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رونالدو: يجب أن نفوز بالدوري الإنجليزي ولا ألعب في مانشستر لأجل المركز السابع
رونالدو: يجب أن نفوز بالدوري الإنجليزي ولا ألعب في مانشستر لأجل المركز السابع
قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إن إنهاء فريق مانشستر يونايتد لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز خارج المراكز الثلاثة الأولى، "لن يكون مقبولا". 13.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-13T14:54+0000
2022-01-13T14:54+0000
رياضة
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ودعا مهاجم الفريق الإنجليزي والحاصل على لقب أفضل لاعب في العالم خمس مرات، إلى "تغيير العقلية" داخل غرفة تبديل الملابس لمواجهة المستوى السيئ لمانشستر يونايتد.وقال البرتغالي لشبكة "سكاي سبورتس": "مانشستر يونايتد يجب أن يفوز بالدوري أو أن يحتل المركز الثاني أو الثالث، لا أرى أي موقع آخر للفريق. في قلبي، أنا لا أقبل أن تكون عقليتنا أقل من كوننا ضمن المراكز الثلاثة الأولى في الدوري الإنجليزي، في رأيي".وتابع: "أعتقد أنه لبناء أشياء جيدة في بعض الأحيان عليك تدمير بعض الأشياء. عام جديد، حياة جديدة، آمل أن يكون مانشستر في المستوى الذي يريده الناس، وخاصة المشجعين. نحن قادرون على تغيير الأشياء الآن".وأردف: "يمكننا أن نفعل ذلك بشكل أفضل، لا أريد أن أكون هنا في النادي لأقاتل كي أكون في المركز السادس أو السابع، أنا هنا لمحاولة الفوز والمنافسة، وأعتقد أنه إذا غيرنا رأينا يمكننا تحقيق أشياء كبيرة".
https://arabic.sputniknews.com/20220109/قائد-مانشستر-يونايتد-نستحق-الانتقادات-الموجهة-إلى-الفريق-1055141970.html
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رياضة

رونالدو: يجب أن نفوز بالدوري الإنجليزي ولا ألعب في مانشستر لأجل المركز السابع

14:54 GMT 13.01.2022
© REUTERS / PHIL NOBLEالبرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد
البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
© REUTERS / PHIL NOBLE
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قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إن إنهاء فريق مانشستر يونايتد لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز خارج المراكز الثلاثة الأولى، "لن يكون مقبولا".
ودعا مهاجم الفريق الإنجليزي والحاصل على لقب أفضل لاعب في العالم خمس مرات، إلى "تغيير العقلية" داخل غرفة تبديل الملابس لمواجهة المستوى السيئ لمانشستر يونايتد.
وقال البرتغالي لشبكة "سكاي سبورتس": "مانشستر يونايتد يجب أن يفوز بالدوري أو أن يحتل المركز الثاني أو الثالث، لا أرى أي موقع آخر للفريق. في قلبي، أنا لا أقبل أن تكون عقليتنا أقل من كوننا ضمن المراكز الثلاثة الأولى في الدوري الإنجليزي، في رأيي".
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وتابع: "أعتقد أنه لبناء أشياء جيدة في بعض الأحيان عليك تدمير بعض الأشياء. عام جديد، حياة جديدة، آمل أن يكون مانشستر في المستوى الذي يريده الناس، وخاصة المشجعين. نحن قادرون على تغيير الأشياء الآن".
وأردف: "يمكننا أن نفعل ذلك بشكل أفضل، لا أريد أن أكون هنا في النادي لأقاتل كي أكون في المركز السادس أو السابع، أنا هنا لمحاولة الفوز والمنافسة، وأعتقد أنه إذا غيرنا رأينا يمكننا تحقيق أشياء كبيرة".
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