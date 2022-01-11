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- سبوتنيك عربي, 1920
بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220111/وكالة-هناك-احتمال-لرؤية-محرز-أو-صلاح-في-حراسة-المرمى-بأمم-أفريقيا-لهذا-السبب--1055211290.html
وكالة: هناك احتمال لرؤية محرز أو صلاح في حراسة المرمى بأمم أفريقيا لهذا السبب
وكالة: هناك احتمال لرؤية محرز أو صلاح في حراسة المرمى بأمم أفريقيا لهذا السبب
قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وضع بروتوكولا يهدف قبل كل شيء إلى إقامة مباريات بطولة الأمم الأفريقية في الكاميرون، وإتمام البطولة... 11.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-11T11:55+0000
2022-01-11T11:55+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
رياضة
الكاميرون
بطولة الأمم الأفريقية
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وذكرت الوكالة أن البطولة التي انطلقت يوم الأحد الماضي تواجه تحديا صحيا يتمثل في المتحورة أوميكرون، وذلك بعد أن كشفت نتائج فحوصات أجراها العديد من اللاعبين أنهم مصابون بالمرض.وأشارت الوكالة إلى بيان الاتحاد الذي ينص على أنه "سيُطلب من الفريق أن يلعب المباراة إذا كان لديه ما لا يقل عن 11 لاعبا متاحا من غير المصابين بكورونا، وفي حالة إصابة جميع حراس المرمى، يجب أن يحل لاعب آخر في الفريق محل الحارس، بشرط أن يكون العدد الإجمالي للاعبين المتاحين 11 لاعبا على الأقل".وبحسب البيان، فإنه يكفي لأي فريق 11 لاعبا ليلعب المباراة بغض النظر عما إذا كان حارس المرمى بينهم أم لا، وإلا فإنه يخسر المباراة.وانطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، في الكاميرون، بعد تكهنات سابقة بإلغائها بسبب مخاوف من عدم استعدادات الكاميرون لاستضافة البطولة وتفشي وباء كوفيد-19.وتستضيف الكاميرون هذه النسخة من البطولة بعد 50 عاما على استضافتها للبطولة عام 1972، وسحب التنظيم منها في عام 2019 ونقله إلى مصر بسبب قصور في التنظيم والاستعدادات تتعلق بالبنية التحتية.وحدد الاتحاد الأفريقي جوائز البطولة إذ يحصد الفائز على 5 ملايين دولار أمريكي، والوصيف على 2.75 مليون، والمتأهلون لنصف النهائي على 2.2 مليون دولار.وصرح رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم ولاعب برشلونة السابق، صامويل إيتو، عبر حسابه على "تويتر"، أمس، بأن بلاده قادرة على استضافة البطولة وباتت جاهزة تماما لحضور البطولة التي كان مقرر إقامتها العام الماضي، قبل تأجيل لدواعي تفشي كوفيد-19.
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رياضة, الكاميرون, بطولة الأمم الأفريقية

وكالة: هناك احتمال لرؤية محرز أو صلاح في حراسة المرمى بأمم أفريقيا لهذا السبب

11:55 GMT 11.01.2022
© AFP 2021 / JEFF KOWALSKYلاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري محمد صلاح
لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
© AFP 2021 / JEFF KOWALSKY
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قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وضع بروتوكولا يهدف قبل كل شيء إلى إقامة مباريات بطولة الأمم الأفريقية في الكاميرون، وإتمام البطولة بأي ثمن كان.
وذكرت الوكالة أن البطولة التي انطلقت يوم الأحد الماضي تواجه تحديا صحيا يتمثل في المتحورة أوميكرون، وذلك بعد أن كشفت نتائج فحوصات أجراها العديد من اللاعبين أنهم مصابون بالمرض.
محمد صلاح متأثرا عقب هزيمة المنتخب المصري لكرة القدم أمام منتخب جنوب أفريقيا في بطولة كأس الأمم الأفريقية، 6 يوليو/تموز 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
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وأشارت الوكالة إلى بيان الاتحاد الذي ينص على أنه "سيُطلب من الفريق أن يلعب المباراة إذا كان لديه ما لا يقل عن 11 لاعبا متاحا من غير المصابين بكورونا، وفي حالة إصابة جميع حراس المرمى، يجب أن يحل لاعب آخر في الفريق محل الحارس، بشرط أن يكون العدد الإجمالي للاعبين المتاحين 11 لاعبا على الأقل".
وبحسب البيان، فإنه يكفي لأي فريق 11 لاعبا ليلعب المباراة بغض النظر عما إذا كان حارس المرمى بينهم أم لا، وإلا فإنه يخسر المباراة.
وبالتالي فإن احتمال رؤية بعض نجوم كرة القدم كرياض محرز أو محمد صلاح يرتدون قفازات حارس مرمى هو احتمال حقيقي للغاية، وفقا للوكالة.
وانطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، في الكاميرون، بعد تكهنات سابقة بإلغائها بسبب مخاوف من عدم استعدادات الكاميرون لاستضافة البطولة وتفشي وباء كوفيد-19.
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وتستضيف الكاميرون هذه النسخة من البطولة بعد 50 عاما على استضافتها للبطولة عام 1972، وسحب التنظيم منها في عام 2019 ونقله إلى مصر بسبب قصور في التنظيم والاستعدادات تتعلق بالبنية التحتية.
وحدد الاتحاد الأفريقي جوائز البطولة إذ يحصد الفائز على 5 ملايين دولار أمريكي، والوصيف على 2.75 مليون، والمتأهلون لنصف النهائي على 2.2 مليون دولار.
وصرح رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم ولاعب برشلونة السابق، صامويل إيتو، عبر حسابه على "تويتر"، أمس، بأن بلاده قادرة على استضافة البطولة وباتت جاهزة تماما لحضور البطولة التي كان مقرر إقامتها العام الماضي، قبل تأجيل لدواعي تفشي كوفيد-19.
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