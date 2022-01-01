https://arabic.sputniknews.com/20220101/الإمارات-تفرض-على-موظفيها-تلقي-الجرعة-الثالثة-من-اللقاح-خلال-شهر-1054813959.html

الإمارات تفرض على موظفيها تلقي الجرعة الثالثة من اللقاح خلال شهر

الإمارات تفرض على موظفيها تلقي الجرعة الثالثة من اللقاح خلال شهر

أصدرت السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة قرارا بضرورة حصول موظفيها الحكوميين على الجرعة الثالثة المعززة في غضون شهر كحد أقصى. 01.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-01T09:22+0000

2022-01-01T09:22+0000

2022-01-01T09:22+0000

موظف

فيروس كورونا

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

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وحسب بيان للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، اليوم السبت، نشرته عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكدت أنها أرسلت تعميما إلى الوزارات كافة والجهات الاتحادية يتضمن ضرورة حصول الموظفين على الجرعة الثالثة التنشيطية في غضون شهر من تاريخ هذا التعميم.وقال البيان: "دعت الهيئة جميع الجهات الاتحادية للتأكد من أن جميع الموظفين العاملين لديها قد تلقوا الجرعة الداعمة من لقاح كوفيد-19، مؤكدة ضرورة حصول جميع الموظفين العاملين في الحكومة الاتحادية على الجرعة الداعمة من لقاح كورونا، بحد أقصى شهر من تاريخ صدور هذا التعميم".ولفت إلى أن تلقي تلك الجرعة، سيكون "وفق البروتوكول الطبي المعتمد في أخذ الجرعة الداعمة حسب توصية الجهات الطبية في الدولة، وحسب المدد الزمنية المحددة، والفئات المستهدفة لكل نوع من اللقاحات المتوفرة".وعلل البيان هذا القرار بأنه يأتي "لضمان فاعلية نظام المرور الأخضر في تطبيق الحصن".وشدد بيان الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على عدم السماح لغير المطعمين بدخول مقرات العمل الحكومية، بداية من الـ3 من يناير/ كانون الثاني الجاري.وقال: "لن يتم السماح للموظفين غير المطعمين بالدخول إلى مقر العمل لدى جميع الجهات الاتحادية في الدولة اعتباراً من 3 يناير 2022، وعلى جميع الجهات الاتحادية الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية، وتوجيه الموظفين العاملين لديها بضرورة الحصول على لقاح كوفيد-19 في أسرع وقت للتمكن من دخول مقار العمل".

https://arabic.sputniknews.com/20211231/الإمارات-تسمح-للموظفات-بالعمل-عن-بعد-في-هذه-الحالات-1054792401.html

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موظف, فيروس كورونا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم