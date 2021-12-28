أمريكا: نبقي حاملة طائرات نووية في البحر الأبيض المتوسط لطمأنة الحلفاء

واشنطن - سبوتنيك. ونقل موقع المعهد البحري الأمريكي الإخباري عن تقرير البحرية، أن السفينة "يو إس إس هاري إس ترومان" ومجموعتها القتالية ستبقى في البحر الأبيض المتوسط بناء على أوامر من أوستن.وذكر التقرير نقلا عن مصادر دفاعية أن ترومان ومرافقيها يعملون الآن في البحر الأيوني بين اليونان وإيطاليا بدلا من الإبحار عبر قناة السويس إلى البحر الأحمر لدعم القيادة المركزية الأمريكية.وأضاف التقرير أن أوستن وافق شخصيا على التغيير في خطط مجموعة الناقلات من أجل الإشارة إلى الحلفاء الأوروبيين باستمرار التزام الولايات المتحدة بالأمن الإقليمي.حذرت روسيا القوى الغربية وبالتحديد حلف الناتو من خطورة التوسع شرقا نحو أراضيها، وأيضا من استمرار التحركات العسكرية "الاستفزازية" على حدودها الغربية، والذي يأتي في ظل رفض غربي لمبادرات موسكو من أجل منع نشر الصواريخ.في الوقت نفسه، تدعي كييف والقوى الغربية أن روسيا تحشد قواتها على حدود أوكرانيا، تأهبا لاجتياح محتمل قد تنفذه قريبا، وهو ما تنفيه موسكو جملة وتفصيلا.
قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تحتفظ بحاملة طائرات نووية في البحر الأبيض المتوسط بدلا من إرسالها إلى الشرق الأوسط، من أجل طمأنة الحلفاء في ظل استمرار "التوترات بشأن أوكرانيا".
واشنطن - سبوتنيك. ونقل موقع المعهد البحري الأمريكي الإخباري عن تقرير البحرية، أن السفينة "يو إس إس هاري إس ترومان" ومجموعتها القتالية ستبقى في البحر الأبيض المتوسط بناء على أوامر من أوستن.
وذكر التقرير نقلا عن مصادر دفاعية أن ترومان ومرافقيها يعملون الآن في البحر الأيوني بين اليونان وإيطاليا بدلا من الإبحار عبر قناة السويس إلى البحر الأحمر لدعم القيادة المركزية الأمريكية.
وأضاف التقرير أن أوستن وافق شخصيا على التغيير في خطط مجموعة الناقلات من أجل الإشارة إلى الحلفاء الأوروبيين باستمرار التزام الولايات المتحدة بالأمن الإقليمي.
حذرت روسيا القوى الغربية وبالتحديد حلف الناتو من خطورة التوسع شرقا نحو أراضيها، وأيضا من استمرار التحركات العسكرية "الاستفزازية" على حدودها الغربية، والذي يأتي في ظل رفض غربي لمبادرات موسكو من أجل منع نشر الصواريخ.
في الوقت نفسه، تدعي كييف والقوى الغربية أن روسيا تحشد قواتها على حدود أوكرانيا، تأهبا لاجتياح محتمل قد تنفذه قريبا، وهو ما تنفيه موسكو جملة وتفصيلا.