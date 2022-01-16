https://arabic.sputniknews.com/20220116/إغلاق-20-ميناء-في-بيرو-وغرق-شخصين-بسبب-موجات-تسونامي-1056275359.html

إغلاق 20 ميناء في بيرو وغرق شخصين بسبب موجات تسونامي

إغلاق 20 ميناء في بيرو وغرق شخصين بسبب موجات تسونامي

أكدت السلطات في بيرو أن شخصين لقيا حتفيهما غرقا قبالة أحد الشواطيء في البلاد، جراء ارتفاع الأمواج بشكل غير طبيعي بسبب ثورة بركان تحت الماء في المحيط الهادئ. 16.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-16T14:57+0000

2022-01-16T14:57+0000

2022-01-16T14:57+0000

بيرو

تسونامي

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وحسب "رويترز" أكد بيان صادر عن المعهد الوطني للدفاع المدني في بيرو اليوم الأحد، أن شخصين غرقا قبالة شاطئ في منطقة لامبايكي شمال بيرو، بعد تسجيل أمواج عالية بشكل غير معتاد في عدة مناطق ساحلية، عقب ثوران بركان تحت الماء يوم السبت في تونجا بالمحيط الهادئ.وكان بركان تحت الماء قد ثار قبالة تونغا أمس السبت، مما أدى إلى تحذيرات من تسونامي وأوامر إجلاء في اليابان، وتسبب في موجات ضخمة في عدة جزر في جنوب المحيط الهادئ، حيث تظهر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي موجات تحطم على المنازل على الشواطئ.وأوضح البيان أن أكثر من 20 ميناء في بيرو أغلقت مؤقتًا كإجراء احترازي وسط تحذيرات من أن البركان تسبب في موجات عالية بشكل غير طبيعي.وقالت شرطة بيرو إن ضباطا من مركز شرطة شاطئ نيلامب عثروا على الضحيتين ميتين، لافتة إلى أن "الأمواج كانت غير طبيعية" في المنطقة وأعلن أنها غير مناسبة للسباحة.وأظهرت لقطات تلفزيونية عدة منازل وشركات غارقة في مياه البحر في المناطق الساحلية في شمال ووسط بيرو.

https://arabic.sputniknews.com/20220115/تسونامي-في-اليابان-وجزر-المحيط-الهادي-بعد-نشاط-بركاني-في-تونغا-فيديو-1056253753.html

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بيرو, تسونامي