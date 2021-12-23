https://arabic.sputniknews.com/20211223/وزير-الخارجية-التركي-لا-يمكن-تجاهل-علاقاتنا-مع-أوكرانيا-بسبب---ما-بيننا-وبين-روسيا-1054496345.html

وزير الخارجية التركي: لا يمكن تجاهل علاقاتنا مع أوكرانيا بسبب ما بيننا وبين روسيا

وزير الخارجية التركي: لا يمكن تجاهل علاقاتنا مع أوكرانيا بسبب ما بيننا وبين روسيا

وصف وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، ما يحدث بين روسيا والناتو بشأن أوكرانيا بأنه "توتر اتخذ أبعادا خطيرة". 23.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-23T16:34+0000

2021-12-23T16:34+0000

2021-12-23T16:34+0000

روسيا

أوكرانيا

الناتو

تركيا

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ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة سبوتنيك، قال أوغلو: "التوتر بين روسيا وكلّ من أوكرانيا والناتو قد اتخذ أبعاداً خطيرة".تصريحات وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو جاءت خلال الجلسة الختامية لأكاديمية الأمن الـ 16 لمجلس العلاقات الدولية، والتي أدلى بها عبر تقنية الفيديو كونفرانس.وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، قد أكدت خلال مؤتمر صحفي أمس أن بلادها وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، لا يمتلكان أي نية عدائية نحو روسيا، متهمة موسكو بأنها من تقوم بممارسات عدائية عبر حشد قواتها قرب حدود أوكرانيا.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قد أكد في حديث له أمام مجمع وزارة الدفاع، أن كل ما فعلته الولايات المتحدة في السنوات السابقة، والذي يفترض أنه يضمن مصالحها وأمنها، على بعد آلاف الكيلومترات من أراضيها الوطنية، تم دون أي عقوبات من مجلس الأمن الدولي.وأكدت موسكو مرارا أن الجيش الروسي موجود على أرضه، لا على أرض غيره. وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجد الناتو العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين.

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روسيا, أوكرانيا, الناتو, تركيا