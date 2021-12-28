https://arabic.sputniknews.com/20211228/أمريكا-نبقي-حاملة-طائرات-نووية-في-البحر-الأبيض-المتوسط-لطمأنة-الحلفاء-1054717724.html

أمريكا: نبقي حاملة طائرات نووية في البحر الأبيض المتوسط لطمأنة الحلفاء

أمريكا: نبقي حاملة طائرات نووية في البحر الأبيض المتوسط لطمأنة الحلفاء

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تحتفظ بحاملة طائرات نووية في البحر الأبيض المتوسط بدلا من إرسالها إلى الشرق الأوسط، من... 28.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-28T20:23+0000

2021-12-28T20:23+0000

2021-12-28T20:23+0000

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واشنطن - سبوتنيك. ونقل موقع المعهد البحري الأمريكي الإخباري عن تقرير البحرية، أن السفينة "يو إس إس هاري إس ترومان" ومجموعتها القتالية ستبقى في البحر الأبيض المتوسط بناء على أوامر من أوستن.وذكر التقرير نقلا عن مصادر دفاعية أن ترومان ومرافقيها يعملون الآن في البحر الأيوني بين اليونان وإيطاليا بدلا من الإبحار عبر قناة السويس إلى البحر الأحمر لدعم القيادة المركزية الأمريكية.وأضاف التقرير أن أوستن وافق شخصيا على التغيير في خطط مجموعة الناقلات من أجل الإشارة إلى الحلفاء الأوروبيين باستمرار التزام الولايات المتحدة بالأمن الإقليمي.حذرت روسيا القوى الغربية وبالتحديد حلف الناتو من خطورة التوسع شرقا نحو أراضيها، وأيضا من استمرار التحركات العسكرية "الاستفزازية" على حدودها الغربية، والذي يأتي في ظل رفض غربي لمبادرات موسكو من أجل منع نشر الصواريخ.في الوقت نفسه، تدعي كييف والقوى الغربية أن روسيا تحشد قواتها على حدود أوكرانيا، تأهبا لاجتياح محتمل قد تنفذه قريبا، وهو ما تنفيه موسكو جملة وتفصيلا.

https://arabic.sputniknews.com/20211228/الخارجية-الروسية-روسيا-لا-تعتزم-العودة-إلى-الستار-الحديدي-في-علاقاتها-مع-الغرب-1054713828.html

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روسيا, رصد عسكري, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أوكرانيا