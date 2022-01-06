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https://arabic.sputniknews.com/20220106/أوميكرون-يحاصر-العالم-إلغاء-أحداث-مهمة-وطرد-مشاهير-وإغلاق-حدود-1055044798.html
"أوميكرون" يحاصر العالم... إلغاء أحداث مهمة وطرد مشاهير وإغلاق حدود
"أوميكرون" يحاصر العالم... إلغاء أحداث مهمة وطرد مشاهير وإغلاق حدود
تسبب متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" الأسرع انتشارا، في إرباك العديد من الأحداث والقطاعات العالمية، في ظل تزايد أعداد المصابين بمرض "كوفيد 19" حول العالم. 06.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-06T16:15+0000
2022-01-06T16:15+0000
العالم
فيروس كورونا
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وفي الولايات المتحدة، اضطر منظمو حفل جوائز "غرامي" الموسيقية إلى تأجيل انعقاده إلى أجل غير مسمى، بعدما كان مقررا في 31 يناير/ كانون الثاني في لوس أنجلوس، بحسب "فرانس برس".كما نقلت فعاليات مهرجان ساندانس السينمائي إلى الإنترنت للمرة الثانية، بعدما كان من المرتقب افتتاحه في العشرين من الشهر الجاري في يوتا.وفي أستراليا حيث من المرتقب إقامة البطولة المفتوحة للتنس، أولى بطولات غراند سلام، تسبب المصنف أول عالميا نوفاك ديوكوفيتش، في ضجة كبيرة.يعارض النجم الصربي التطعيم الإلزامي، لكنه حصل على إعفاء للمشاركة في البطولة، وهو ما تسبب في جدل واسع في البلاد التي تتبنى إجراءات مشددة لمواجهة "كوفيد 19".في النهاية، ألغيت تأشيرة النجم العالمي بسبب ما قيل إنه "خطأ إداري" في طلبه، وقررت السلطات ترحيله لحظة وصوله إلى ملبورن، في إجراء تسبب بأزمة دبلوماسية بين أستراليا وصربيا.واتهم الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أستراليا بـ"إساءة معاملة البطل"، وأقام ديوكوفيتش لليلة في مركز احتجاز للمهاجرين وتقدم بطعن على قرار السلطات الأسترالية.على جانب آخر، تستعد هونغ كونغ لإغلاق حدودها اعتبارا من يوم السبت ولمدة أسبوعين، أمام القادمين من 8 دول، وتطبق ماكاو إجراء مماثلا بدءا من يوم الأحد. فرضت حجرا على مدينة شيآن التي يقطنها 13 مليون نسمة لمدة أسبوعين.في حين سجلت الهند نحو 90 ألف إصابة في يوم واحد، سجلت بلدان غربية مثل بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة أعداد إصابات يومية هائلة تقدر بمئات الآلاف يوميا، خلال الأسابيع الماضية.
https://arabic.sputniknews.com/20220105/الصحة-العالمية-تقلل-من-شأن-متحور-كورونا-الجديد-المكتشف-في-فرنسا-1054982975.html
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العالم, فيروس كورونا

"أوميكرون" يحاصر العالم... إلغاء أحداث مهمة وطرد مشاهير وإغلاق حدود

16:15 GMT 06.01.2022
© REUTERS / Lucy Nicholsonالمغنية البريطانية أديل (Adele) تحقق رقماً قياسياً من عدد جوائز "غرامي" (Annual Grammy Awards) التي حصلت عليها أغنية "Hello"الحفل الـ 59 لتوزيع جوائز "غرامي" الموسيقية في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة 12 فبراير/ شباط 2017
المغنية البريطانية أديل (Adele) تحقق رقماً قياسياً من عدد جوائز غرامي (Annual Grammy Awards) التي حصلت عليها أغنية Helloالحفل الـ 59 لتوزيع جوائز غرامي الموسيقية في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة 12 فبراير/ شباط 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2022
© REUTERS / Lucy Nicholson
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تسبب متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" الأسرع انتشارا، في إرباك العديد من الأحداث والقطاعات العالمية، في ظل تزايد أعداد المصابين بمرض "كوفيد 19" حول العالم.
وفي الولايات المتحدة، اضطر منظمو حفل جوائز "غرامي" الموسيقية إلى تأجيل انعقاده إلى أجل غير مسمى، بعدما كان مقررا في 31 يناير/ كانون الثاني في لوس أنجلوس، بحسب "فرانس برس".
كما نقلت فعاليات مهرجان ساندانس السينمائي إلى الإنترنت للمرة الثانية، بعدما كان من المرتقب افتتاحه في العشرين من الشهر الجاري في يوتا.
وفي أستراليا حيث من المرتقب إقامة البطولة المفتوحة للتنس، أولى بطولات غراند سلام، تسبب المصنف أول عالميا نوفاك ديوكوفيتش، في ضجة كبيرة.
أشخاص يرتدون كمامات واقية من كورونا باريس فرنسا 23 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
الصحة العالمية تقلل من شأن متحور كورونا الجديد المكتشف في فرنسا
أمس, 17:42 GMT
يعارض النجم الصربي التطعيم الإلزامي، لكنه حصل على إعفاء للمشاركة في البطولة، وهو ما تسبب في جدل واسع في البلاد التي تتبنى إجراءات مشددة لمواجهة "كوفيد 19".
في النهاية، ألغيت تأشيرة النجم العالمي بسبب ما قيل إنه "خطأ إداري" في طلبه، وقررت السلطات ترحيله لحظة وصوله إلى ملبورن، في إجراء تسبب بأزمة دبلوماسية بين أستراليا وصربيا.
واتهم الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أستراليا بـ"إساءة معاملة البطل"، وأقام ديوكوفيتش لليلة في مركز احتجاز للمهاجرين وتقدم بطعن على قرار السلطات الأسترالية.
على جانب آخر، تستعد هونغ كونغ لإغلاق حدودها اعتبارا من يوم السبت ولمدة أسبوعين، أمام القادمين من 8 دول، وتطبق ماكاو إجراء مماثلا بدءا من يوم الأحد. فرضت حجرا على مدينة شيآن التي يقطنها 13 مليون نسمة لمدة أسبوعين.
في حين سجلت الهند نحو 90 ألف إصابة في يوم واحد، سجلت بلدان غربية مثل بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة أعداد إصابات يومية هائلة تقدر بمئات الآلاف يوميا، خلال الأسابيع الماضية.
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