https://arabic.sputniknews.com/20220121/داعش-يسيطر-لليلة-الثانية-على-سجن-تابع-للجيش-الأمريكي-شرقي-سوريا-1056816874.html

داعش" يسيطر لليلة الثانية على سجن تابع للجيش الأمريكي شرقي سوريا

داعش" يسيطر لليلة الثانية على سجن تابع للجيش الأمريكي شرقي سوريا

قتل العشرات بينهم مدنيون ونزحت مئات العائلات من منازلها في مدينة الحسكة شرقي سوريا، جراء استمرار الاشتباكات والقصف الجوي الذي تنفذه طائرات الجيش الأمريكي، على... 21.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-21T17:43+0000

2022-01-21T17:43+0000

2022-01-21T17:43+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1056816833_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_bd77735219c534c574f578bd22e06307.jpg

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة أن مئات العائلات القاطنة بالقرب من سجن الصناعة (مبنى الثانوية الصناعية (سابقاً)، على الأطراف الجنوبية من حي غويران فيمدينة الحسكة السورية، هربت من منازلها، اليوم الجمعة 21 كانون الثاني/ يناير، نتيجة الاشتباكات المستمرة والقصف الجوي المستمرين منذ ليل (الخميس- الجمعة)، بعد استهداف مبنى السجن المذكور بسيارة مفخخة وخلق فوضى وعصيان وسيطرة من المعتقلين على مبنى السجن.وأضاف المراسل نقلاً عن مصادر محلية أن معتقلي تنظيم "داعش" تمكنوا من السيطرة على كامل مبنى سجن الثانوية الصناعية، قبل أن يتمكنوا من التمركز في نقاط ومواقع في محيط مبنى السجن، وهي منطقة المقابر والمخبز الآلي والكراج وكلية الاقتصاد، حيث نشبت اشتباكات مع مسلحي تنظيم "قسد" المدعومين بالطيران المروحي والحربي الأمريكي، ما أدى لمقتل خمسة مدنيين ونزوح المئات من العوائل واحتراق ثلاثة صهاريج محملة بالمحروقات بمحيط دوار الباسل.وبينت المصادر أن حصيلة الاشتباكات في محيط السجن وصلت إلى 27 قتيلاً من مسلحي "داعش" السجناء، بالإضافة لـ 21 قتيلاً من "قسد" وحراس السجن، بالإضافة إلى 5 مدنيين، وأن السجن لا يزال تحت سيطرة معتقلي "داعش" بشكل شبه كامل.وأوضحت المصادر أن تنظيم "قسد" والجيش الأمريكي كانوا يحاولون، مساء الخميس، نقل دفعة جديدة من معتقلي تنظيم "داعش" من سجن الصناعة إلى مدينة الشدادي وعددهم 150 معتقل، حيث نفذ السجناء استعصاء داخله رفضا للأمر، قبل حدوث تفجير السيارة المفخخة، مع قيام عدد من الخلايا النائمة التابعة للتنظيم بالتحرك في مواقع في محيط السجن فور حدوث التفجير.وتابعت المصادر أن الطائرات الحربية التابعة للاحتلال الأمريكي، قصفت بعد عصر الجمعة عددا من المواقع التي يتحصن فيها مجموعة معتقلي "داعش" في محيط سجن الصناعة وكلية الاقتصاد، بصاروخين، مع انحسار ملحوظ في حدة الاشتباكات بين الطرفين في محيط السجن والمباني المجاورة.وأضافت المصادر أن تنظيم "قسد" استقدم تعزيزات كبيرة من مسلحيه إلى حيي غويران والزهور (حوش الباعر) من مقراته في مدينتي الشدادي والحسكة لإطباق الحصار على المنطقة، وفرض حظر كلي للتجوال في كافة أنحاء مدية الحسكة وإغلاق المداخل والمخارج الرئيسية فيها.ويضم حيي غويران والزهور (حوش الباعر) أكبر معتقلين لمسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي هما (سجن غويران وسجن الصناعة )، والبالغ عددهم نحو 5000 معتقل.ويشرف على المعتقلين قاعدة للجيش الأمريكي ملاصقة لهما في تجمع المؤسسات الحكومية (سابقا)، حيث نفّذ المعتقلون عددا كبيرا من حالات الاستعصاء والفوضى خلال الفترات الماضية.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, أخبار سوريا اليوم