده في مباراة توتنهام في الجولة الماضية.وطرد روبرتسون بعد تدخله القوي على ظهير أيمن توتنهام، إيمرسون رويال، في الدقيقة 77 من زمن المباراة عقب مشاهدة الحكم للواقعة من خلال تقنية الفيديو.بالتالي سيغيب روبرتسون عن المباريات الثلاث المقبلة للفريق الإنجليزي في بطولة الدوري الإنجليزي، وهي مواجهتي ليستر سيتي ومباراة ليدز يونايتد في المسابقة أيام 22 و26 و28 ديسمبر الجاري.ولن يعود روبرتسون إلا أمام تشيلسي يوم 2 يناير المقبل.وحسم التعادل الإيجابي نتيجة لقاء ليفربول وتوتنهام بهدفين لكل منهما، في إطار مواجهات الجولة الـ 18 بمسابقة الدوري الإنجليزي.ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد41 نقطة، خلف مانشستر سيتي في الصدارة برصيد 44.
https://arabic.sputniknews.com/20211219/أهداف-ليفربول-وتوتنهام-2-2-في-الدوري-الإنجليزي-فيديو-1054352099.html
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رياضة, ليفربول, الدوري الإنجليزي
ليفربول يعلن إيقاف روبرتسون 3 مباريات
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن إيقاف ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم أندرو روبرتسون، لمدة 3 مباريات.
وبحسب
موقع ليفربول الرسمي
، جاء ذلك بعد طرده في مباراة توتنهام في الجولة الماضية.
وطرد روبرتسون بعد تدخله القوي على ظهير أيمن توتنهام، إيمرسون رويال، في الدقيقة 77 من زمن المباراة عقب مشاهدة الحكم للواقعة من خلال تقنية الفيديو.
بالتالي سيغيب روبرتسون عن المباريات الثلاث المقبلة للفريق الإنجليزي في بطولة
الدوري الإنجليزي
، وهي مواجهتي ليستر سيتي ومباراة ليدز يونايتد في المسابقة أيام 22 و26 و28 ديسمبر الجاري.
ولن يعود روبرتسون إلا أمام تشيلسي يوم 2 يناير المقبل.
وحسم التعادل الإيجابي نتيجة لقاء ليفربول وتوتنهام بهدفين لكل منهما، في إطار مواجهات الجولة الـ 18 بمسابقة الدوري الإنجليزي.
ويحتل
ليفربول
المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد41 نقطة، خلف مانشستر سيتي في الصدارة برصيد 44.