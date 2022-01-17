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وفد من "الشيوخ الأمريكي" في أوكرانيا: نتعهد بتقديم السلاح إذا شنت روسيا هجوما
وفد من "الشيوخ الأمريكي" في أوكرانيا: نتعهد بتقديم السلاح إذا شنت روسيا هجوما
تعهد وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي، من الحزبين الديمقراطي الحاكم والجمهوري المعارض، بتقديم السلاح لأوكرانيا في حال شنت روسيا هجوما عليها. 17.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-17T20:14+0000
2022-01-17T20:14+0000
روسيا
مجلس الشيوخ الأمريكي
أخبار أوكرانيا
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وحسب رويترز فإن وفدا من مجلس الشيوخ الأمريكي يزور العاصمة الأوكرانية كييف اليوم الاثنين قد وعد بالتضامن وتوفير السلاح، في حال تعرض أوكرانيا لهجوم روسي.وقال السناتور ريتشارد بلومنتال للصحفيين، "أعتقد أن فلاديمير بوتين ارتكب أكبر خطأ في حياته المهنية في التقليل من شجاعة شعب أوكرانيا في قتاله إذا قام بغزو".وأوضح عضو الشيوخ الأمريكي أن هذه الأسلحة يمكن أن تشمل صواريخ جافلين المضادة للدبابات وصواريخ ستينجر والأسلحة الصغيرة والقوارب.وكانت كييف وحلفاؤها الغربيون قد تحدثوا كثيرا عن نية روسيا لغزو أوكرانيا، بعد حشدها عسكريا بالقرب من حدود أوكرانيا، فيما ضغطت على الولايات المتحدة للحصول على ضمانات أمنية، بما في ذلك منع أوكرانيا من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.وتعتبر الولايات المتحدة أقوى داعم لأوكرانيا في مواجهتها مع موسكو بعد إعادة روسيا لشبه جزيرة القرم في 2014 واندلاع الحرب في شرق أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220109/أمريكا-تدرس-وضع-روسيا-على-قائمة-البلدان-الخاضعة-للقيود-الصارمة-بسبب-أوكرانيا-1055131039.html
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روسيا, مجلس الشيوخ الأمريكي, أخبار أوكرانيا

وفد من "الشيوخ الأمريكي" في أوكرانيا: نتعهد بتقديم السلاح إذا شنت روسيا هجوما

20:14 GMT 17.01.2022
© REUTERS / JOSHUA ROBERTSمحاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - مجلس الشيوخ، "عزل ترامب"، كابيتول، واشنطن، 21 يناير 2020
محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - مجلس الشيوخ، عزل ترامب، كابيتول، واشنطن، 21 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
© REUTERS / JOSHUA ROBERTS
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تعهد وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي، من الحزبين الديمقراطي الحاكم والجمهوري المعارض، بتقديم السلاح لأوكرانيا في حال شنت روسيا هجوما عليها.
وحسب رويترز فإن وفدا من مجلس الشيوخ الأمريكي يزور العاصمة الأوكرانية كييف اليوم الاثنين قد وعد بالتضامن وتوفير السلاح، في حال تعرض أوكرانيا لهجوم روسي.
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وقال السناتور ريتشارد بلومنتال للصحفيين، "أعتقد أن فلاديمير بوتين ارتكب أكبر خطأ في حياته المهنية في التقليل من شجاعة شعب أوكرانيا في قتاله إذا قام بغزو".

وقال بعد أن التقى الوفد بالرئيس فلاديمير زيلينسكي "وسنفرض عقوبات اقتصادية خانقة، لكن الأهم من ذلك أننا سنمنح شعب أوكرانيا الأسلحة والأسلحة الفتاكة التي يحتاجها للدفاع عن أرواحهم وسبل عيشهم".

وأوضح عضو الشيوخ الأمريكي أن هذه الأسلحة يمكن أن تشمل صواريخ جافلين المضادة للدبابات وصواريخ ستينجر والأسلحة الصغيرة والقوارب.
وأضافت السناتور إيمي كلوبشار: "رسالتنا هي: ستكون هناك عواقب إذا اختار انتهاك حرمة هذه الديمقراطية".
وكانت كييف وحلفاؤها الغربيون قد تحدثوا كثيرا عن نية روسيا لغزو أوكرانيا، بعد حشدها عسكريا بالقرب من حدود أوكرانيا، فيما ضغطت على الولايات المتحدة للحصول على ضمانات أمنية، بما في ذلك منع أوكرانيا من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
يأتي ذلك بينما تنفي روسيا الزعم بأنها تخطط لهجوم عسكري جديد، ضد أوكرانيا، مؤكدة حاجتها لضمانات أمنية فقط.
وتعتبر الولايات المتحدة أقوى داعم لأوكرانيا في مواجهتها مع موسكو بعد إعادة روسيا لشبه جزيرة القرم في 2014 واندلاع الحرب في شرق أوكرانيا.
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