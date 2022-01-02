تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220102/لماذا-تراجع-الريال-اليمني-عن-المكاسب-التي-حققها-أمام-الدولار؟-1054869667.html
لماذا تراجع "الريال اليمني" عن المكاسب التي حققها أمام الدولار؟
لماذا تراجع "الريال اليمني" عن المكاسب التي حققها أمام الدولار؟
لم تمض سوى أيام قلائل على تحسن سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، بعد أن وصل إلى مستويات قياسية في الانهيار، حيث سادت حالة من التفاؤل المشوب بالحذر،... 02.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-02T18:10+0000
2022-01-02T18:11+0000
أخبار اليمن الأن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104269/82/1042698218_0:196:1001:759_1920x0_80_0_0_39d816287f5ab88d27fe8c5ea5873174.jpg
ما الأسباب التي أدت إلى هذا التراجع؟بداية، يقول شلال العفيف، الباحث اليمني في العلوم المالية والمصرفية، إن معاودة انهيار أسعار صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية بعد أسبوعين من التعافي، جاء نتيجة لتأخر الإعلان الرسمي عن الوديعة السعودية المفترض تقديمها لدعم البنك المركزي اليمني في عدن.مضاربات التجاروأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن تأخر الوديعة التي تم الحديث عنها خلال الفترة الماضية، دفع المضاربين بالعملات إلى نشر الإشاعات والاتفاق فيما بينهم على رفع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية، بهدف الدفع بالجمهور والتجار إلى شراء العملات الأجنبية خوفا من ارتفاعها أكثر، مما أدى إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية وهو ما أدى إلى إرتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية.تحسن غير حقيقيوتابع العفيف، هذه التغيرات السريعة جاءت نتيجة للتحسن المفاجىء الذي طرأ على الريال خلال الأسبوعين الماضيين، ونظرا لأن التحسن لم يكن حقيقيا بفعل إصلاحات مالية ونقدية، أو نتج عن إجراءات قام بها البنك المركزي، وإنما كان بفعل توقعات المضاربين بالعملة في سوق الصرف، بل حدث التحسن بناء على أخبار متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن هناك وديعة سعودية مقدمة للبنك المركزي سوف يتم الإعلان عنها بشكل رسمي قريبا، وكذلك الحديث عن عودة محافظ البنك المركزي اليمني إلى العاصمة عدن وأن لديه صلاحيات كبيرة وضمانات رئاسية ودولية من الرباعية الدولية، وكذلك التصريحات المنسوبة إليه بأنه سيتخذ إجراءات صارمة ضد كل المضاربين بالعملة تصل إلى إغلاق مؤسسات وشركات الصرافة وغرامات كبيرة، وعندما تأخرت تلك الإجراءات رأينا هذا الارتفاع في سعر الصرف مجددا.وأكد الباحث في العلوم المالية، خلال الأسابيع الماضية توقع المضاربين بالعمل وبناء على الأخبار والتقارير الإعلامية أن ينخفض السعر كثيرا، لذا انتشرت حالة من الذعر والخوف لدى المضاربين وتوقفوا عن شراء العملات الأجنبية، مما أدى إلى انخفاض الطلب على العملات الأجنبية وانخفاض أسعار الصرف بشكل مفاجئ.ودائع الخليجمن جانبه، يقول مازن النوبي، مدير إحدى شركات الصرافة في محافظة الضالع اليمنية، إن الصرف كان قد انخفض خلال الأسابيع الماضية بسبب الشائعات التي انتشرت بين التجار والمواطنين في هذا التوقيت، بأن هناك وديعة للبنك المركزي مقدمة من دول الخليج، الأمر الذي تسبب بإخراج كل مدخرات المواطنين وكبار التجار من العملات الأجنبية واستبدالها بالريال اليمني، على أمل أنه سيتعافى مع حزمة الإصلاحات التي وعدت بها إدارة البنك، وكذا الودائع التي كانوا يعولون عليها.وأضاف النوبي في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن هذا الأمر أدى إلى عرض كبير للعملات الأجنبية في السوق، وامتناع كثير من التجار المستوردين للمواد الأساسية من شراء العملات الأجنبية وانتظار سعر البنك النهائي بعد تعافي الريال اليمني، حتى وصل سعر الصرف إلى مستوى وهمي لا يساوي سعره الحقيقي بكثير.وأشار النوبي إلى أنه بعد تأخر سعر البنك أو أي تأكيدات بوجود وديعة خليجية للبنك، عاود كبار التجار شراء العملة والمضاربة بسعرها.كان تجار ومتعاملون بشركات صرافة في محافظة عدن قد قالوا، إن الريال اليمني عاود الهبوط مجددا أمام الدولار والعملات الأجنبية بعد تحسن كبير خلال الأسبوعين الماضيين.وأفاد صرافون في عدن لوكالة "رويترز" بأن "سعر صرف الدولار في جنوب اليمن في السوق السوداء الموازية مساء الخميس الماضي تجاوز عتبة الألف ريال للدولار الواحد ليسجل 960 ريالا للدولار للشراء و 1050 ريالا للبيع بعد أن كان عند 740 ريالا للشراء و830 ريالا للبيع".وبلغ سعر الصرف المعلن من البنك المركزي، الخميس الماضي، 813 ريالا للدولار للشراء و 850 للبيع.وأكد المركزي اليمني على موقعه أن هذا السعر تأشيري من متوسطات أسعار السوق المحلية الموازية وأن أسعار الصرف معرضة للتغيير في أي لحظة دون إشعار مسبق نتيجة لتقلبات سوق الصرف.وكان الريال اليمني قد استعاد أكثر من 50 في المئة من قيمته خلال الأسبوعين الماضيين بعد أن كان تجاوز حاجز 1700 في مطلع الشهر الماضي، في أسوأ انهيار لقيمته في تاريخ البلاد ومنذ بدء الحرب قبل سبع سنوات، مما أطلق زيادات حادة في الأسعار وسط تصاعد التحذيرات من كارثة اقتصادية وإنسانية وشيكة.
https://arabic.sputniknews.com/20211220/هل-يستمر-تحسن-سعر-صرف-الريال-اليمني-أمام-الدولار-خلال-الأيام-القادمة؟-1054385294.html
https://arabic.sputniknews.com/20211206/الرئيس-اليمنى-يعين-محافظا-جديدا-للبنك-المركزي-على-خلفية-تدهور-الريال-1053642534.html
https://arabic.sputniknews.com/20220102/الإرياني-السعودية-قدمت-الغالي-والنفيس-لنصرة-اليمن-1054844022.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104269/82/1042698218_0:103:1001:853_1920x0_80_0_0_bf4d35001c4e69dd8ae4319cb6b40cc0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار اليمن الأن

لماذا تراجع "الريال اليمني" عن المكاسب التي حققها أمام الدولار؟

18:10 GMT 02.01.2022 (تم التحديث: 18:11 GMT 02.01.2022)
© Photo / facebookالبنك المركزي اليمني
البنك المركزي اليمني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
© Photo / facebook
تابعنا عبر
لم تمض سوى أيام قلائل على تحسن سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، بعد أن وصل إلى مستويات قياسية في الانهيار، حيث سادت حالة من التفاؤل المشوب بالحذر، إلا أنه عاود الارتفاع من جديد ليتخطى حاجز الألف ريال مقابل الدولار الواحد، رغم الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي والوعود الخليجية بدعم الاقتصاد.
ما الأسباب التي أدت إلى هذا التراجع؟
بداية، يقول شلال العفيف، الباحث اليمني في العلوم المالية والمصرفية، إن معاودة انهيار أسعار صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية بعد أسبوعين من التعافي، جاء نتيجة لتأخر الإعلان الرسمي عن الوديعة السعودية المفترض تقديمها لدعم البنك المركزي اليمني في عدن.
مضاربات التجار
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن تأخر الوديعة التي تم الحديث عنها خلال الفترة الماضية، دفع المضاربين بالعملات إلى نشر الإشاعات والاتفاق فيما بينهم على رفع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية، بهدف الدفع بالجمهور والتجار إلى شراء العملات الأجنبية خوفا من ارتفاعها أكثر، مما أدى إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية وهو ما أدى إلى إرتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية.
البنك المركزي اليمني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
هل يستمر تحسن سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار خلال الأيام المقبلة؟
20 ديسمبر 2021, 17:31 GMT
تحسن غير حقيقي
وتابع العفيف، هذه التغيرات السريعة جاءت نتيجة للتحسن المفاجىء الذي طرأ على الريال خلال الأسبوعين الماضيين، ونظرا لأن التحسن لم يكن حقيقيا بفعل إصلاحات مالية ونقدية، أو نتج عن إجراءات قام بها البنك المركزي، وإنما كان بفعل توقعات المضاربين بالعملة في سوق الصرف، بل حدث التحسن بناء على أخبار متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن هناك وديعة سعودية مقدمة للبنك المركزي سوف يتم الإعلان عنها بشكل رسمي قريبا، وكذلك الحديث عن عودة محافظ البنك المركزي اليمني إلى العاصمة عدن وأن لديه صلاحيات كبيرة وضمانات رئاسية ودولية من الرباعية الدولية، وكذلك التصريحات المنسوبة إليه بأنه سيتخذ إجراءات صارمة ضد كل المضاربين بالعملة تصل إلى إغلاق مؤسسات وشركات الصرافة وغرامات كبيرة، وعندما تأخرت تلك الإجراءات رأينا هذا الارتفاع في سعر الصرف مجددا.
وأكد الباحث في العلوم المالية، خلال الأسابيع الماضية توقع المضاربين بالعمل وبناء على الأخبار والتقارير الإعلامية أن ينخفض السعر كثيرا، لذا انتشرت حالة من الذعر والخوف لدى المضاربين وتوقفوا عن شراء العملات الأجنبية، مما أدى إلى انخفاض الطلب على العملات الأجنبية وانخفاض أسعار الصرف بشكل مفاجئ.
الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في القاهرة، مصر 14 أغسطس/ آب 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2021
الرئيس اليمنى يعين محافظا جديدا للبنك المركزي على خلفية تدهور الريال
6 ديسمبر 2021, 19:05 GMT
ودائع الخليج
من جانبه، يقول مازن النوبي، مدير إحدى شركات الصرافة في محافظة الضالع اليمنية، إن الصرف كان قد انخفض خلال الأسابيع الماضية بسبب الشائعات التي انتشرت بين التجار والمواطنين في هذا التوقيت، بأن هناك وديعة للبنك المركزي مقدمة من دول الخليج، الأمر الذي تسبب بإخراج كل مدخرات المواطنين وكبار التجار من العملات الأجنبية واستبدالها بالريال اليمني، على أمل أنه سيتعافى مع حزمة الإصلاحات التي وعدت بها إدارة البنك، وكذا الودائع التي كانوا يعولون عليها.
وأضاف النوبي في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن هذا الأمر أدى إلى عرض كبير للعملات الأجنبية في السوق، وامتناع كثير من التجار المستوردين للمواد الأساسية من شراء العملات الأجنبية وانتظار سعر البنك النهائي بعد تعافي الريال اليمني، حتى وصل سعر الصرف إلى مستوى وهمي لا يساوي سعره الحقيقي بكثير.
وأشار النوبي إلى أنه بعد تأخر سعر البنك أو أي تأكيدات بوجود وديعة خليجية للبنك، عاود كبار التجار شراء العملة والمضاربة بسعرها.
كان تجار ومتعاملون بشركات صرافة في محافظة عدن قد قالوا، إن الريال اليمني عاود الهبوط مجددا أمام الدولار والعملات الأجنبية بعد تحسن كبير خلال الأسبوعين الماضيين.
وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
الإرياني: السعودية قدمت الغالي والنفيس لنصرة اليمن
08:15 GMT
وأفاد صرافون في عدن لوكالة "رويترز" بأن "سعر صرف الدولار في جنوب اليمن في السوق السوداء الموازية مساء الخميس الماضي تجاوز عتبة الألف ريال للدولار الواحد ليسجل 960 ريالا للدولار للشراء و 1050 ريالا للبيع بعد أن كان عند 740 ريالا للشراء و830 ريالا للبيع".
وبلغ سعر الصرف المعلن من البنك المركزي، الخميس الماضي، 813 ريالا للدولار للشراء و 850 للبيع.
وأكد المركزي اليمني على موقعه أن هذا السعر تأشيري من متوسطات أسعار السوق المحلية الموازية وأن أسعار الصرف معرضة للتغيير في أي لحظة دون إشعار مسبق نتيجة لتقلبات سوق الصرف.
وكان الريال اليمني قد استعاد أكثر من 50 في المئة من قيمته خلال الأسبوعين الماضيين بعد أن كان تجاوز حاجز 1700 في مطلع الشهر الماضي، في أسوأ انهيار لقيمته في تاريخ البلاد ومنذ بدء الحرب قبل سبع سنوات، مما أطلق زيادات حادة في الأسعار وسط تصاعد التحذيرات من كارثة اقتصادية وإنسانية وشيكة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
18:13 GMTحقيقة الإفراج عن وزيرة الثقافة الليبية مبروكة توغي
18:10 GMTلماذا تراجع "الريال اليمني" عن المكاسب التي حققها أمام الدولار؟
18:06 GMTالتحالف يدعو المدنيين إلى إخلاء معسكر لـ"أنصار الله" وسط اليمن "فورا"
17:53 GMTخبراء يحذرون من تناول مكمل غذائي يسبب سرطان الرئة
17:46 GMTرئيسة الحكومة التونسية تستقبل المنتخب الأول لكرة القدم
17:44 GMTالسودان... اجتماع طارئ لمجلس الدفاع والأمن الوطني
17:42 GMTإسماعيل هنية يهدد إسرائيل باختطاف مزيد من الجنود
17:34 GMTأهداف مباراة برايتون وإيفرتون 3- 2 في الدوري الإنجليزي... فيديو
17:30 GMTبرينتفورد يفوز على أستون فيلا (2-1)... وعودة المصري "تريزيجيه" للمشاركة
17:27 GMTمقتل متظاهر ثان خلال مظاهرات السودان
17:20 GMT"عشبة خارقة" تعزز المناعة وتخفض نسبة السكر في الدم خلال "30 دقيقة"
17:16 GMTسفير الكويت لدى القاهرة بعد لقاء السيسي: أصبح لمصر قيادة تعد نموذجا يحتذى به
17:12 GMTتركيا تستعد لاستلام آثار مهربة إلى الولايات المتحدة
17:05 GMTالأرصاد المصرية تكشف موعد تحسن الطقس
17:03 GMTوفاة الفنان العالمي ماكس جوليان وغموض حول السبب
17:00 GMTفاوتشي يحذر من زيادة إصابات أوميكرون في أمريكا والضغط على المستشفيات
16:55 GMTعلماء يفسرون أسباب عدم إصابة بعض الأشخاص بكورونا رغم التعرض المستمر للعدوى
16:45 GMTقيادي في "النهضة التونسية": من المرجح أن يكون البحيري في "منزل جميل"
16:41 GMT"الظاهرة رونالدو" يصاب بفيروس كورونا ويغيب عن احتفالية ناديه الأم
16:37 GMTمشهد جوي لموقع افتتاح كأس العالم 2022... فيديو