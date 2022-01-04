https://arabic.sputniknews.com/20220104/هل-يعود-المدنيون-والعسكريون-السودانيون-للحوار-بعد-رحيل-حمدوك؟-1054945271.html

هل يعود المدنيون والعسكريون السودانيون للحوار بعد رحيل "حمدوك"؟

هل يعود المدنيون والعسكريون السودانيون للحوار بعد رحيل "حمدوك"؟

دخل السودان مرحلة جديدة من الصراع الداخلي، يرى البعض أنها أعادت البلاد إلى المربع الأول من الثورة، الأمر الذي أصبح معه التكهن بما ستؤول إليه الأوضاع بالغ... 04.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-04T18:28+0000

2022-01-04T18:28+0000

2022-01-04T18:28+0000

العالم العربي

السودان

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تساؤلات كثيرة تبحث عن إجابات حول قدرة المبادرات ودعوات الحوار على إعادة الأطراف إلى المائدة المستديرة.. وهل يمكن إعادة الأوضاع إلى نصابها قبل فوات الأوان؟بداية يرى المحلل السياسي السوداني، عبد الرحمن الأمين، أن وجود عبد الله حمدوك على رأس الحكومة بعد قرارات البرهان في أكتوبر/تشرين أول الماضي، أوجد نوعا من عدم وضوح الرؤية، باعتبار أن البعض كان يرى أنه استعاد المدنية، وأن كفة المدنيين في وجوده ستكون راجحة وعادلة، وبالتالي سارت الأمور متأرجحة بين العسكريين والمدنيين.الرؤية واضحةوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": إذا كانت هناك ميزة وحيدة لذهاب حمدوك، هو أنه جعل الرؤية واضحة و ضوحا شديدا وفرز المواقف ما بين المدنيين والعسكريين، ومن هذا التوقيت ستكون المواجهة واضحة، ولو كان هناك حوار بين كل الأطراف سيكون بنفس الوضوح، ولا يخفى على أحد التظاهرات التي تجوب الشوارع، لكن في كل الأحوال سيجلس الجميع في نهاية المطاف من أجل الحوار.حسم الأموروحول إمكانية عودة ثقة المدنيين في العسكريين بعد كل ما حدث يقول الأمين: بكل تأكيد الثقة لم تعد موجودة وأن حسم الأمور ليس كله بيد العسكريين أو قوى الحرية والتغيير، الشارع الآن بات له موازناته المختلفة عن المكونين وهو متقدم على الاثنين ورافض لفكرة الشراكة مع العسكريين، لكن ربما بالطمأنة وبناء بعض جسور الثقة يمكن أن يطمئن الشارع بعض الشىء ويقبل بتنازلات يقدمها العسكر.وأكد المحلل السياسي أن دور رئيس الحكومة المستقيل عبد الله حمدوك انتهى لأن العسكر الآن لا يثقون به وكذلك المدنيون، ومن ثم لا يصلح أن يكون وسيطا الآن وسوف يغيب عن المشهد الحالي.مبادرة جديدةمن جانبه يقول الدكتور محمد مصطفى، مدير المركز العربي الأفريقي لبناء ثقافة السلام والديمقراطية بالسودان، إن المركز طرح مبادرة لحل الأزمة المتفاقمة في البلاد تعتمد على عدة نقاط من بينها، أن تكون حاضنة الحكومة الانتقالية القادمة "ثورية"، تضم كل لجان المقاومة في ربوع البلاد بعد التشاور مع الثوار الحقيقيين في الولايات لنخلص في النهاية لتشكيل مؤتمر عام لكل ولايات حسب الحصص المقررة في المبادرة، وأن ينعقد المؤتمر العام في مدة أقصاها شهرين من بداية عملية التنظيم ويتم انتخاب تنسيقية فدرالية ثورية من ثلاثين عضواً ومجلس فيدرالي ثوري من مئة عضو.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "هذه التنسيقية الفيدرالية الثورية قد تحرك السودان كله في لحظة واحدة، وأن يشرف على عملية التنظيم أساتذتنا الأجلاء المشهود لهم بالنزاهة والوطنية والأخلاق السوية، يترافق ذلك مع حل المجلس السيادي ومجلس الوزراء إذا وجد واعتماد الحاضنة الثورية وبموجبها يتم تعيين المدنيين في المجلس السيادي وتشكيل الحكومة من تكنوقراط فاعل سياسياً برئاسة عبدالله آدم حمدوك، كما يجب تعيين المجلس التشريعي القومي فور تشكيل الحكومة".حرية سلام وعدالةوأشار مصطفى إلى أن المكون العسكري في الحكومة الانتقالية والحرية والتغيير بنسختيها والأحزاب خارج الحرية والتغيير والقوى الثورية المسلحة، وكل القوى السياسية والمدنية تؤكد دعمها ووقوفها مع الثورة السودانية لتحقيق شعاراتها "حرية سلام وعدالة"، إذن على كل هذه المكونات إذا كانت هي فعلا صادقة فيما تصرح به، أن تدعم تنظيم الثوار وهيكلتهم ليكونوا حاضنة ثورية حقيقية تنقذ البلاد من الانتكاسة والردة فإن خيبات ما بعد 21 أكتوبر 1964 و6 أبريل 1985م مازالت حاضرة وقد تعيد نفسها.تجاوز المرحلةوفي نفس السياق يقول سكرتير العلاقات الخارجية والدبلوماسية للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية بالسودان، بكري عبد العزيز، إن "الشارع تجاوز مرحلة النظر إلى الأشخاص، وعندما رجع عبد الله حمدوك عاد بالاتفاق السياسي والذي قال وقتها إنه لحقت دماء السودانيين، بعد التوقيع سقط أكثر من 15 متظاهر، مع رحيل رئيس الحكومة لم يعد أمام البرهان أي سند شرعي".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "البرهان جاء بحمدوك بعد الانقلاب من أجل أن يعطيه شرعية دولية، لكن كانت استقالته كاشفة لكل كواليس العسكر، وقد وضعت تلك الاستقالة حدا للمطالبين بالتفاوض مع العسكر وأكدت على صعوبة ذلك إن لم يكن مستحيلا، بعد أن سقط أكثر من 57 شهيدا من الثوار".وأشار عبد العزيز إلى أن: "الشارع الآن لديه جداول تصعيدية في مواجهة الانقلاب، وقد ساهم رحيل حمدوك في اختلال كفة العسكر، حيث كان يعطيهم شرعية، لذا فإن الشارع مستمر في انتفاضته حتى يتم إسقاط الانقلاب الذي أعاد الثورة إلى المربع الأول".وفي وقت متأخر من مساء الأحد الماضي ، أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، استقالته رسميا من منصبه.وكشف حمدوك عن استقالته في ختام خطاب متلفز في ذكرى ثورة ديسمبر، مؤكدا أن "حل الأزمة في السودان لن يكون إلا بجلوس جميع الأطراف على مائدة المفاوضات".يأتي هذا في الوقت الذي يحتشد فيه السودانيون في عدة مدن وولايات بينها العاصمة الخرطوم، وأم درمان، وغيرها، في تظاهرات دعا إليها تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى تعارض الإجراءات التي اتخذها البرهان في 25 أكتوبر/تشرين أول 2021 والتي تضمنت إعادة تشكيل المجلس السيادي واعتقال عدد من المسؤولين والإطاحة بحكومة حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية، قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.وقبل أيام، وجّه رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في تموز/يوليو 2023، إلا أن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية في الوقت الحالي، معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.

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العالم العربي, السودان