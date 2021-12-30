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https://arabic.sputniknews.com/20211230/العاهل-السعودي-يدعو-القيادات-اللبنانية-إلى-إيقاف-هيمنة-حزب-الله-على-مفاصل-الدولة-في-لبنان-1054751805.html
العاهل السعودي يدعو القيادات اللبنانية إلى إيقاف هيمنة حزب الله على مفاصل الدولة في لبنان
العاهل السعودي يدعو القيادات اللبنانية إلى إيقاف هيمنة حزب الله على مفاصل الدولة في لبنان
دعا العاهل السعودي الملك سلمان، السلطات اللبنانية إلى إنهاء هيمنة حزب الله على مفاصل الدولة في لبنان. 30.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-30T04:25+0000
2021-12-30T04:25+0000
أخبار حزب الله
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موسكو- سبوتنيك. وقال الملك سلمان في تصريحات لمجلس الشورى السعودي: "تقف المملكة إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، وتحث جميع القيادات اللبنانية على تغليب مصالح شعبها".وحث القيادات اللبنانية أيضا على: "العمل على تحقيق ما يتطلع إليه الشعب اللبناني الشقيق من أمن واستقرار ورخاء، وإيقاف هيمنة حزب الله الإرهابي على مفاصل الدولة".والأحد، الماضي، عرض التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية،، ما قال إنها "أدلة على دعم حزب الله اللبناني لجماعة أنصار الله اليمنية"، مشيرا إلى تدريب عناصر الجماعة على استخدام الطائرات المسيرة.وعرض المتحدث باسم التحالف العربي، تركي المالكي، خلال مؤتمر صحفي، صورا جوية لمطار صنعاء في العاصمة اليمنية، قائلًا إن "خبراء من حزب الله اللبناني الإرهابي يتواجدون في هذا الموقع لتدريب الميليشيات الحوثية على استخدام وتفخيخ الطائرات المسيرة"وكانت أزمة دبلوماسية قد اندلعت بين المملكة العربية السعودية ولبنان، على إثر تصريحات تم تداولها لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، ينتقد فيها الحرب التي تشنا المملكة والحالف العربي في اليمن.وبسبب تلك التصريحات قامت الممكلة بسحب سفيرها من بيروت، وطرد السفير اللبناني، وأتبعت ذلك ببعض الإجراءات العقابية على المستوى الاقتصادي، مثل إيقاف الواردات اللبنانية إلى المملكة، وهو ما زاد من أزمة لبنان الاقتصادية.وقبيل زيارة الرئيس الفرنسي الأخيرة إلى السعودية، قدم وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي استقالته إلى الرئيس عون ورئيس الوزراء اللبناني، مؤكدا أنه قام بذلك ليعطي فرصة للمبادرة الفرنسية من أجل رأب الصدع بين البلدين.
https://arabic.sputniknews.com/20211221/ظلم-وإهانة-جورج-قرداحي-يكشف-عن-مفاجآت-صدمته-وينتقد-المتوددين-للسعودية-1054410494.html
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أخبار حزب الله, السعودية, لبنان

العاهل السعودي يدعو القيادات اللبنانية إلى إيقاف هيمنة حزب الله على مفاصل الدولة في لبنان

04:25 GMT 30.12.2021
© REUTERS / Ali Hashishoلافتة للأمين العام لـ "حزب الله"، حسن نصرالله، لبنان 7 يلويو 2020
لافتة للأمين العام لـ حزب الله، حسن نصرالله، لبنان 7 يلويو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
© REUTERS / Ali Hashisho
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دعا العاهل السعودي الملك سلمان، السلطات اللبنانية إلى إنهاء هيمنة حزب الله على مفاصل الدولة في لبنان.
موسكو- سبوتنيك. وقال الملك سلمان في تصريحات لمجلس الشورى السعودي: "تقف المملكة إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، وتحث جميع القيادات اللبنانية على تغليب مصالح شعبها".
وحث القيادات اللبنانية أيضا على: "العمل على تحقيق ما يتطلع إليه الشعب اللبناني الشقيق من أمن واستقرار ورخاء، وإيقاف هيمنة حزب الله الإرهابي على مفاصل الدولة".
وزير الإعلام جورج قرداحي، بيروت، لبنان 13 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
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والأحد، الماضي، عرض التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية،، ما قال إنها "أدلة على دعم حزب الله اللبناني لجماعة أنصار الله اليمنية"، مشيرا إلى تدريب عناصر الجماعة على استخدام الطائرات المسيرة.
وعرض المتحدث باسم التحالف العربي، تركي المالكي، خلال مؤتمر صحفي، صورا جوية لمطار صنعاء في العاصمة اليمنية، قائلًا إن "خبراء من حزب الله اللبناني الإرهابي يتواجدون في هذا الموقع لتدريب الميليشيات الحوثية على استخدام وتفخيخ الطائرات المسيرة"
وكانت أزمة دبلوماسية قد اندلعت بين المملكة العربية السعودية ولبنان، على إثر تصريحات تم تداولها لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، ينتقد فيها الحرب التي تشنا المملكة والحالف العربي في اليمن.
وبسبب تلك التصريحات قامت الممكلة بسحب سفيرها من بيروت، وطرد السفير اللبناني، وأتبعت ذلك ببعض الإجراءات العقابية على المستوى الاقتصادي، مثل إيقاف الواردات اللبنانية إلى المملكة، وهو ما زاد من أزمة لبنان الاقتصادية.
وقبيل زيارة الرئيس الفرنسي الأخيرة إلى السعودية، قدم وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي استقالته إلى الرئيس عون ورئيس الوزراء اللبناني، مؤكدا أنه قام بذلك ليعطي فرصة للمبادرة الفرنسية من أجل رأب الصدع بين البلدين.
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04:25 GMTالعاهل السعودي يدعو القيادات اللبنانية إلى إيقاف هيمنة حزب الله على مفاصل الدولة في لبنان
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