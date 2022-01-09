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https://arabic.sputniknews.com/20220109/ما-هي-قيمة-صفقة-انتقال-محمد-العويس-إلى-الهلال-السعودي؟-1055142130.html
ما هي قيمة صفقة انتقال محمد العويس إلى الهلال السعودي؟
ما هي قيمة صفقة انتقال محمد العويس إلى الهلال السعودي؟
أعلن نادي الهلال السعودي التعاقد مع حارس المرمى الدولي محمد العويس، في صفقة فاجأت جماهير النادي، خاصة أن العويس سيلعب لفريق الهلال حتى 2025. 09.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-09T16:20+0000
2022-01-09T16:20+0000
2022-01-09T16:20+0000
رياضة
أخبار السعودية اليوم
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ذكرت ذلك صحيفة "المواطن" السعودية، مشيرة إلى أن نادي الهلال أعلن عن الصفقة، اليوم الأحد، إيذانا بانضمام العويس إلى صفوفه قادما من الأهلي.وانتقل حارس المرمى الدولي، البالغ 31 عاما، إلى صفوف الهلال، بعدما فشلت محاولات نادي النصر السعودي في ضمه قبل نهاية الموسم.ولفتت الصحيفة إلى أن قيمة صفقة انتقال محمد العويس إلى الهلال تصل إلى 20 مليون ريال سعودي (نحو 5.3 مليون دولار).يذكر أن العويس لعب لصالح الأهلي السعودي خلال الفترة من 2017 حتى 2022، وشارك مع المنتخب السعودي في كأس العالم 2018 في روسيا، إضافة إلى بطولة كأس أمم آسيا في 2019.
https://arabic.sputniknews.com/20211128/3-أندية-عربية-تترقب-قرعة-كأس-العالم-للأندية-1053347821.html
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رياضة, أخبار السعودية اليوم
ما هي قيمة صفقة انتقال محمد العويس إلى الهلال السعودي؟
أعلن نادي الهلال السعودي التعاقد مع حارس المرمى الدولي محمد العويس، في صفقة فاجأت جماهير النادي، خاصة أن العويس سيلعب لفريق الهلال حتى 2025.
ذكرت ذلك صحيفة "المواطن" السعودية، مشيرة إلى أن
نادي الهلال
أعلن عن الصفقة، اليوم الأحد، إيذانا بانضمام العويس إلى صفوفه قادما من الأهلي.
وانتقل حارس المرمى الدولي، البالغ 31 عاما، إلى صفوف الهلال، بعدما فشلت محاولات
نادي النصر السعودي
في ضمه قبل نهاية الموسم.
ولفتت الصحيفة إلى أن قيمة صفقة انتقال محمد العويس إلى الهلال تصل إلى 20 مليون ريال سعودي (نحو 5.3 مليون دولار).
28 نوفمبر 2021, 09:22 GMT
يذكر أن العويس لعب لصالح الأهلي السعودي خلال الفترة من 2017 حتى 2022، وشارك مع المنتخب السعودي في
كأس العالم
2018 في روسيا، إضافة إلى بطولة كأس أمم آسيا في 2019.