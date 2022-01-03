علاج الأطفال داخل مستشفيات "كوفيد 19" يبلغ مستوى غير مسبوق في الولايات المتحدة

ورغم أن المتحور أوميكرون حتى الآن لا يبدو أكثر حدة من المتحورات الأخرى السابقة لدى الأطفال، فإن العدد المتزايد للحالات يعني أن المزيد من صغار السن معرضون للإصابة بأمراض خطيرة، بحسب وكالة "بلومبيرغ".وزادت حالات دخول المستشفيات الجديدة للأطفال المصابين بـ"كوفيد 19" بنسبة 66% إلى 378 يوميا في المتوسط، خلال الأسبوع المنتهي يوم الثلاثاء الماضي.ووفقا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، كان مستوى الذروة الأخيرة مسجلا، خلال أوائل سبتمبر/ أيلول الماضي، عند تعداد يومي قدره 342 حالة دخول للمستشفيات.وتشهد المنطقة الشمالية الشرقية وأجزاء من الغرب الأوسط للبلاد أرقاما أعلى من أي وقت مضى، رغم أن تضاعف حالات دخول المستشفيات في بعض الولايات الجنوبية لم يحقق حتى الآن أرقاما قياسية مثل المسجلة خلال الصيف.على بعد أميال قليلة من مبنى الكابيتول الأمريكي، كان الأطباء في مستشفى الأطفال الوطني بواشنطن، بؤرة تفشي المرض في الولايات المتحدة، يرعون نحو 45 طفلا مصابا يوم الخميس، ارتفاعا من نحو 30، يوم الاثنين. خلال موجة سبتمبر كانت الذروة 23 مصابا.
بلغ معدل دخول الأطفال إلى المستشفيات الخاصة بحالات "كوفيد 19" في الولايات المتحدة، مستوى قياسي، في ظل التفشي السريع للمرض من خلال متحور "أوميكرون"، الأمر الذي يزيد الطلب على لقاحات والجرعات التنشيطية لصغار السن.
ورغم أن المتحور أوميكرون حتى الآن لا يبدو أكثر حدة من المتحورات الأخرى السابقة لدى الأطفال، فإن العدد المتزايد للحالات يعني أن المزيد من صغار السن معرضون للإصابة بأمراض خطيرة، بحسب وكالة "بلومبيرغ".
وزادت حالات دخول المستشفيات الجديدة للأطفال المصابين بـ"كوفيد 19" بنسبة 66% إلى 378 يوميا في المتوسط، خلال الأسبوع المنتهي يوم الثلاثاء الماضي.
ووفقا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، كان مستوى الذروة الأخيرة مسجلا، خلال أوائل سبتمبر/ أيلول الماضي، عند تعداد يومي قدره 342 حالة دخول للمستشفيات.
وتشهد المنطقة الشمالية الشرقية وأجزاء من الغرب الأوسط للبلاد أرقاما أعلى من أي وقت مضى، رغم أن تضاعف حالات دخول المستشفيات في بعض الولايات الجنوبية لم يحقق حتى الآن أرقاما قياسية مثل المسجلة خلال الصيف.
على بعد أميال قليلة من مبنى الكابيتول الأمريكي، كان الأطباء في مستشفى الأطفال الوطني بواشنطن، بؤرة تفشي المرض في الولايات المتحدة، يرعون نحو 45 طفلا مصابا يوم الخميس، ارتفاعا من نحو 30، يوم الاثنين. خلال موجة سبتمبر كانت الذروة 23 مصابا.