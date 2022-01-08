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https://arabic.sputniknews.com/20220108/تفاصيل-ما-دار-في-الاتصال-الهاتفي-بين-أمير-قطر-ورئيس-كازاخستان-1055095377.html
تفاصيل ما دار في الاتصال الهاتفي بين أمير قطر ورئيس كازاخستان
تفاصيل ما دار في الاتصال الهاتفي بين أمير قطر ورئيس كازاخستان
أجرى أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا مع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف. 08.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-08T12:10+0000
2022-01-08T12:10+0000
أخبار قطر اليوم
كازاخستان
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وحسب وكالة الأنباء القطرية، بحث الجانبان تطورات الأوضاع في كازاخستان.وأضافت الوكالة أن توكاييف أطلع تميم على الجهود المبذولة لتهدئة تلك الأوضاع، وتعزيز الأمن والاستقرار في كازاخستان.كما أشارت الوكالة إلى أنه جرى أيضا مناقشة العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت اليومين الأخيرين لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، بما فيها العاصمة نور سلطان.وأعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في وقت سابق، إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بعد مناشدة رئيس البلاد قادة الدول الأعضاء في المنظمة مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".وتشمل قوات حفظ السلام الجماعية، بالإضافة إلى قوات روسيا الاتحادية، وحدات من القوات المسلحة لبيلاروس وأرمينيا وطاجيكستان وقيرغيزستان.
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أخبار قطر اليوم, كازاخستان

تفاصيل ما دار في الاتصال الهاتفي بين أمير قطر ورئيس كازاخستان

12:10 GMT 08.01.2022
© REUTERS / SAUDI GREEN INITIATIVE MEDIAأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
© REUTERS / SAUDI GREEN INITIATIVE MEDIA
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أجرى أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا مع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف.
وحسب وكالة الأنباء القطرية، بحث الجانبان تطورات الأوضاع في كازاخستان.
وأضافت الوكالة أن توكاييف أطلع تميم على الجهود المبذولة لتهدئة تلك الأوضاع، وتعزيز الأمن والاستقرار في كازاخستان.

بدوره، أعرب أمير قطر خلال المحادثة عن ثقته بقدرة السلطات الكازاخستانية على تجاوز هذه الأزمة وإعادة الأمور إلى طبيعتها.

كما أشارت الوكالة إلى أنه جرى أيضا مناقشة العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.
طيارا القوات الجوية-الفضائية الروسية يحييان قائدهما في القاعدة الجوية السورية حميميم. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
القوات الجوية الروسية تنقذ مجموعة سياحية كانت عالقة في كازاخستان... فيديو
11:10 GMT
وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت اليومين الأخيرين لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.

وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، بما فيها العاصمة نور سلطان.

وأعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في وقت سابق، إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بعد مناشدة رئيس البلاد قادة الدول الأعضاء في المنظمة مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".

وتشمل قوات حفظ السلام الجماعية، بالإضافة إلى قوات روسيا الاتحادية، وحدات من القوات المسلحة لبيلاروس وأرمينيا وطاجيكستان وقيرغيزستان.
الاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال في كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2022
أنباء عن اختفاء القنصل الأردني في كازاخستان والخارجية ترد
11:52 GMT
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