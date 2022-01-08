تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220108/أفضل-6-أطعمة-يمكنك-تناولها-أثناء-الإصابة-بأوميكرون-1055085166.html
أفضل 6 أطعمة يمكنك تناولها أثناء الإصابة بأوميكرون
أفضل 6 أطعمة يمكنك تناولها أثناء الإصابة بأوميكرون
تسبب متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" الأسرع انتشارا، في تزايد أعداد المصابين بمرض "كوفيد 19" حول العالم، ولذلك يتساءل الكثيرون عن أغذية قد تسهم بشكل صحي... 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T07:03+0000
2022-01-08T07:03+0000
مجتمع
منوعات
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104440/02/1044400279_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_5c9aadb755380c22c5dd86e8777188d6.jpg
وحسب موقع "Eat this,Not That"، يؤكد المتخصصون في مجال الصحة أن من أبرز أعراض الإصابة بـ"أوميكرون"، هو ألم الحلق، ما يجعل المريض لا يرغب في تناول الطعام.ولذلك، ينصح دكتور بوب روبرت، مدير معهد المناعة الذاتية في سانت جوزيف هيلث ومؤلف كتاب المناعة القوية، ببعض الأغذية المفيدة وسهلة البلع لمساعدة المصاب على تناول الطعام وعدم تدهور صحته، ومنها:1- الزباديمن أفضل الأغذية التي يمكن تناولها أثناء الإصابة بأوميكرون، لأنه ناعم وبارد ويشعر بالراحة على الحلق ومليء بالبروتين.2- أيس كريمتناول الآيس كريم قد يكون خيارا جيدا، ولكن مع الحذر إذا كان الشخص مصابا بالسكري، فالمثلجات تحتوي على الجلوكوز والبروتين ما يساعد المريض في الحفاظ على وزنه، لاسيما أن معظم المصابين بكورونا يفقدون وزنهم.3- الشوربةالإكثار من السوائل، خصوصا الحساء الذي يحتوي على البروتين (دجاج أو لحوم) والخضراوات، يساعد في تزويد الجسم ببعض العناصر الغذائية التي يحتاجها أثناء محاربة العدوى.4- المعكرونة تناول طبق المعكرونة المفضل لديك مع نوع من البروتين (لحوم أو غيرها) وصلصة الطماطم يعتبر وجبة جيدة خصوصا بعد أن تبدأ الأعراض في الاختفاء.5- الخضراواتالخضراوات المطبوخة بكل أشكالها وأبرزها البروكلي والملفوف كذلك من الأطعمة المفيدة جدا.6- بروتين شيكينصح أيضا بتناول مخفوق البروتين بالفانيليا أو الشوكولاتة، مؤكداً أنه خفيف على المعدة مقارنة بالعصير، ويعزز البروتين في الجسم.ولكن ماذا عن الأطعمة الحمضية؟قد يبدو تناول الأطعمة الغنية بالحمضيات وشرب عصير البرتقال للحصول على "فيتامين سي" بمثابة مقوي طبيعي للمناعة عندما تكون مريضًا، لكن وفقا للدكتور بوب ففي حالة الإصابة بأوميكرون، لن يكون ذلك مرضيًا لك في الواقع. يقول الدكتور بوب إن الأطعمة التي تتكون من الحمضيات والأطعمة اللاذعة قليلاً ، سيكون من الصعب جدا ابتلاعها مع التهاب الحلق الشديد الذي يسببه المتحور الجديد. ولهذا السبب أقترح البدء بلطف شديد بالأطعمة اللينة.
https://arabic.sputniknews.com/20220107/طبيب-يوضح-ما-فائدة-تلقي-اللقاح-إذا-كان-من-الممكن-الإصابة-بكورونا-مرة-أخرى-1055066070.html
https://arabic.sputniknews.com/20220107/دراسة-متحور-أوميكرون-قد-يعني-نهاية-المرحلة-الوبائية-لفيروس-كورونا-بعد-عامين-على-ظهوره-1055080069.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104440/02/1044400279_108:0:1813:1279_1920x0_80_0_0_f39eaaba4d72f4eead1367a0e21f3afe.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, منوعات, فيروس كورونا

أفضل 6 أطعمة يمكنك تناولها أثناء الإصابة بأوميكرون

07:03 GMT 08.01.2022
CC0 / / pixabayأيس كريم
أيس كريم - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
CC0 / / pixabay
تابعنا عبر
تسبب متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" الأسرع انتشارا، في تزايد أعداد المصابين بمرض "كوفيد 19" حول العالم، ولذلك يتساءل الكثيرون عن أغذية قد تسهم بشكل صحي في مقاومة المرض والتغلب عليه.
وحسب موقع "Eat this,Not That"، يؤكد المتخصصون في مجال الصحة أن من أبرز أعراض الإصابة بـ"أوميكرون"، هو ألم الحلق، ما يجعل المريض لا يرغب في تناول الطعام.
ولذلك، ينصح دكتور بوب روبرت، مدير معهد المناعة الذاتية في سانت جوزيف هيلث ومؤلف كتاب المناعة القوية، ببعض الأغذية المفيدة وسهلة البلع لمساعدة المصاب على تناول الطعام وعدم تدهور صحته، ومنها:
1- الزبادي
من أفضل الأغذية التي يمكن تناولها أثناء الإصابة بأوميكرون، لأنه ناعم وبارد ويشعر بالراحة على الحلق ومليء بالبروتين.
2- أيس كريم
تناول الآيس كريم قد يكون خيارا جيدا، ولكن مع الحذر إذا كان الشخص مصابا بالسكري، فالمثلجات تحتوي على الجلوكوز والبروتين ما يساعد المريض في الحفاظ على وزنه، لاسيما أن معظم المصابين بكورونا يفقدون وزنهم.
أشخاص يرتدون كمامات واقية من كورونا باريس فرنسا 23 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
طبيب يوضح ما فائدة تلقي اللقاح إذا كان من الممكن الإصابة بكورونا مرة أخرى
أمس, 13:23 GMT
3- الشوربة
الإكثار من السوائل، خصوصا الحساء الذي يحتوي على البروتين (دجاج أو لحوم) والخضراوات، يساعد في تزويد الجسم ببعض العناصر الغذائية التي يحتاجها أثناء محاربة العدوى.
4- المعكرونة
تناول طبق المعكرونة المفضل لديك مع نوع من البروتين (لحوم أو غيرها) وصلصة الطماطم يعتبر وجبة جيدة خصوصا بعد أن تبدأ الأعراض في الاختفاء.
5- الخضراوات
الخضراوات المطبوخة بكل أشكالها وأبرزها البروكلي والملفوف كذلك من الأطعمة المفيدة جدا.
6- بروتين شيك
ينصح أيضا بتناول مخفوق البروتين بالفانيليا أو الشوكولاتة، مؤكداً أنه خفيف على المعدة مقارنة بالعصير، ويعزز البروتين في الجسم.
اختبار فحص كورونا، كوفيد-19، مع تفشي سلالة أوميكرون، في نيويورك، الولايات المتحدة 27 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
دراسة: متحور "أوميكرون" قد يعني نهاية المرحلة الوبائية لفيروس كورونا بعد عامين على ظهوره
أمس, 20:35 GMT
ولكن ماذا عن الأطعمة الحمضية؟
قد يبدو تناول الأطعمة الغنية بالحمضيات وشرب عصير البرتقال للحصول على "فيتامين سي" بمثابة مقوي طبيعي للمناعة عندما تكون مريضًا، لكن وفقا للدكتور بوب ففي حالة الإصابة بأوميكرون، لن يكون ذلك مرضيًا لك في الواقع.
يقول الدكتور بوب إن الأطعمة التي تتكون من الحمضيات والأطعمة اللاذعة قليلاً ، سيكون من الصعب جدا ابتلاعها مع التهاب الحلق الشديد الذي يسببه المتحور الجديد. ولهذا السبب أقترح البدء بلطف شديد بالأطعمة اللينة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
07:11 GMT"النواب الليبي" يحذر من خطورة حملات التحريض على العنف ضده
07:08 GMTالصحة العالمية تكشف عوامل خفية لانتشار أوميكرون
07:06 GMTوزارة الخارجية الروسية تصف بيان بلينكن حول دور منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان بأنه فظ
07:03 GMTأفضل 6 أطعمة يمكنك تناولها أثناء الإصابة بأوميكرون
06:56 GMTالبيت الأبيض يعلق على أمر الرئيس الكازاخستاني بفتح النار دون إنذار
06:53 GMTطبيب يحذر من خطورة تناول الكبدة في حالات بعينها
06:51 GMTكشف سر "البيت الغامض" على سطح القمر... صور
06:48 GMTما هي متلازمة "ما بعد العيد"...تأثيرها على العمل وكيف نتجنبها؟
06:42 GMTكيف تعرف أن عمر الهاتف الذكي يقترب من نهايته
06:41 GMTالجيش الروسي يحصل على كاسحة جليد جديدة
06:29 GMTمحلل سابق في الـ"سي آي إيه": إنشاء أمريكا قاعدة في ألبانيا سببه القلق من الصين
05:56 GMTالسمك الأحمر... وجبة العشاء المهمة جدا
05:23 GMTهل تصبح "تو-160إم" الطائرة الروسية الجديدة تماما "ملكة" القاذفات الاستراتيجية؟
04:46 GMT6 قواعد فطور صحية تساعد على إنقاص الوزن
04:35 GMTأمريكا توافق على المغادرة الطوعية لبعض موظفي قنصليتها في كازاخستان
03:55 GMTارتفاع ضحايا انفجار تشونغتشينغ في الصين إلى 16 شخصا
03:26 GMTوفيات كوفيد-19 في المكسيك تتخطى حاجز 300 ألف حالة
02:42 GMTشبورة مائية كثيفة تتسبب بإغلاق عدة طرق في مصر... فيديو
01:58 GMTبايدن يتفقد بلدة دمرها حريق غابات في منطقة دنفر
01:19 GMTأنطونوف: روسيا تعتقد أن الاضطرابات المدنية في كازاخستان أثارتها قوى خارجية