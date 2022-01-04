تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220104/الأرصاد-المصرية-تحذر-من-الشبورة-الكثيفة-خلال-الـ-48-ساعة-المقبلة-1054944589.html
الأرصاد المصرية تحذر من الشبورة الكثيفة خلال الـ 48 ساعة المقبلة
الأرصاد المصرية تحذر من الشبورة الكثيفة خلال الـ 48 ساعة المقبلة
حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية من ظاهرة الشبورة الكثيفة، مشيرة إلى أن خطورتها تتجاوز خطورة الأمطار الغزيرة في بعض الأحيان. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T18:11+0000
2022-01-04T18:11+0000
منوعات
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104484/79/1044847994_0:142:3135:1905_1920x0_80_0_0_5556dd5b4d7d43e452fd3a232e5bf1b0.jpg
جاء ذلك على لسان محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة، خلال تصريحات تلفزيونية، حسبما ذكر موقع "صدى البلد" المصري، اليوم الثلاثاء.وقال شاهين إنه رغم استقرار الأحوال الجوية، إلا أن الشبورة الكثيفة تمتد لمسافات طويلة وتستمر على مدى ساعات خاصة من الرابعة فجرا حتى طلوع الشمس.وحذر خبير الأرصاد المصري من أن مستوى الرؤية خلال الشبورة الكثيفة لا يتجاوز 500 متر، مشيرا إلى أنه من المتوقع استمرارها خلال الساعات الـ 48 المقبلة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104484/79/1044847994_203:0:2932:2047_1920x0_80_0_0_d283b0152b822563f9949e4c10052c20.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, أخبار مصر الآن

الأرصاد المصرية تحذر من الشبورة الكثيفة خلال الـ 48 ساعة المقبلة

18:11 GMT 04.01.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYموجة الطقس السيئ تضرب مصر
موجة الطقس السيئ تضرب مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
تابعنا عبر
حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية من ظاهرة الشبورة الكثيفة، مشيرة إلى أن خطورتها تتجاوز خطورة الأمطار الغزيرة في بعض الأحيان.
جاء ذلك على لسان محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة، خلال تصريحات تلفزيونية، حسبما ذكر موقع "صدى البلد" المصري، اليوم الثلاثاء.
وقال شاهين إنه رغم استقرار الأحوال الجوية، إلا أن الشبورة الكثيفة تمتد لمسافات طويلة وتستمر على مدى ساعات خاصة من الرابعة فجرا حتى طلوع الشمس.
وحذر خبير الأرصاد المصري من أن مستوى الرؤية خلال الشبورة الكثيفة لا يتجاوز 500 متر، مشيرا إلى أنه من المتوقع استمرارها خلال الساعات الـ 48 المقبلة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
19:11 GMTإغلاق المعابر بـ"سبتة ومليلية" يكشف جمود المحادثات بين المغرب وإسبانيا
19:08 GMTوزير الطاقة الجزائري: "أوبك+" ترفع إنتاجها بـ400 ألف برميل يوميا في فبراير المقبل
18:51 GMTالسيسي ومحمد بن زايد يجريان مباحثات هاتفية
18:50 GMTتوقيف الإعلامي المصري توفيق عكاشة بمطار القاهرة
18:46 GMTفرنسا تحقق بالاشتباه بـ"عمل إرهابي" بعد انفجار سيارة شاركت في رالي دكار بالسعودية
18:31 GMTالأمم المتحدة تأمل أن تؤدي الاجتماعات المقبلة بين روسيا والناتو إلى خفض التوترات
18:31 GMTالتعاون الخليجي يبحث ضمان حركة الملاحة في المنطقة مع قائد الأسطول الخامس الأمريكي
18:28 GMTهل يعود المدنيون والعسكريون السودانيون للحوار بعد رحيل "حمدوك"؟
18:12 GMTالأسير أبو هواش ينهي إضرابه عن الطعام بعد موافقة إسرائيل على إنهاء اعتقاله
18:11 GMTالأرصاد المصرية تحذر من الشبورة الكثيفة خلال الـ 48 ساعة المقبلة
18:10 GMTضرس العقل... مجلة علمية تكشف أسباب تأخر ظهوره في الفم
18:08 GMTوكالة: التحالف بقيادة أمريكا يقصف مواقع إطلاق صواريخ في سوريا
18:00 GMTأطباء الرئيس البرازيلي: بولسونارو ليس بحاجة لعملية جراحية
17:59 GMTما هو "فلورونا" وأبرز أعراضه وما مدى خطورته... كل ما تريد معرفته عن المرض الجديد
17:50 GMT25 ألفا يسلمون أنفسهم للجيش السوري بينهم مئات المسلحين الموالين للجيش الأمريكي
17:31 GMTعشرات المهاجرين يلجؤون إلى منصة نفطية في البحر المتوسط
17:28 GMTفيديو نادر... رد فعل سليماني عندما تمنى خامنئي شفاعته يوم القيامة
17:26 GMTالعالم يخسر 5.5 مليار دولار في عام 2021 من جراء قطع الإنترنت
17:09 GMTأهالي قريتين سوريتين يزيحون الستار عن نصب تذكاري لقاسم سليماني.. صور
16:58 GMTموقع عبري يكشف نتائج مبدئية للتحقيق في سقوط مروحية إسرائيلية.. فيديو