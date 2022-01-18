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https://arabic.sputniknews.com/20220118/روسيا-تنفي-مقتل-أو-إصابة-أي-من-مواطنيها-خلال-الاحتجاجات-الأخيرة-في-السودان-1056502682.html
روسيا تنفي مقتل أو إصابة أي من مواطنيها خلال الاحتجاجات الأخيرة في السودان
روسيا تنفي مقتل أو إصابة أي من مواطنيها خلال الاحتجاجات الأخيرة في السودان
نفت السفارة الروسية في الخرطوم، اليوم الثلاثاء، وجود قتلى أو جرحى بين المواطنين الروس خلال الاحتجاجات التي وقعت في السودان. 18.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-18T19:18+0000
2022-01-18T19:18+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقالت السفارة لوكالة "سبوتنيك"، إن الوضع في السودان صعب، لكن يمكن السيطرة عليه. وبحسب مصادر مختلفة فإن الاحتجاجات مستمرة مع سقوط قتلى، لكن لا يوجد مواطنون روس بين الجرحى أو القتلى.في الوقت نفسه، اتخذت السفارة الروسية في السودان الإجراءات اللازمة لضمان الأمن، مؤكدة أنها على اتصال دائم مع المواطنين الروس الذين يعيشون في السودان.قتل 7 متظاهرين سودانيين خلال الاحتجاجات، يوم أمس الاثنين، ضد السلطات العسكرية في البلاد التي تدير المرحلة الانتقالية، بحسب بيان لجنة أطباء السودان المركزية.وأوضحت اللجنة، عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، أنه بذلك يرتفع عدد القتلى خلال الاحتجاجات إلى 71 قتيلا منذ يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول وحتى الآن.فيما أصدرت الشرطة السودانية بياناً، في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، أشارت فيه إلى أن مظاهرات أمس "تخللتها أعمال عنف منظم وتكتيك أشبه بالعسكري"، ما أسفر عن "إصابات وقتل وطعن في وضح النهار".وأوضحت أنه بنهاية اليوم سجلت 7 حالات وفاة بين المواطنين وإصابة 50 من رجال الشرطة، فيما ألقي القبض على 77 شخصا. وردا على سقوط قتلى أمس، دعت قوى الحرية والتغيير إلى عصيان مدني شامل، لمدة يومين اعتبارا من اليوم الثلاثاء.يشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات بينها العاصمة الخرطوم، وأم درمان، وغيرها، تلبية لدعوات من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى تعارض إدارة الجيش للمرحلة الانتقالية.
https://arabic.sputniknews.com/20220118/الاتحاد-الأوروبي-السلطات-السودانية-غير-مستعدة-للوصول-إلى-حل-سلمي-للأزمة-في-البلاد-1056474914.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم

روسيا تنفي مقتل أو إصابة أي من مواطنيها خلال الاحتجاجات الأخيرة في السودان

19:18 GMT 18.01.2022
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAHمتظاهر في السودان يرفع علم بلاده أثناء احتجاجات الجمعة 31 ديسمبر
متظاهر في السودان يرفع علم بلاده أثناء احتجاجات الجمعة 31 ديسمبر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
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نفت السفارة الروسية في الخرطوم، اليوم الثلاثاء، وجود قتلى أو جرحى بين المواطنين الروس خلال الاحتجاجات التي وقعت في السودان.
موسكو - سبوتنيك. وقالت السفارة لوكالة "سبوتنيك"، إن الوضع في السودان صعب، لكن يمكن السيطرة عليه. وبحسب مصادر مختلفة فإن الاحتجاجات مستمرة مع سقوط قتلى، لكن لا يوجد مواطنون روس بين الجرحى أو القتلى.
في الوقت نفسه، اتخذت السفارة الروسية في السودان الإجراءات اللازمة لضمان الأمن، مؤكدة أنها على اتصال دائم مع المواطنين الروس الذين يعيشون في السودان.
قتل 7 متظاهرين سودانيين خلال الاحتجاجات، يوم أمس الاثنين، ضد السلطات العسكرية في البلاد التي تدير المرحلة الانتقالية، بحسب بيان لجنة أطباء السودان المركزية.
القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
الاتحاد الأوروبي: السلطات السودانية غير مستعدة للوصول إلى حل سلمي للأزمة في البلاد
09:47 GMT
وأوضحت اللجنة، عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، أنه بذلك يرتفع عدد القتلى خلال الاحتجاجات إلى 71 قتيلا منذ يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول وحتى الآن.
فيما أصدرت الشرطة السودانية بياناً، في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، أشارت فيه إلى أن مظاهرات أمس "تخللتها أعمال عنف منظم وتكتيك أشبه بالعسكري"، ما أسفر عن "إصابات وقتل وطعن في وضح النهار".
وأوضحت أنه بنهاية اليوم سجلت 7 حالات وفاة بين المواطنين وإصابة 50 من رجال الشرطة، فيما ألقي القبض على 77 شخصا. وردا على سقوط قتلى أمس، دعت قوى الحرية والتغيير إلى عصيان مدني شامل، لمدة يومين اعتبارا من اليوم الثلاثاء.
يشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات بينها العاصمة الخرطوم، وأم درمان، وغيرها، تلبية لدعوات من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى تعارض إدارة الجيش للمرحلة الانتقالية.
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