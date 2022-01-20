https://arabic.sputniknews.com/20220120/رياض-محرز-يحمل-نفسه-مسؤولية-الهزيمة-القاسية-وجمال-بلماضي-يدافع-عنه-1056772507.html

رياض محرز يحمل نفسه مسؤولية الهزيمة القاسية... وجمال بلماضي يدافع عنه

رياض محرز يحمل نفسه مسؤولية الهزيمة القاسية... وجمال بلماضي يدافع عنه

قال قائد المنتخب الجزائري لكرة القدم، رياض محرز، إنه أول من يتحمل المسؤولية عن الخروج المبكر من بطولة الأمم الأفريقية في الكاميرون. 20.01.2022, سبوتنيك عربي

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بطولة الأمم الأفريقية 2021

رياضة

منتخب الجزائر الوطني

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وأوضح محرز في تصريحات عقب المباراة: "قدمنا كل شيء من أجل الفوز أمام كوت ديفوار والتأهل، لم نكن في المستوى اليوم"، مضيفا "أنا أول من يتحمل المسوؤلية بعد الخسارة، وهذه هي كرة القدم وسنعود أكثر قوة إن شاء الله".من جهته دافع جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الخضر عن جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، قائلا: "محرز أعطى الكثير للمنتخب وقضية منحي له عطلة غير صحيحة"، وذلك ردا على الأقاويل التي تزعم عدم رضاه عن محرز. وأضاف: "هل كنتم تنتظرون وضع محرز في دكة البدلاء؟ لم أغيره وأتحمل المسؤولية".وودع منتخب الجزائر حامل لقب كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، البطولة المقامة في الكاميرون، من دور المجموعات بعد خسارة قاسية 3-1 أمام ساحل العاج، اليوم الخميس.وأهدر منتخب الجزائر متذيل المجموعة الخامسة ركلة جزاء سددها رياض محرز في القائم، فيما أحرز هدفه الوحيد سُفيان بن دبكة في الدقيقة 74 من عمر المباراة.

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رياضة, منتخب الجزائر الوطني