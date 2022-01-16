https://arabic.sputniknews.com/20220116/صحيفة-تكشف-عن-منتخبين-عربيين-هددا-الكاف-بالانسحاب-من-كأس-أمم-أفريقيا-في-الكاميرون-1056273830.html

صحيفة تكشف عن منتخبين عربيين هددا "الكاف" بالانسحاب من كأس أمم أفريقيا في الكاميرون

صحيفة تكشف عن منتخبين عربيين هددا "الكاف" بالانسحاب من كأس أمم أفريقيا في الكاميرون

كشفت وسائل إعلام مغربية، عن المنتخبين العربيين اللذين هددا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالانسحاب من كأس الأمم الأفريقية في حال استبعاد المنتخب التونسي من... 16.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-16T14:18+0000

2022-01-16T14:18+0000

2022-01-16T14:18+0000

بطولة الأمم الأفريقية 2021

بطولة الأمم الأفريقية

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ونقلت صحيفة المنتخب المغربية، عن الصحفي التونسي حاتم بن آمنة، أن "الفراعنة وأسود الأطلس" (مصر والمغرب) هددا بالانسحاب من كأس أفريقيا التي تستضيفها الكاميرون في الوقت الحالي".وقال بن آمنه إن التهديد بالانسحاب جاء في حال معاقبة المنتخب التونسي واستبعاده من البطولة القارية"، عقب الأحداث التي شهدتها مباراة تونس ومالي في الجولة الأولى من دور المجموعات.ورفضت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، مساء الخميس الماضي، تظلم تونس على نتيجة المباراة التي خسرتها أمام مالي، بعدما أطلق الحكم صافرة النهاية مرتين قبل نهاية الوقت الأصلي.وجاء في بيان اللجنة المنشور عبر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم: "بعد فحص احتجاج تونس وتقارير جميع المسؤولين عن المباراة، قررت اللجنة المنظمة رفض الاحتجاج الذي قدمه المنتخب التونسي، واعتماد نتيجة المباراة على أنها 1-0 لصالح مالي".وكانت مالي تتفوق بنتيجة هدف مقابل لا شيء، عندما أعلن الحكم الزامبي غاني سيكازوي نهاية المباراة بعد 85 دقيقة، ثم مرة أخرى عند 89 دقيقة و47 ثانية، رغم إضافة ثلاث دقائق.التونسيون، الذين كانوا يكافحون من أجل التعادل أمام مالي التي لعبت الدقائق الأخيرة ناقصة العدد بسبب طرد لاعبه البلال توريه، استشاطوا غضبا من قرار الحكم إنهاء المباراة مبكرا.وعندما أُبلغت الفرق بوجوب استئناف المباراة، امتثلت مالي فقط بينما كان لاعبو تونس بالفعل في حمامات الجليد، رافضين العودة إلى أرض الملعب.

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بطولة الأمم الأفريقية