تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220109/ما-هي-قيمة-صفقة-انتقال-محمد-العويس-إلى-الهلال-السعودي؟-1055142130.html
ما هي قيمة صفقة انتقال محمد العويس إلى الهلال السعودي؟
ما هي قيمة صفقة انتقال محمد العويس إلى الهلال السعودي؟
أعلن نادي الهلال السعودي التعاقد مع حارس المرمى الدولي محمد العويس، في صفقة فاجأت جماهير النادي، خاصة أن العويس سيلعب لفريق الهلال حتى 2025. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T16:20+0000
2022-01-09T16:20+0000
رياضة
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103118/98/1031189819_267:0:4541:2404_1920x0_80_0_0_a6dc3e0b0e352a8425b467c7dc49df01.jpg
ذكرت ذلك صحيفة "المواطن" السعودية، مشيرة إلى أن نادي الهلال أعلن عن الصفقة، اليوم الأحد، إيذانا بانضمام العويس إلى صفوفه قادما من الأهلي.وانتقل حارس المرمى الدولي، البالغ 31 عاما، إلى صفوف الهلال، بعدما فشلت محاولات نادي النصر السعودي في ضمه قبل نهاية الموسم.ولفتت الصحيفة إلى أن قيمة صفقة انتقال محمد العويس إلى الهلال تصل إلى 20 مليون ريال سعودي (نحو 5.3 مليون دولار).يذكر أن العويس لعب لصالح الأهلي السعودي خلال الفترة من 2017 حتى 2022، وشارك مع المنتخب السعودي في كأس العالم 2018 في روسيا، إضافة إلى بطولة كأس أمم آسيا في 2019.
https://arabic.sputniknews.com/20211128/3-أندية-عربية-تترقب-قرعة-كأس-العالم-للأندية-1053347821.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103118/98/1031189819_801:0:4006:2404_1920x0_80_0_0_115e345af1892e950e155c0a25b303c8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, أخبار السعودية اليوم

ما هي قيمة صفقة انتقال محمد العويس إلى الهلال السعودي؟

16:20 GMT 09.01.2022
© AFP 2021ملعب الهلال السعودي
ملعب الهلال السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
© AFP 2021
تابعنا عبر
أعلن نادي الهلال السعودي التعاقد مع حارس المرمى الدولي محمد العويس، في صفقة فاجأت جماهير النادي، خاصة أن العويس سيلعب لفريق الهلال حتى 2025.
ذكرت ذلك صحيفة "المواطن" السعودية، مشيرة إلى أن نادي الهلال أعلن عن الصفقة، اليوم الأحد، إيذانا بانضمام العويس إلى صفوفه قادما من الأهلي.
وانتقل حارس المرمى الدولي، البالغ 31 عاما، إلى صفوف الهلال، بعدما فشلت محاولات نادي النصر السعودي في ضمه قبل نهاية الموسم.
ولفتت الصحيفة إلى أن قيمة صفقة انتقال محمد العويس إلى الهلال تصل إلى 20 مليون ريال سعودي (نحو 5.3 مليون دولار).
كأس العالم للأندية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
3 أندية عربية تترقب قرعة كأس العالم للأندية
28 نوفمبر 2021, 09:22 GMT
يذكر أن العويس لعب لصالح الأهلي السعودي خلال الفترة من 2017 حتى 2022، وشارك مع المنتخب السعودي في كأس العالم 2018 في روسيا، إضافة إلى بطولة كأس أمم آسيا في 2019.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
منتخب الكاميرون - سبوتنيك عربيبث مباشر لمباراة الكاميرون 2 وبوركينا فاسو 1 في افتتاح كأس الأمم الإفريقية (استراحة)15:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
17:07 GMTإصابة مساعد رئيس الأركان الإسرائيلي بفيروس كورونا
17:04 GMTوزير الصناعة المغربي يزف بشرى للمصريين بخصوص أسعار السيارات
17:03 GMTالحلبوسي رئيسا للبرلمان العراقي للمرة الثانية
16:57 GMTمقتل متظاهر خلال احتجاجات في العاصمة السودانية الخرطوم
16:54 GMTبايدن يتحدث عن شيء يفعله منذ اليوم الأول في البيت الأبيض
16:49 GMTبلينكن يعلق على أوامر توكاييف للجيش بإطلاق النار دون سابق إنذار في كازاخستان... فيديو
16:46 GMTبنك أمريكي رئيسي يبدأ فصل الموظفين غير المطعمين ضد كورونا
16:40 GMTسهير رمزي تكشف لأول مرة تفاصيل الحريق الذي اندلع داخل منزلها... فيديو
16:37 GMTالزواج من شخص متفائل يحسن الصحة العقلية للشريك
16:30 GMTاكتشاف "مسار سري" تسلكه الخلايا السرطانية من الثدي إلى الدماغ يسبب الموت
16:23 GMTنقل رئيس السن في البرلمان العراقي إلى المستشفى بعد اعتداءات بين النواب... فيديو
16:20 GMTما هي قيمة صفقة انتقال محمد العويس إلى الهلال السعودي؟
16:20 GMTقائد العمليات المشتركة الإماراتي: تمرين "درع الإمارات" يستهدف رفع جاهزية قواتنا
16:16 GMTالخارجية الروسية: 13 طائرة انطلقت من ألما آتا على متنها 1422 شخصا
16:10 GMTقائد مانشستر يونايتد: نستحق الانتقادات الموجهة إلى الفريق
16:08 GMTحقيقة انفصال حسن الرداد عن إيمي سمير غانم... فيديو
16:05 GMTأهداف مباراة ميلان وفينيسيا "3-0" في الدوري الإيطالي... فيديو
16:04 GMTبوريل: المحادثات الأمريكية الروسية بشأن أوكرانيا تتطلب وجود كييف على الطاولة
16:01 GMTبطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم تنطلق في الكاميرون وسط قواعد صارمة بسبب "كوفيد-19"
15:44 GMTبلينكن: هناك تدابير قد تقلل التوتر مع روسيا إذا تم الالتزام بها بشكل متبادل