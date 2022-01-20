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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220120/رياض-محرز-يحمل-نفسه-مسؤولية-الهزيمة-القاسية-وجمال-بلماضي-يدافع-عنه-1056772507.html
رياض محرز يحمل نفسه مسؤولية الهزيمة القاسية... وجمال بلماضي يدافع عنه
رياض محرز يحمل نفسه مسؤولية الهزيمة القاسية... وجمال بلماضي يدافع عنه
قال قائد المنتخب الجزائري لكرة القدم، رياض محرز، إنه أول من يتحمل المسؤولية عن الخروج المبكر من بطولة الأمم الأفريقية في الكاميرون. 20.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-20T20:51+0000
2022-01-20T20:55+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
رياضة
منتخب الجزائر الوطني
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وأوضح محرز في تصريحات عقب المباراة: "قدمنا كل شيء من أجل الفوز أمام كوت ديفوار والتأهل، لم نكن في المستوى اليوم"، مضيفا "أنا أول من يتحمل المسوؤلية بعد الخسارة، وهذه هي كرة القدم وسنعود أكثر قوة إن شاء الله".من جهته دافع جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الخضر عن جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، قائلا: "محرز أعطى الكثير للمنتخب وقضية منحي له عطلة غير صحيحة"، وذلك ردا على الأقاويل التي تزعم عدم رضاه عن محرز. وأضاف: "هل كنتم تنتظرون وضع محرز في دكة البدلاء؟ لم أغيره وأتحمل المسؤولية".وودع منتخب الجزائر حامل لقب كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، البطولة المقامة في الكاميرون، من دور المجموعات بعد خسارة قاسية 3-1 أمام ساحل العاج، اليوم الخميس.وأهدر منتخب الجزائر متذيل المجموعة الخامسة ركلة جزاء سددها رياض محرز في القائم، فيما أحرز هدفه الوحيد سُفيان بن دبكة في الدقيقة 74 من عمر المباراة.
https://arabic.sputniknews.com/20220120/أهداف-مباراة-كوت-ديفوار-والجزائر-3-1-في-أمم-أفريقيا-فيديو-1056768566.html
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رياضة, منتخب الجزائر الوطني

رياض محرز يحمل نفسه مسؤولية الهزيمة القاسية... وجمال بلماضي يدافع عنه

20:51 GMT 20.01.2022 (تم التحديث: 20:55 GMT 20.01.2022)
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHرياض محرز - منتخب الجزائر
رياض محرز - منتخب الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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قال قائد المنتخب الجزائري لكرة القدم، رياض محرز، إنه أول من يتحمل المسؤولية عن الخروج المبكر من بطولة الأمم الأفريقية في الكاميرون.
وأوضح محرز في تصريحات عقب المباراة: "قدمنا كل شيء من أجل الفوز أمام كوت ديفوار والتأهل، لم نكن في المستوى اليوم"، مضيفا "أنا أول من يتحمل المسوؤلية بعد الخسارة، وهذه هي كرة القدم وسنعود أكثر قوة إن شاء الله".
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ورفض محرز الاتهامات الموجهة إلى اللاعبين بالتخاذل واللعب دون روح في البطولة، قائلا: "لا لا أبدا.. لم نلعب دون روح أو بتخاذل خلال المنافسة. منتخبنا قدّم كل شيء، والظروف كانت صعبة في الكاميرون، ولست هنا لإيجاد التبريرات".

من جهته دافع جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الخضر عن جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، قائلا: "محرز أعطى الكثير للمنتخب وقضية منحي له عطلة غير صحيحة"، وذلك ردا على الأقاويل التي تزعم عدم رضاه عن محرز.
وأضاف: "هل كنتم تنتظرون وضع محرز في دكة البدلاء؟ لم أغيره وأتحمل المسؤولية".
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وودع منتخب الجزائر حامل لقب كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، البطولة المقامة في الكاميرون، من دور المجموعات بعد خسارة قاسية 3-1 أمام ساحل العاج، اليوم الخميس.
وأهدر منتخب الجزائر متذيل المجموعة الخامسة ركلة جزاء سددها رياض محرز في القائم، فيما أحرز هدفه الوحيد سُفيان بن دبكة في الدقيقة 74 من عمر المباراة.
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