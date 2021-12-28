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https://arabic.sputniknews.com/20211228/صينيان-يقومان-بحركات-رياضة-مذهلة-فيديو-1054713661.html
صينيان يقومان بحركات رياضة مذهلة... فيديو
صينيان يقومان بحركات رياضة مذهلة... فيديو
تحتاج بعض الرياضات إلى لياقة بدنية عالية وتركيز كبير يمكن من يمارسها من المحافظة على اتزانه في أصعب الظروف التي يتعرض لها. 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T17:29+0000
2021-12-28T17:30+0000
الصين
نادي الفيديو
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وتكمن أهمية الجمع بين اللياقة البدنية العالية والتركيز في أنهما يمكننان أي رياضي من الانتقال من وضع الحركة إلى وضع الثبات والعكس في ثوان معدودة دون أن يؤثر ذلك على اتزانه.ويظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية شابان صينيان يقومان بحركات رياضية على مجموعة أعمدة مقامة وسط مجرى مائي بدقة عالية.ويقوم الشابان بالتحرك معا على تلك الأعمدة بل وتنفيذ بعض الاستعراضات التي تحتاج إلى لياقة بدنية عالية بصورة تظهر تحكما في حركات الجسم بطريقة مذهلة.
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الصين, نادي الفيديو

صينيان يقومان بحركات رياضة مذهلة... فيديو

17:29 GMT 28.12.2021 (تم التحديث: 17:30 GMT 28.12.2021)
© Photo / Pixabayالصحة فقدان الوزن رياضة
الصحة فقدان الوزن رياضة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© Photo / Pixabay
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تحتاج بعض الرياضات إلى لياقة بدنية عالية وتركيز كبير يمكن من يمارسها من المحافظة على اتزانه في أصعب الظروف التي يتعرض لها.
وتكمن أهمية الجمع بين اللياقة البدنية العالية والتركيز في أنهما يمكننان أي رياضي من الانتقال من وضع الحركة إلى وضع الثبات والعكس في ثوان معدودة دون أن يؤثر ذلك على اتزانه.
ويظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية شابان صينيان يقومان بحركات رياضية على مجموعة أعمدة مقامة وسط مجرى مائي بدقة عالية.
ويقوم الشابان بالتحرك معا على تلك الأعمدة بل وتنفيذ بعض الاستعراضات التي تحتاج إلى لياقة بدنية عالية بصورة تظهر تحكما في حركات الجسم بطريقة مذهلة.
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