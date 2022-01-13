جنرال احتياط إسرائيلي: مقتل الضابطين بـ"نيران صديقة" يعود لزيادة التوتر في الضفة الغربية
قال جنرال إسرائيلي في الاحتياط، اليوم الخميس، إن مقتل الضابطين الإسرائيليين في غور الأردن، يعود لأسباب مختلفة ومتعددة.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن جنرال احتياط، أمير أبو العافية، القائد السابق لشعبة التخطيط في الجيش الإسرائيلي، أن السبب وراء مقتل ضابطين إسرائيليين، فجر اليوم، يعزا إلى ارتفاع معدل العمليات في مناطق الضفة الغربية في الفترة الأخيرة، وزيادة التوتر في الميدان، أيضا.
האלוף במיל' אמיר אבולעפיה, לשעבר ראש אגף התכנון בצה"ל, אומר ל-@yanircozin: "תאונת הירי בבקעת הירדן דומה הרבה יותר לאירוע דו צדדי בשעת פעילות מבצעית, מאשר באימונים. משוכנע שעוד דבר שתרם זה העלייה בפיגועים בתקופה האחרונה והמתח באוויר"— גלצ (@GLZRadio) January 13, 2022
وأضاف الجنرال الإسرائيلي أبو العافية ان واقعة إطلاق النار في منطقة غور الأردن تشبه إلى حد كبير حادث ثنائي أثناء نشاط عملياتي عسكري، وليس أثناء التدريب كما جرى، موضحا أن ما أسهم في ذلك هو زيادة التوتر الأمني والعسكري في مناطق الضفة الغربية.
وفي السياق نفسه، كشف رئيس لجنة الأمن والخارجية في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، اليوم الخميس، أسباب مقتل ضابطين إسرائيليين عن طريق الخطأ في غور الأردن.
האסון בבקעת הירדן | הרמטכ"ל כוכבי קיים תחקור בשטח: תקום ועדת בדיקה והוריתי על יום עוצר בפעילות הצבא, השמירה על חיי אדם בראש מעיינינו@ItayBlumental https://t.co/CZO0RZReUy— כאן חדשות (@kann_news) January 13, 2022
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، عن رام بن باراك، رئيس لجنة الأمن والخارجية في الكنيست الإسرائيلي، أن هناك خطأ مأساوي وقع في منطقة غور الأردن حول مقتل ضابطين إسرائيليين.
وأكد ابن بارام أن هناك أيضا ظاهرة منتشرة في منطقة غور الأردن، تتعلق بسرقة أسلحة وعتاد عسكري إسرائيلي، خاصة معدات ليلية من قبل عدة أسابيع، فضلا عن حالة نقص في التنسيق داخل وحدات وقواعد الجيش الإسرائيلي.
האסון בקומנדו | יו"ר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ רם בן ברק, ל-#בחציהיום: "מדובר בטעות טרגית. יש גם את הנסיבות של גניבת ציוד לילה לפני כן וכנראה שהיה שם חוסר תיאום. זה אסון כבד מאוד. גניבה של ציוד ונשקים מצה"ל זו תופעה שהתגברה מאוד בשנים האחרונות"@liat_regev https://t.co/0OPUImwcqK— כאן חדשות (@kann_news) January 13, 2022
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، في وقت سابق اليوم، عن مقتل ضابطين من وحدة "كوماندوز" خلال إطلاق نار بينهما عن طريق الخطأ، وذلك أثناء تدريب في منطقة "غور الأردن".
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "لقي ضابطان إسرائيليان مصرعهما الليلة خلال أعمال حراسة بالقرب من معسكر في غور الأردن نتيجة نيران صديقة (إطلاق نار متبادل نتيجة خلل في التشخيص). تم إبلاغ العائلتيْن ويتم التحقيق في ظروف الحادث".
ونشرت هيئة البث الإسرائيلية أن القتيلين هما الضابط أوفيك أهارون (28 عاما) والضابط إيتمار أليخرر (26 عاما).