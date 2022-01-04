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https://arabic.sputniknews.com/20220104/الأرصاد-المصرية-تحذر-من-الشبورة-الكثيفة-خلال-الـ-48-ساعة-المقبلة-1054944589.html
الأرصاد المصرية تحذر من الشبورة الكثيفة خلال الـ 48 ساعة المقبلة
الأرصاد المصرية تحذر من الشبورة الكثيفة خلال الـ 48 ساعة المقبلة
حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية من ظاهرة الشبورة الكثيفة، مشيرة إلى أن خطورتها تتجاوز خطورة الأمطار الغزيرة في بعض الأحيان. 04.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-04T18:11+0000
2022-01-04T18:11+0000
2022-01-04T18:11+0000
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أخبار مصر الآن
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جاء ذلك على لسان محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة، خلال تصريحات تلفزيونية، حسبما ذكر موقع "صدى البلد" المصري، اليوم الثلاثاء.وقال شاهين إنه رغم استقرار الأحوال الجوية، إلا أن الشبورة الكثيفة تمتد لمسافات طويلة وتستمر على مدى ساعات خاصة من الرابعة فجرا حتى طلوع الشمس.وحذر خبير الأرصاد المصري من أن مستوى الرؤية خلال الشبورة الكثيفة لا يتجاوز 500 متر، مشيرا إلى أنه من المتوقع استمرارها خلال الساعات الـ 48 المقبلة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, أخبار مصر الآن
الأرصاد المصرية تحذر من الشبورة الكثيفة خلال الـ 48 ساعة المقبلة
حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية من ظاهرة الشبورة الكثيفة، مشيرة إلى أن خطورتها تتجاوز خطورة الأمطار الغزيرة في بعض الأحيان.
جاء ذلك على لسان محمود شاهين، مدير مركز
التحاليل والتنبؤات
بالهيئة، خلال تصريحات تلفزيونية، حسبما ذكر موقع "صدى البلد" المصري، اليوم الثلاثاء.
وقال شاهين إنه رغم استقرار
الأحوال الجوية
، إلا أن الشبورة الكثيفة تمتد لمسافات طويلة وتستمر على مدى ساعات خاصة من الرابعة فجرا حتى طلوع الشمس.
وحذر خبير الأرصاد المصري من أن مستوى الرؤية خلال
الشبورة الكثيفة
لا يتجاوز 500 متر، مشيرا إلى أنه من المتوقع استمرارها خلال الساعات الـ 48 المقبلة.