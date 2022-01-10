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https://arabic.sputniknews.com/20220110/أنصار-الله-التحالف-استهدف-شبكات-اتصالات-والخدمة-تتوقف-في-مناطق-عدة-1055168783.html
"أنصار الله": التحالف استهدف شبكات اتصالات والخدمة تتوقف في مناطق عدة
"أنصار الله": التحالف استهدف شبكات اتصالات والخدمة تتوقف في مناطق عدة
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، تعرض شبكات اتصالات في محافظة صعدة التي تمثل معقلها، شمال غربي اليمن، إلى غارات جوية شنها التحالف العربي بقيادة... 10.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-10T11:45+0000
2022-01-10T11:45+0000
العالم العربي
اليمن
أنصار الله
التحالف
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القاهرة – سبوتنيك. وقال تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة، إن "طيران العدوان الأمريكي السعودي (في إشارة إلى التحالف العربي الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا) شن غارة على شبكة الاتصالات في مديرية رَازِح (غربي صعدة)".وأضاف أن "العدوان استهدف بثلاث غارات شبكة الاتصالات في منطقة علاف بمديرية سَحار (غربي مدينة صعدة)".وذكر أن "غارة لطيران العدوان استهدفت شبكة الاتصالات في جبل عجلة بمديرية حَيدان (جنوب غربي صعدة)".وأكدت الجماعة أن "استهداف العدوان المتواصل لشبكات الاتصالات قطع الخدمة عن مناطق متعددة في محافظة صعدة".وتأتي الغارات الجوية المكثفة للتحالف على شبكات الاتصالات في صعدة غداة تعرض شبكتي اتصالات في مديرية الصفراء شمال صعدة، وفي منطقة العبدين جنوبي مدينة صعدة لاستهداف مماثل.وتزامن الاستهداف الجوي لشبكات الاتصالات في صعدة، الأحد، مع غارات جوية على شبكة الاتصالات في جبل صبيح بمديرية خَمِر شمالي محافظة عمران، وفي منطقة الأعجم بمديرية رَيدة شمال المحافظة الواقعة شمال غرب العاصمة صنعاء.وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
https://arabic.sputniknews.com/20220109/إعلام-نقلا-عن-تقرير-سري-لمجلس-الأمن-إيران-هربت-أسلحة-إلى-الحوثيين-في-اليمن-1055124937.html
https://arabic.sputniknews.com/20220109/أنصار-الله-تتهم-التحالف-باجتزاء-مشهد-من-فيلم-على-أنه-صواريخ-باليستية-في-الحديدة-فيديو-1055150235.html
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العالم العربي, اليمن, أنصار الله, التحالف

"أنصار الله": التحالف استهدف شبكات اتصالات والخدمة تتوقف في مناطق عدة

11:45 GMT 10.01.2022
© AFP 2021 / US Air Forces Central Command/Staff Sgt. Shawn Nickelطيران التحالف الدولي - طائرات "إف-18 ي" (F-18E) الأمريكية بعد شن غارة جوية في العراق
طيران التحالف الدولي - طائرات إف-18 ي (F-18E) الأمريكية بعد شن غارة جوية في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
© AFP 2021 / US Air Forces Central Command/Staff Sgt. Shawn Nickel
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أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، تعرض شبكات اتصالات في محافظة صعدة التي تمثل معقلها، شمال غربي اليمن، إلى غارات جوية شنها التحالف العربي بقيادة السعودية.
القاهرة – سبوتنيك. وقال تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة، إن "طيران العدوان الأمريكي السعودي (في إشارة إلى التحالف العربي الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا) شن غارة على شبكة الاتصالات في مديرية رَازِح (غربي صعدة)".
وأضاف أن "العدوان استهدف بثلاث غارات شبكة الاتصالات في منطقة علاف بمديرية سَحار (غربي مدينة صعدة)".
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أمس, 10:31 GMT
وذكر أن "غارة لطيران العدوان استهدفت شبكة الاتصالات في جبل عجلة بمديرية حَيدان (جنوب غربي صعدة)".
وأكدت الجماعة أن "استهداف العدوان المتواصل لشبكات الاتصالات قطع الخدمة عن مناطق متعددة في محافظة صعدة".
وتأتي الغارات الجوية المكثفة للتحالف على شبكات الاتصالات في صعدة غداة تعرض شبكتي اتصالات في مديرية الصفراء شمال صعدة، وفي منطقة العبدين جنوبي مدينة صعدة لاستهداف مماثل.
وتزامن الاستهداف الجوي لشبكات الاتصالات في صعدة، الأحد، مع غارات جوية على شبكة الاتصالات في جبل صبيح بمديرية خَمِر شمالي محافظة عمران، وفي منطقة الأعجم بمديرية رَيدة شمال المحافظة الواقعة شمال غرب العاصمة صنعاء.
محمد عبد السلام - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
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وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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