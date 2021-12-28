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https://arabic.sputniknews.com/20211228/أمريكا-تخفض-مدة-الحجر-الصحي-إلى-النصف-وتتوقع-تفاقم-الإصابات-بـأوميكرون-1054712208.html
أمريكا تخفض مدة الحجر الصحي إلى النصف وتتوقع تفاقم الإصابات بـ"أوميكرون"
أمريكا تخفض مدة الحجر الصحي إلى النصف وتتوقع تفاقم الإصابات بـ"أوميكرون"
خفض مسؤولو الصحة الأمريكيون، قيود العزل للمواطنين المصابين بعدوى فيروس كورونا دون أن تظهر عليهم الأعراض من 10 إلى 5 أيام، وبالمثل اختصروا الوقت الذي يحتاجه... 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T16:48+0000
2021-12-28T16:48+0000
العالم
فيروس كورونا
أوميكرون
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وقال مسؤولو مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن التوجيهات تتماشى مع الأدلة المتزايدة على أن الأشخاص المصابين بفيروس كورونا يكونون أكثر عدوى في اليومين السابقين وبعد ثلاثة أيام من ظهور الأعراض، بحسب "أسوشيتيد برس".جاء القرار مدفوعا بالارتفاع الأخير في حالات الإصابة، والناجم عن تفشي متحور "أوميكرون" شديد العدوى. تشير الأبحاث المبكرة إلى أن هذا المتحور قد يسبب أعراضا أكثر اعتدالا من السلالات السابقة من فيروس كورونا.ويقول الخبراء إن العدد الهائل من الأشخاص المصابين - والذي يعني بدوره الاضطرار إلى عزل المزيد من الناس - يهدد بسحق قدرة المستشفيات وشركات الطيران والشركات الأخرى على البقاء مفتوحة.من جانبها، قالت روشيل والينسكي، مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن البلاد على وشك رؤية الكثير من حالات الإصابة بمتحور "أوميكرون".وأضافت: "لن تكون كل هذه الحالات ذات أعراض شديدة، في الواقع سيكون العديد منهم دون أعراض. نريد التأكد من وجود آلية يمكننا من خلالها الاستمرار في الحفاظ على المجتمع يعمل بأمان مع اتباع العلم".
https://arabic.sputniknews.com/20211228/لماذا-أوميكرون-معدي-بشكل-غير-عادي؟-علماء-يكشفون-السبب-1054688496.html
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العالم, فيروس كورونا, أوميكرون

أمريكا تخفض مدة الحجر الصحي إلى النصف وتتوقع تفاقم الإصابات بـ"أوميكرون"

16:48 GMT 28.12.2021
© Sputnik . Владимир Астапкович / الذهاب إلى بنك الصورالمشفى المؤقت لاستقبال مرضى "كوفيد - 19" في سوكولنيكي في العاصمة موسكو، روسيا 12 أكتوبر 2020
المشفى المؤقت لاستقبال مرضى كوفيد - 19 في سوكولنيكي في العاصمة موسكو، روسيا 12 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
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خفض مسؤولو الصحة الأمريكيون، قيود العزل للمواطنين المصابين بعدوى فيروس كورونا دون أن تظهر عليهم الأعراض من 10 إلى 5 أيام، وبالمثل اختصروا الوقت الذي يحتاجه الأشخاص المخالطون للحجر الصحي.
وقال مسؤولو مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن التوجيهات تتماشى مع الأدلة المتزايدة على أن الأشخاص المصابين بفيروس كورونا يكونون أكثر عدوى في اليومين السابقين وبعد ثلاثة أيام من ظهور الأعراض، بحسب "أسوشيتيد برس".
جاء القرار مدفوعا بالارتفاع الأخير في حالات الإصابة، والناجم عن تفشي متحور "أوميكرون" شديد العدوى. تشير الأبحاث المبكرة إلى أن هذا المتحور قد يسبب أعراضا أكثر اعتدالا من السلالات السابقة من فيروس كورونا.
التطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا، كوفيد-19 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
لماذا أوميكرون معدي بشكل غير عادي؟... علماء يكشفون السبب
08:08 GMT
ويقول الخبراء إن العدد الهائل من الأشخاص المصابين - والذي يعني بدوره الاضطرار إلى عزل المزيد من الناس - يهدد بسحق قدرة المستشفيات وشركات الطيران والشركات الأخرى على البقاء مفتوحة.
من جانبها، قالت روشيل والينسكي، مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن البلاد على وشك رؤية الكثير من حالات الإصابة بمتحور "أوميكرون".
وأضافت: "لن تكون كل هذه الحالات ذات أعراض شديدة، في الواقع سيكون العديد منهم دون أعراض. نريد التأكد من وجود آلية يمكننا من خلالها الاستمرار في الحفاظ على المجتمع يعمل بأمان مع اتباع العلم".
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