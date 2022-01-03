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علاج الأطفال داخل مستشفيات "كوفيد 19" يبلغ مستوى غير مسبوق في الولايات المتحدة
علاج الأطفال داخل مستشفيات "كوفيد 19" يبلغ مستوى غير مسبوق في الولايات المتحدة
بلغ معدل دخول الأطفال إلى المستشفيات الخاصة بحالات "كوفيد 19" في الولايات المتحدة، مستوى قياسي، في ظل التفشي السريع للمرض من خلال متحور "أوميكرون"، الأمر الذي... 03.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-03T11:53+0000
2022-01-03T11:53+0000
العالم
فيروس كورونا
أوميكرون
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ورغم أن المتحور أوميكرون حتى الآن لا يبدو أكثر حدة من المتحورات الأخرى السابقة لدى الأطفال، فإن العدد المتزايد للحالات يعني أن المزيد من صغار السن معرضون للإصابة بأمراض خطيرة، بحسب وكالة "بلومبيرغ".وزادت حالات دخول المستشفيات الجديدة للأطفال المصابين بـ"كوفيد 19" بنسبة 66% إلى 378 يوميا في المتوسط، خلال الأسبوع المنتهي يوم الثلاثاء الماضي.ووفقا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، كان مستوى الذروة الأخيرة مسجلا، خلال أوائل سبتمبر/ أيلول الماضي، عند تعداد يومي قدره 342 حالة دخول للمستشفيات.وتشهد المنطقة الشمالية الشرقية وأجزاء من الغرب الأوسط للبلاد أرقاما أعلى من أي وقت مضى، رغم أن تضاعف حالات دخول المستشفيات في بعض الولايات الجنوبية لم يحقق حتى الآن أرقاما قياسية مثل المسجلة خلال الصيف.على بعد أميال قليلة من مبنى الكابيتول الأمريكي، كان الأطباء في مستشفى الأطفال الوطني بواشنطن، بؤرة تفشي المرض في الولايات المتحدة، يرعون نحو 45 طفلا مصابا يوم الخميس، ارتفاعا من نحو 30، يوم الاثنين. خلال موجة سبتمبر كانت الذروة 23 مصابا.
https://arabic.sputniknews.com/20211218/بعد-فشل-لقاحها-للأطفال-توقعات-صادمة-من-فايزر-بشأن-استمرار-جائحة-كورونا-1054287212.html
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العالم, فيروس كورونا, أوميكرون

علاج الأطفال داخل مستشفيات "كوفيد 19" يبلغ مستوى غير مسبوق في الولايات المتحدة

11:53 GMT 03.01.2022
© REUTERS / SHAWN ROCCO/DUKE UNIVERSITYطفلة تتلقى تلقيحا لواحد من جرعتين مخفضتين 10 ميكروغرام من لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا خلال تجربة في جامعة ديوك في دورهام بولاية نورث كارولينا، الولايات المتحدة، 28 سبتمبر/ أيلول 2021
طفلة تتلقى تلقيحا لواحد من جرعتين مخفضتين 10 ميكروغرام من لقاح فايزر-بيونتيك المضاد لفيروس كورونا خلال تجربة في جامعة ديوك في دورهام بولاية نورث كارولينا، الولايات المتحدة، 28 سبتمبر/ أيلول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
© REUTERS / SHAWN ROCCO/DUKE UNIVERSITY
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بلغ معدل دخول الأطفال إلى المستشفيات الخاصة بحالات "كوفيد 19" في الولايات المتحدة، مستوى قياسي، في ظل التفشي السريع للمرض من خلال متحور "أوميكرون"، الأمر الذي يزيد الطلب على لقاحات والجرعات التنشيطية لصغار السن.
ورغم أن المتحور أوميكرون حتى الآن لا يبدو أكثر حدة من المتحورات الأخرى السابقة لدى الأطفال، فإن العدد المتزايد للحالات يعني أن المزيد من صغار السن معرضون للإصابة بأمراض خطيرة، بحسب وكالة "بلومبيرغ".
وزادت حالات دخول المستشفيات الجديدة للأطفال المصابين بـ"كوفيد 19" بنسبة 66% إلى 378 يوميا في المتوسط، خلال الأسبوع المنتهي يوم الثلاثاء الماضي.
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ووفقا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، كان مستوى الذروة الأخيرة مسجلا، خلال أوائل سبتمبر/ أيلول الماضي، عند تعداد يومي قدره 342 حالة دخول للمستشفيات.
وتشهد المنطقة الشمالية الشرقية وأجزاء من الغرب الأوسط للبلاد أرقاما أعلى من أي وقت مضى، رغم أن تضاعف حالات دخول المستشفيات في بعض الولايات الجنوبية لم يحقق حتى الآن أرقاما قياسية مثل المسجلة خلال الصيف.
على بعد أميال قليلة من مبنى الكابيتول الأمريكي، كان الأطباء في مستشفى الأطفال الوطني بواشنطن، بؤرة تفشي المرض في الولايات المتحدة، يرعون نحو 45 طفلا مصابا يوم الخميس، ارتفاعا من نحو 30، يوم الاثنين. خلال موجة سبتمبر كانت الذروة 23 مصابا.
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