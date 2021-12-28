https://arabic.sputniknews.com/20211228/كيم-كارداشيان-تحذف-منشورا-لها-على-إنستغرام-أثار-هجوما-واسعا-ضدها-1054708425.html

كيم كارداشيان تحذف منشورا لها على "إنستغرام" أثار هجوما واسعا ضدها

كيم كارداشيان تحذف منشورا لها على "إنستغرام" أثار هجوما واسعا ضدها

حذفت نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كيم كارداشيان، منشورا لها عبر حسابها على ‏موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، بعدما أثار غضبا واسعا ضدها.‏ 28.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-28T15:12+0000

2021-12-28T15:12+0000

2021-12-28T15:12+0000

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وتسببت كارداشيان عن دون قصد في حرق الفيلم الجديد للبطل الخارق "سبايدر مان"، المعروض حاليا في دور العرض، بعد أن نشرت لقطتين منه في "ستوري" على "إنستغرام"، وهو ما أشعل غضب متابعيها الذين كانوا يتحضرون لمشاهدته في دور العرض.والتقطت كيم كاراشيان اللقطتان أثناء متابعتها للفيلم داخل دور العرض السينمائية الموجودة داخل منزلها.وكتب أحد النتابعين على "تويتر" غاضبا: "لقد ظللت ممتنعا عن متابعة أي حرق لأحداث الفيلم حتى تأتي كيم كارداشيان وتفسد لي كل هذا من خلال قصتها على إنستغرام".وقالت أخرى: "لا شيء يمثل امتيازا مثل حصول على فيلم داخل دور عرض سينمائية خاصة بك وثم تفسد أحداثه لمن يحاول منا البقاء في المنزل آمنا!".وأمام الهجوم الذي تعرضت له، حذفت كيم كارداشيان منشورها عن الفيلم، بحسب صحيفة "ذا إندبدندت" البريطانية.وأصبح فيلم "Spider-man: No Way Home"، رسميا هو أول فيلم يجني مليار دولار إيرادات في شباك التذاكر منذ بدء جائحة فيروس "كورونا" المستجد.كما حقق الفيلم 50 مليون دولار إيرادات في شباك التذاكر داخل أمريكا، في أول يوم عرض له الخميس الموافق 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ليكون ثالث أضخم افتتاحية في تاريخ السينما، من بعد فيلم "أفنجرز" بعنوان "Endgame" الذي حقق 60 مليون دولار، وأحد أجزاء سلسلة أفلام "حرب النجوم" بعنوان "The Force Awakens"، الذي جمع 57 مليون دولار في أول يوم عرض له.وفيلم "Spider-man: No Way Home" من بطولة توم هولاند وزندايا.

https://arabic.sputniknews.com/20211210/كاني-ويست-يثير-ضجة-بتوسله-إلى-كيم-كارداشيان-أمام-الآلاف-من-جمهوره-فيديو-1053793876.html

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